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Воїни 3 ОШБр ліквідували 20 окупантів у Донецькій області: піхотинець підлетів у повітря від артудару. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади успішно знищили російську групу піхоти північніше від села Андріївка Донецької області.

В результаті атаки наші бійці ліквідували 20 окупантів, ще 5 - поранені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Артилеристи 45 ОАБр з трьох пострілів знищили БМП ворога. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+23
высоко летает - к хорошей погоде.
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16.08.2023 22:45
+15
Хто казав, що народжені плазувати літати не вміють? Як бачимо, літають і доволі не погано.
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16.08.2023 22:45
+15
з першого разу , здолав світовий рекорд , по прижкам в висоту
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16.08.2023 23:04
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высоко летает - к хорошей погоде.
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16.08.2023 22:45 Відповісти
з першого разу , здолав світовий рекорд , по прижкам в висоту
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16.08.2023 23:04 Відповісти
Это наблюдательный комплекс "Муром-М". Ванёк пока летит - снимает на телефон. Потом после приземления с трупа снимают телефон и просматривают видео
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16.08.2023 23:10 Відповісти
Хто казав, що народжені плазувати літати не вміють? Як бачимо, літають і доволі не погано.
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16.08.2023 22:45 Відповісти
Хоч і не довго
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16.08.2023 22:53 Відповісти
Хоч політав хробак на кінець свого нікчемного життя існування.
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16.08.2023 22:45 Відповісти
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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16.08.2023 22:46 Відповісти
З кацапів виходять непогані повітряні акробати
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16.08.2023 22:55 Відповісти
Антігравітаціонна руцка піхвота.
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16.08.2023 23:00 Відповісти
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16.08.2023 23:06 Відповісти
Да это ж кацманафт!
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16.08.2023 23:07 Відповісти
ого як хробак полетів, прямо у вирій. )
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16.08.2023 23:10 Відповісти
до кабзона
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16.08.2023 23:16 Відповісти
артилеристи можуть спокійно після війни в ювелірний бізнес йти.
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16.08.2023 23:19 Відповісти
Акробат зробив сальто-морталє.
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16.08.2023 23:36 Відповісти
Бубка нервово палить
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17.08.2023 00:16 Відповісти
Свинособака високо злетiла, та низько впала
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17.08.2023 00:40 Відповісти
 
 