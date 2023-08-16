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Наслідки дій окупантів у напівзруйнованому росіянами Бахмуті з висоти пташиного лету. ВIДЕО
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З’явилися нові супутникові знімки Бахмуту, які показують масштаб руйнування у місті за останні півтора року. Російські окупанти стерли Бахмут з лиця землі, перетворивши його на "руїни та попіл".
Знімки показали у телеграм-каналі NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.
На знімках можна побачити знищені навчальні заклади, церкви, багатоквартирні та приватні будинки.
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