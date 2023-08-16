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Артилеристи 45 ОАБр з трьох пострілів знищили БМП ворога. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля Андріївки на Донеччині артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади знищили ворожу БМП з трьох пострілів.

Відповідне відео оприлюднили на фейсбук-сторінці 45-ї ОАБр, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: ЗСУ ліквідували 18 російських загарбників на тимчасово окупованій території України. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+10
Классическая артиллерийская вилка. Слава арте ЗСУ!
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16.08.2023 21:51
+6
Ви́лка - артиллерийский приём, используемый при пристрелке по дальности, во время которого выполняются два выстрела, один - с перелётом, другой - с недолётом[1]. Захват цели в вилку является желаемым результатом пристрелки, после которого можно начинать стрельбу на поражение, используя средние величины между значениями установок для стрельбы для первого и второго выстрелов, если они не слишком различаются. Если вилка слишком большая для перехода к огню на поражение, то вилку начинают «половинить» (уменьшать в 2 раза при каждой смене знака перелёта), до тех пор, пока не будет достигнута достаточная точность.
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16.08.2023 22:07
+5
Вже не актуально, бо тепер обмежуються пачкою "пєльмєшек" або білетами в цирк.
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16.08.2023 21:59
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Классическая артиллерийская вилка. Слава арте ЗСУ!
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16.08.2023 21:51 Відповісти
Та ну, а может все-таки стрельба по НЗР, или стрельба с дальномером одним орудием по точечной неподвижной цели Шо скажешь иксьпьердъ
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16.08.2023 22:03 Відповісти
Ви́лка - артиллерийский приём, используемый при пристрелке по дальности, во время которого выполняются два выстрела, один - с перелётом, другой - с недолётом[1]. Захват цели в вилку является желаемым результатом пристрелки, после которого можно начинать стрельбу на поражение, используя средние величины между значениями установок для стрельбы для первого и второго выстрелов, если они не слишком различаются. Если вилка слишком большая для перехода к огню на поражение, то вилку начинают «половинить» (уменьшать в 2 раза при каждой смене знака перелёта), до тех пор, пока не будет достигнута достаточная точность.
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16.08.2023 22:07 Відповісти
Уже давно пора перепеть песенку Юры Шатунова:

"Белые "Лады", белые "Лады"

Стёрты нах@р шипы

Что с вами сделал дядюшка Ляо

На заводе в городе Ши

Людям подарят вас вместо папок-убийц
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16.08.2023 21:53 Відповісти
Вже не актуально, бо тепер обмежуються пачкою "пєльмєшек" або білетами в цирк.
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16.08.2023 21:59 Відповісти
Иногда даже дарят велосипед
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16.08.2023 22:01 Відповісти
Це, мабуть, тим у кого є блат і можливість вибити такий цінний подарунок. Потім всі сусіди заздрять, адже новий вєлік за вєчьнапьянава це вигідний обмін.
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16.08.2023 22:05 Відповісти
Да там меценатом стал беззубый мужик со стажем алкоголика. Сказал, что купил велик, он оказался "тяжёлым" для него и потому решил подарить "герою сво"
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16.08.2023 22:07 Відповісти
И шубу. Примерить.
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17.08.2023 09:25 Відповісти
Красунчики.
Бережи вас Господь, хлопці
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16.08.2023 22:13 Відповісти
 
 