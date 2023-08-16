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Артилеристи 45 ОАБр з трьох пострілів знищили БМП ворога. ВIДЕО
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Біля Андріївки на Донеччині артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади знищили ворожу БМП з трьох пострілів.
Відповідне відео оприлюднили на фейсбук-сторінці 45-ї ОАБр, передає Цензор.НЕТ.
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+10 Maxim Ak-Murza e4c77af1
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+5 Sergiy Vitalyovich
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