Питання безпілотників та РЕБ тепер є змістом роботи Генштабу, урядовців і Ставки, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 539 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли про ситуацію на східних та південних напрямках. Головком та Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-премʼєр-міністр Федоров та Держспецзвʼязок – те, що стосується дронів та загалом наших технологічних можливостей.

У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні.

Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.

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Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні задачі", - розповів Зеленський.