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Момент збиття дрона Shahed під час атаки росіян на Одеську область. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські прикордонники знищили один із дронів-камікадзе Shahed, якими вночі 16 серпня Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області.

Відео бойової роботи оприлюднила у телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

На відео знято момент ураження дрона, по якому вели вогонь із кількох одиниць стрілецької зброї.

"А що він світить – падає?" – запитав один із бійців після стрілянини.

Також дивіться: На Херсонщині українські прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+22
+💯!

"Портова структура Одеси..."
"Вели вогонь з кількох одиниць стрілецької зброї...", на відео - із калашів

То що, за цілий рік атак мопедів не змогли налагодити випуск крупнокаліберних кулеметів із тепловізорами у якості прицілів? 👿

при Пороху зробили:
Нептун,
Стугну,
Вільху,
Богдану...

зробили Нову армію, яка зустріла рашистів 24.02.22

Україні потрібен Порох !
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16.08.2023 18:37
+11
Хлопці, дорогі, дорогесенькі, дякую.
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16.08.2023 18:35
+10
Хто цим буде займатись? Яйцекрад ? На цій мєлочі "нє прібахлітца" для правнуків,так що якось через весільних волонтерів вирішуйте ці питання.
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16.08.2023 18:32
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16.08.2023 18:24 Відповісти
Зашибісь!!!
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16.08.2023 19:02 Відповісти
ГрЫбы ))(
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16.08.2023 19:45 Відповісти
це одеська орфографія.
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16.08.2023 19:56 Відповісти
Та не.. это уже понаехавшие. Написать Баклажаны по-одесски это могли кто угодно, только не наши. Это как вам кушать борщ под названием Свекольник червоний по-украински. Любой одессит, который имел тут бабушку и маму прекрасно знает, что никаких баклажанов в черте города не существует, а есть синие (лучше даже синенькие).
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16.08.2023 20:14 Відповісти
до речі, в середині минулого сторіччя у Краматоровці теж баклажани ніколи не називали баклажанами, а тільки "синенькі".
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16.08.2023 20:26 Відповісти
Разве цвет баклажана синий? Називають "синім" не через колір? А щоб перевірити свій чи чужий купує "баклажан"?
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16.08.2023 21:16 Відповісти
Я слышал версию что на иврите баклажан звучит как-то созвучно слову "синие", и славянам не понимавшим еврейских хозяек казалось что они говорят СИНИЕ.
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16.08.2023 22:06 Відповісти
То щастя, що зі звичайної зброї збили. Потрібні перероблені автівки з зенитними станковими кулеметами.
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16.08.2023 18:27 Відповісти
Хто цим буде займатись? Яйцекрад ? На цій мєлочі "нє прібахлітца" для правнуків,так що якось через весільних волонтерів вирішуйте ці питання.
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16.08.2023 18:32 Відповісти
+💯!

"Портова структура Одеси..."
"Вели вогонь з кількох одиниць стрілецької зброї...", на відео - із калашів

То що, за цілий рік атак мопедів не змогли налагодити випуск крупнокаліберних кулеметів із тепловізорами у якості прицілів? 👿

при Пороху зробили:
Нептун,
Стугну,
Вільху,
Богдану...

зробили Нову армію, яка зустріла рашистів 24.02.22

Україні потрібен Порох !
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16.08.2023 18:37 Відповісти
ну ви і порівняли !!! зе влада тільки вміє що красти та грпґати на користь кацапів !!!
KievskiyLev: Стадіон у Чернігові відремонтують за 620 млн. грн. Проект реконструкції - додатково 20 млн. Міністерству молоді та спорту України не шкода 16 мільйонів доларів з бюджету. З огляду на відкат тим паче. Це 30 тис FPV дронів. Це 3.200 пікапів. Це 20 тис тепловізорів. Ні, стадіон!
Олег Леусенко: Навіщо мародерам Перемога, краще затягувати війну, адже красти можна безмежно, критика влади не на часі, протести - заборонені. 20 податківців 16 днів гуляли у Відні під час війни на дні народження голови ДПС, - Южаніна. Депутатка звернулась до НАЗК з вимогою з'ясувати, за які кошти ТОП-податківці кутили. ЗМІ повідомляли, що оплата свята ЗЕподатківців відбулось за кошти платників податків України та США.
Ірина Геращенко: Відсутність запрошення Києва на саміт G20 до Індії означає, що світ не живе тільки Україною і нашою трагедією. Зустріч в Джидді не розширила антипутінську коаліцію, попри бравурні реляції ОП. Якщо в Індію приїде Путін - це поганий сигнал, що конʼюнктура в світі змінюється.



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16.08.2023 19:05 Відповісти
Хлопці, дорогі, дорогесенькі, дякую.
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16.08.2023 18:35 Відповісти
як то кажуть, будь ласка.

чим могли хлопці тим і збили - калашами


Молодці...
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16.08.2023 18:40 Відповісти
Стратегічний транспортний коридор, єдиний морський шлях (порти)що залишилися під контролем - не прикриті з повітря (ППО,ПРО) нічим, крім стрілецької зброї. Стріляють з АК вночі(!) в небо наосліп. Такий рівень ППО і ПРО нашої країни при цьому сикливому бездарному продажному злодюжному "керівництві".
Цей президент, цей уряд, ця зелена камарілья має бути відправлена у відставку, віддана під суд і скарана. Поки вони не угробили Україну і Армію. Думаю, що останнє слово має бути за Армією, далітерпіти це згубно.
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16.08.2023 19:47 Відповісти
Дiйсно, кулемети або застарiлi моделi зенiток можна було знайти у свiтi за пiвтора роки.
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16.08.2023 21:40 Відповісти
Молодці! Окрема подяка за економію!
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16.08.2023 20:03 Відповісти
на последней секунде слышен следующий мопед
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17.08.2023 09:39 Відповісти
 
 