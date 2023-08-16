Питання безпілотників та РЕБ тепер є змістом роботи Генштабу, урядовців і Ставки, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 539 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли про ситуацію на східних та південних напрямках. Головком та Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-премʼєр-міністр Федоров та Держспецзвʼязок – те, що стосується дронів та загалом наших технологічних можливостей.
У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні.
Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.
Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні задачі", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ku*wa, що сиділо в голові в цього фацета перед 24.02...
А в той час також точилася війна. Хай і не така інтенсивна...
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Ось просто цікаво, а виробництво чого саме зелені гниди нарощують? Серіалів, барабанів, корупціонерів чи чого?
А кто у нас Верховный Главнокомандующий, ты или дядя вася?
діда Панасапана преЗедента. Як там: добрий вечір вам малята ........
Польща заказала 700 машин піхоти і тисячі танків в Корейців.Вони розуміють вони готуються.Ми кладемо дороги.Країна яка воює кладе дороги.Я розумію чому в штатах в шоці від наших гулянок в Києві і Одесі,вони не розуміють як так.Війна таке горе виділяють мільярди а в нас дискач.Світ не розуміє як кошти мільярдами розкрадають як крадуть в наглу гуманітарку людям яка їм потрібна і владі байдуже ніхто не заарештований.Люди в шоці від корупції.Люди в шоці від цієї несправидливості і беззаконня на місцях.іІ ми хочемо швидко закінчити війну?Та ні як раз роблять все щоб вона була як найдовше.
Чи в ніх досі хіхі-хаха в голові.
Вже зла не вистачае, шахеди можна пачками клепати там нічого складного немае і пачками по кацапам пускати. Але ні, нашу інфраструктуру руйнують щодня а ми лише пук-пук у відповідь і вікна в Москва-сіті бьем.
"Верховний головнокомандувач Очевидність... через півтора року війни" 👿