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війна (56332) знищення (4092) HIMARS (219)

ЗСУ ліквідували 18 російських загарбників на тимчасово окупованій території України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили оборони завдали прицільних ударів з HIMARS по підрозділах противника: окупанти якраз проводили військові навчання на захоплених українських землях.

Завдяки інформації від підпілля було знищено десятки окупантів, російську техніку та військовий об’єкт ворога, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки дій окупантів у напівзруйнованому росіянами Бахмуті з висоти пташиного лету. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+14
Мармуровий тхір, або перегузня, занесений в Червону книгу, сам прийшов до наших захисників Зараз їх налічується не більше 100 особин
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16.08.2023 20:22
+14
Неправильно вы считаете
Если один русский ***** не
Убюет одного украинского бойца
Это стоит дороже 10000 долларов
Намного дороже
Залужный умеет считать
Поэтому и бережет украинских бойцов
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16.08.2023 20:50
+13
Епічні долбодятли !
Ну, що ж, як казав Тарас Григорович:

"Научайтесь, але

Хімарсів не чурайтесь!". 😂
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16.08.2023 20:28
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АвтоВАЗ-у нужно срочно сверхплана выпустить 18 белых "Жигулей"
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16.08.2023 20:18 Відповісти
Епічні долбодятли !
Ну, що ж, як казав Тарас Григорович:

"Научайтесь, але

Хімарсів не чурайтесь!". 😂
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16.08.2023 20:28 Відповісти
Vsegda prijatno smotret takoj podarok ot Himars,no i droni podletajet tak daleko i nezameceni
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16.08.2023 20:32 Відповісти
140 тис у.є. за Хімарс ділимо на 18 тушок чмобиків

Виходить майже по 10 тис. у.є. за скальп рашиста!
Дорогувато буде.
Що нам скаже Конгрес ! 😂
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16.08.2023 20:34 Відповісти
Неправильно вы считаете
Если один русский ***** не
Убюет одного украинского бойца
Это стоит дороже 10000 долларов
Намного дороже
Залужный умеет считать
Поэтому и бережет украинских бойцов
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16.08.2023 20:50 Відповісти
Не погоджуюсь, 18 кацапів - це хороший результат, а ті що вціліли, розкажуть іншим, про цю подію і дезертирів побільшає 😉
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16.08.2023 22:22 Відповісти
10 тис. баксів за трупак зомбака і пораненого недосолдата - це ще ДУЖЕ І ДУЖЕ ДЕШЕВО!

бо, якщо наприклад, рахувати по всьому об'єму військової допомоги, який ніби-то вже досяг аж космічних 43 000 000 000 (43 млрд!!!) баксів на 260000 трупів, поранених, полонених і втікачів, то виходить аж гігантських 165384 за тіло! 165тис. доларів за тіло!!!!

а тут якихось нещасних 10 тис доларів..... тобто аж в 16,5 раз дешевше!

скільки там на ринку один дрон мавік коштує?
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17.08.2023 00:31 Відповісти
******* хлопці ******
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17.08.2023 13:12 Відповісти
Залишилися ненавченими.
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16.08.2023 20:45 Відповісти
Навпаки. Достроковий випуск)
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16.08.2023 21:32 Відповісти
Захімарсили вату….
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16.08.2023 21:06 Відповісти
Сьогодні вдень на блокпосту коло Краматорська пов'язали трох промосковських терористів (два фалоса і одна піхва), які вчора вдень перед в'їздом до Слов'янська підклали магнітну протитанкову міну під бусик з українськими військовими - загинули всі 8. Матимемо надію, що ці троє завтра вже не псуватимуть україньске повтря.
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16.08.2023 21:34 Відповісти
здохніть кацапи... бажано всі.
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16.08.2023 21:48 Відповісти
"Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых ЖИГУЛЕЙ"
БІЛА ЛАДА їм в надгробок!
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16.08.2023 21:49 Відповісти
Слава ЗСУ!
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16.08.2023 22:03 Відповісти
Чудове відео на ніч ...
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16.08.2023 22:11 Відповісти
Трудно в ученії, легко в аду! 🔥
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16.08.2023 22:15 Відповісти
хто шарить тему, байрактари працюють чи збивають їх? петросянам бажано не відповідати
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16.08.2023 22:21 Відповісти
Tak mozet zdes Bayraktar i snimajet .Raznyje jest bayraktari
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16.08.2023 22:34 Відповісти
Занятия закончены.
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16.08.2023 22:51 Відповісти
"Всьо, ми в домiкє", - подумали кацапи, ховаючись в навчальному класі.
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16.08.2023 23:10 Відповісти
Хорошие русские , єто холодные русские .
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16.08.2023 23:23 Відповісти
Хорошіх рюззкіх у тепловізор не видно.
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17.08.2023 01:07 Відповісти
Ті Кацапи реально хворі на голову.... лізуть й лізуть, навіть самі не знають навіщо (крім: повбивати, пограбувати, погвалтувати).
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17.08.2023 01:06 Відповісти
 
 