Воїни 3 ОШБр ліквідували 20 окупантів у Донецькій області: піхотинець підлетів у повітря від артудару. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади успішно знищили російську групу піхоти північніше від села Андріївка Донецької області.

В результаті атаки наші бійці ліквідували 20 окупантів, ще 5 - поранені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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