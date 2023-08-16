13 027 18
Воїни 3 ОШБр ліквідували 20 окупантів у Донецькій області: піхотинець підлетів у повітря від артудару. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади успішно знищили російську групу піхоти північніше від села Андріївка Донецької області.
В результаті атаки наші бійці ліквідували 20 окупантів, ще 5 - поранені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+23 Urs
показати весь коментар16.08.2023 22:45
+15 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар16.08.2023 22:45
+15 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар16.08.2023 23:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
життяіснування.
Слава Україні!!