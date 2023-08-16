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безпілотник (2086) війна (56332) Зеленський (17415) Ставка (65)

Питання безпілотників та РЕБ тепер є змістом роботи Генштабу, урядовців і Ставки, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 539 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли про ситуацію на східних та південних напрямках. Головком та Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-премʼєр-міністр Федоров та Держспецзвʼязок – те, що стосується дронів та загалом наших технологічних можливостей. 

У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні.

Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба ЗСУ, - Зеленський. ВIДЕО

Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні задачі", - розповів Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Вже нестаток БПЛА повісив на Генштаб. Б То вже й будь послідовним Вова, передай повноваження і вали на незаслужений відпочинок, щоб не було втоми в очах від вечірнього читання.
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16.08.2023 20:50
+33
ППО вже "успішно провалив", тепер "зелені зрадники" беруться за черговий "зміст",як більше нашкодити ЗСУ
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16.08.2023 20:48
+33
життєве...

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16.08.2023 20:50
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ППО вже "успішно провалив", тепер "зелені зрадники" беруться за черговий "зміст",як більше нашкодити ЗСУ
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16.08.2023 20:48 Відповісти
Прокинувся, блін.
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16.08.2023 20:50 Відповісти
може і не спав, але був в "паралельній реальності" "трава в ілюмінаторі"
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16.08.2023 20:54 Відповісти
ага --Зе ванга прорецатель.ну типа Вылупился!
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17.08.2023 16:10 Відповісти
Так зелене шкодить ЗСУ з першого ж дня свого припізденства!
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16.08.2023 20:55 Відповісти
Влад Яма, ти?! як там в Майямі?
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16.08.2023 21:23 Відповісти
Вже нестаток БПЛА повісив на Генштаб. Б То вже й будь послідовним Вова, передай повноваження і вали на незаслужений відпочинок, щоб не було втоми в очах від вечірнього читання.
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16.08.2023 20:50 Відповісти
А что он скажет? Что он этот вопрос просрал как и все до этого? Ага, аж десять раз.
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16.08.2023 21:04 Відповісти
Називайте речі своїми іменами - не просрав, а саботував разом з Рєзніковим і митниками.
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16.08.2023 21:14 Відповісти
Ани гатовились
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16.08.2023 21:16 Відповісти
життєве...

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16.08.2023 20:50 Відповісти
Всі кроки в усих галузях повторюють за москалями.
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16.08.2023 20:51 Відповісти
То може досить тріскотіти та припиніть красти та розбазарувати кошти на дороги до приватних курортів! І належним чином фінансуйте ЗСУ (не так щоб яйка по 17,солярка по 80) І не дуріть народ. Не грайте з вогнем, бо спалахне. І це не двері будуть з якими носилися по всі телемарахфонах. Бо так спалахне що аби живими лишилися!
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16.08.2023 20:52 Відповісти
"мільярд_дерев"... "науковий_флот"...

ku*wa, що сиділо в голові в цього фацета перед 24.02...

А в той час також точилася війна. Хай і не така інтенсивна...
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16.08.2023 20:52 Відповісти
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16.08.2023 20:53 Відповісти
Єдине куди його можна відпусти це на нари!
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16.08.2023 20:56 Відповісти
"Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази."
-----
Ось просто цікаво, а виробництво чого саме зелені гниди нарощують? Серіалів, барабанів, корупціонерів чи чого?
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16.08.2023 20:54 Відповісти
Сериал " Нюхач". Сезон 4-й, серия 539
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16.08.2023 21:22 Відповісти
Довбограям дійшло, чи ще нє?
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16.08.2023 20:55 Відповісти
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16.08.2023 20:56 Відповісти
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16.08.2023 21:00 Відповісти
Все, що воно бере під особистий контроль,- на@бується мідним тазом...
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16.08.2023 20:56 Відповісти
порадив би Президенту замінити слово "хлопцями" - і не тільки із за того що там багато і Воїнів дівчат/жінок ...краще вживати " Воїни" _ "Захистники України" , і т .д ....
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16.08.2023 20:58 Відповісти
Вопрос с беспилотниками развесил на всех, кроме себя.
А кто у нас Верховный Главнокомандующий, ты или дядя вася?
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16.08.2023 20:59 Відповісти
Дядя Андрей
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16.08.2023 21:23 Відповісти
він пілот F-16. Чекаємо на вишивки з пілотом.
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16.08.2023 21:02 Відповісти
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16.08.2023 21:03 Відповісти
Проснувся….
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16.08.2023 21:06 Відповісти
Скажи точніше, щоб усі зрозуміли: "ніхрена з цього усього не буде". Бо піпл уже знає з гіркого досвіду, - щоб загубити справу, то усій зе-команді на чолі із Всемогутнім треба за неї взятися. Одразу рекомендуємо призначити цапів-відбувайлів, які будуть названі винними в провалі цього починання.
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16.08.2023 21:07 Відповісти
Швидко прозрів . Не пройшло й трьох років ..
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16.08.2023 21:07 Відповісти
війни ..
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16.08.2023 21:08 Відповісти
539-й день ....шото рано...
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16.08.2023 21:15 Відповісти
Конферансьє відверто погано грає роль "президента", але в.о. преЗЕдента Єрмак після узгодження свого "мнєнія" з оманськими партнерами, вирішив, якщо піпл хаває навіть цю ганебну фальшивку, то і так прокатить ...
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16.08.2023 21:18 Відповісти
все вірно, нову передоплату 36 млрд на потрібні фірми проплатити, за беспілотники, звичайно
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16.08.2023 21:19 Відповісти
Да - ше дохрена в нас наверху тормознутих -- рашка ж від нас не відчепиться -- треба своі дрони снаряди ракети -- і виготовляти можна десь в Чехіі чи Польщі а то одні прожекти
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16.08.2023 21:21 Відповісти
Нужно ещё одну медаль дать лысому другу
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16.08.2023 21:21 Відповісти
Щовечірня казка від діда Панаса пана преЗедента. Як там: добрий вечір вам малята ........
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16.08.2023 21:21 Відповісти
Як він вже за...бав своїми тупими банальностями та перекладанням відповідальності з больної голови на здорову.
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16.08.2023 21:24 Відповісти
Ответь своими волнами Шахедов. Не можешь? Можешь только пукнуть и Притулу напрячь? Сажай еврейского дедульку Резникова на кукурузник и запускай на Москву.
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16.08.2023 21:25 Відповісти
Вова,когда ты молчишь,ты кажешься не таким идиотом.
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16.08.2023 21:28 Відповісти
Коли цей Zелений більшовик нарешті подасть у відставку?
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16.08.2023 21:29 Відповісти
Говорити - не FPV-дрони "Дикі шершні" купувати для Окремої бригади Спільноти Цензор.НЕТ імені гетьмана Богдана Хмельницького...
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16.08.2023 21:29 Відповісти
Тупориле чмо вирішило черговий раз прокукурікати і не більше.
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16.08.2023 21:30 Відповісти
🤡🤡🤡
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16.08.2023 21:35 Відповісти
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16.08.2023 21:39 Відповісти
Будем усех бомбить.
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16.08.2023 22:00 Відповісти
Потрібно просто перестати п....ти та зайтятися власним виробництом. Не відосики, а реальні справи, але з останнім бідося, якщо пашинський головний постачальник зброї..
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16.08.2023 21:39 Відповісти
Проблема країни величезна проблема що влада приймає рішення і їх ухвалює темпами равлика.Коли рік тому було потрібно нагнути всіх мерів міст щоб кошти йшли не на ремонт доріг ,а на безпілотники і взагалі допомогу армії ніхто не чув і далі не чує.Ба більше темпи ремонту доріг просто неймовірні !Бюджети пилять всі колосальними темпами !Заява президента що прекращайте була їми зрозуміла як пиляйте в 200% більше.Коли рік тому всі благали кричали наполягали що потрібно негайно запускати і налагоджувати промисловсть дронів і іншого ,не чули.Ми втратили рік !!!Час все що зостався вкраїні !Час !А час це людські життя.Влада це не розуміє.Скільки треба часу щоб влада почала саджати за непотрібні ремонти доріг,озеленення,класти плитку і іншого.МІЛЬЯРДИ ЯКІ ПОТРБНІ АРМІЇ ЙДУТЬ ВНІКУДИ .Рік потрібно було презеденту щоб дійшло що безпілотники це важливо і стратегічно !РІК ! Скільки загинуло за цей час тисяч людей?!
Польща заказала 700 машин піхоти і тисячі танків в Корейців.Вони розуміють вони готуються.Ми кладемо дороги.Країна яка воює кладе дороги.Я розумію чому в штатах в шоці від наших гулянок в Києві і Одесі,вони не розуміють як так.Війна таке горе виділяють мільярди а в нас дискач.Світ не розуміє як кошти мільярдами розкрадають як крадуть в наглу гуманітарку людям яка їм потрібна і владі байдуже ніхто не заарештований.Люди в шоці від корупції.Люди в шоці від цієї несправидливості і беззаконня на місцях.іІ ми хочемо швидко закінчити війну?Та ні як раз роблять все щоб вона була як найдовше.
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16.08.2023 21:45 Відповісти
Велика помилка вважати, що влада недолуга. Якщо кожний крок влади робиться в інтересах ворога, то при владі вороги
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16.08.2023 23:01 Відповісти
*****, як же воно *******. Просто підрахуйте скільки можна наклепати Шахедів на бабло телемарахфона?
Чи в ніх досі хіхі-хаха в голові.
Вже зла не вистачае, шахеди можна пачками клепати там нічого складного немае і пачками по кацапам пускати. Але ні, нашу інфраструктуру руйнують щодня а ми лише пук-пук у відповідь і вікна в Москва-сіті бьем.
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16.08.2023 21:49 Відповісти
А переробляти асфальт на безпілотники, не пробували? Бо у нас того асфальту...
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16.08.2023 21:50 Відповісти
А тим часом я подивився на прозоро, які закупівлі проводить моя ОТГ і реально охрінів. Утеплення фасадів та ремонт покрівель адмінбудинків, капітальні ремонти доріг до сіл в яких залишилося з десяток пенсіонерів
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16.08.2023 21:53 Відповісти
"...Очевидні задачі" розповів ЗЄлєнський 😕

"Верховний головнокомандувач Очевидність... через півтора року війни" 👿
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16.08.2023 21:55 Відповісти
Йшов 539-й день війни. І тут великий вождь Наполеон зобачив, що треба займатись дронами та РЕБ...
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16.08.2023 22:29 Відповісти
Швидкість прийняття рішень зашкалює!!!!
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16.08.2023 22:35 Відповісти
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16.08.2023 23:42 Відповісти
Да ладно . А асфальт уже не в трєнде ?
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16.08.2023 23:57 Відповісти
Питання про безпілотники мали підійматися ".післявчора". боневтік-гальмо-ворог України.
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17.08.2023 09:09 Відповісти
 
 