ЗСУ ліквідували 18 російських загарбників на тимчасово окупованій території України. ВIДЕО

Сили оборони завдали прицільних ударів з HIMARS по підрозділах противника: окупанти якраз проводили військові навчання на захоплених українських землях.

Завдяки інформації від підпілля було знищено десятки окупантів, російську техніку та військовий об’єкт ворога, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки дій окупантів у напівзруйнованому росіянами Бахмуті з висоти пташиного лету. ВIДЕО