УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4183 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
13 371 21
війна (56332) Бутусов Юрій (3126) 59 окрема мотопіхотна бригада (88)

Підрив на міні, перегрупування і прямий вогневий контакт: важкий штурм 59-ї бригади. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група українських воїнів із 59-ї бригади імені Якова Гандзюка спланувала штурм та захоплення ворожих позицій і почала виконувати завдання.

"Дивлюсь на екіпіровку бійців. Перевіряю таємно спорядження, наявність зброї, протитанкових засобів. До стану бійців приглядаюся. Всі мотивовані, всі готові. Завдання роз'яснені. Можливі варіанти - негативні та позитивні, розглянуті. Точки евакуації призначені. Суть завдання пояснена. Підготовка проведена. Де союзні підрозділи, де ворог - зрозуміло", - каже перед бойовим виходом командир штурмової групи з позивним "Монах".

Завдання штурмової групи - зайти на позиції ворога у лісосмузі і знищити окупантів. Ворог чекає штурму.

Детально про дії українських воїнів та перебіг бою у новому ексклюзивному матеріалі на каналі "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 59 ОМПБр про штурм ворожих позицій: "Ми одночасно брали 4 позиції, вийшло все 100% за планом". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Хлопці, Божого вам благословіння.
показати весь коментар
16.08.2023 15:02
+13
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
16.08.2023 15:27
+11
Бутусов- найкращий військовий редактор.
показати весь коментар
16.08.2023 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці, Божого вам благословіння.
показати весь коментар
16.08.2023 15:02 Відповісти
Бутусов- найкращий військовий редактор.
показати весь коментар
16.08.2023 15:05 Відповісти
Юрію, ви крутий українець!
показати весь коментар
16.08.2023 15:08 Відповісти
Безстрашні воїни! Слава Україні!
показати весь коментар
16.08.2023 15:14 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
16.08.2023 15:27 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
16.08.2023 15:30 Відповісти
Смерть ворогам: внутрішнім і зовнішним!
показати весь коментар
16.08.2023 15:44 Відповісти
козломордые нарыли три линии обороны, а теперь вопрос к отупевшим зелеДрочерам сколько организовал линий обороны бенин, Оманский Нарик зная о войне как минимум за пол гола????
показати весь коментар
16.08.2023 15:31 Відповісти
Кулеба каже, що йому американці сказали "копайте окопи" у вересні, тобто за 5 місяців до нападу
показати весь коментар
16.08.2023 19:41 Відповісти
Хай Господь береже наших Героїв !
показати весь коментар
16.08.2023 15:50 Відповісти
танк мав зробити всю роботу а він роззутий тільки натужно гарчить і катками крутить! після попадання в хамві з нього вискочили наші воїни живі (і слава Богу що живі) !
московити зомбаки стоять до останнього.
показати весь коментар
16.08.2023 15:56 Відповісти
Якщо "до останнього", то в окопах буде пів-десятка кацапських трупів. Думаю, що все ж таки побігли вони, хоча можливо й полонений є, якого покажуть у 2-й частині
показати весь коментар
16.08.2023 19:38 Відповісти
Гёроям України слава !!

Хлопці ,Ви круті 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
16.08.2023 16:07 Відповісти
Слава Героям! 🇺🇦 Бутусов красунчик! 👍
показати весь коментар
16.08.2023 16:32 Відповісти
З нашого боку - 5 - 300, 1 танк, 1 хамві, з боку параші - 1 жмур чи 300 не ясно. Дорога ціна перемоги...
показати весь коментар
16.08.2023 16:36 Відповісти
Ну да как то непонятно, командиры наперед говорят что заминировано и идут разминировать танком? Причем танком на котором не стоит гребенка для мин, дорогая цена за вырытые траншеи лаптеногих
показати весь коментар
16.08.2023 17:01 Відповісти
Я так думаю, что танк отремонтируют через несколько дней. Думаю, об этом расскажут во 2-й части
показати весь коментар
16.08.2023 19:33 Відповісти
а Бутусов крутий! Бігає, навалює з калаша. Моя повага.
Сумно тільки шо танчики використовуються як одноразові розмінувальники. Так ніяких танків не вистачить. Невже нема більш дешевих і доступних засобів розмінування? Якогось антимінного дрона вперед запускати.
показати весь коментар
16.08.2023 16:38 Відповісти
АРка в нього.
показати весь коментар
16.08.2023 22:03 Відповісти
то вже деталі...
показати весь коментар
16.08.2023 22:52 Відповісти
Молодці хлопці. Респект Бутусову
показати весь коментар
16.08.2023 22:04 Відповісти
 
 