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війна (56332) Бахмут (1481) руйнування (185)

Наслідки дій окупантів у напівзруйнованому росіянами Бахмуті з висоти пташиного лету. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З’явилися нові супутникові знімки Бахмуту, які показують масштаб руйнування у місті за останні півтора року. Російські окупанти стерли Бахмут з лиця землі, перетворивши його на "руїни та попіл".

Знімки показали у телеграм-каналі NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімках можна побачити знищені навчальні заклади, церкви, багатоквартирні та приватні будинки.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Так має виглядати вся росія!
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16.08.2023 19:12 Відповісти
Наслідки голосування "по приколу" у 2019 році...
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16.08.2023 19:36 Відповісти
Ні. Наслідки сусідства з нелюдеями Кацапами.
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16.08.2023 22:13 Відповісти
Ну от вам і відео-версія расчеловєчіванія. Як тут не расчєловєчіцца, коли бачиш таке. арЄстовіч підарешт.
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16.08.2023 19:37 Відповісти
Світ МАЄ усвідоміти!,Що саме Так!,виглядає - рузьгемір!,(,
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16.08.2023 22:09 Відповісти
Наркомани к....і. Про це вже, навіть ті, хто їх раніше підтримував говорять. Так і говорять, що сидять там всі на наркотиках... Зомбі.
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16.08.2023 23:02 Відповісти
 
 