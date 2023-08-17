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Бойова робота українських екіпажів американських установок дистанційного розмінування M58 MICLIC. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване використання українськими воїнами американських установок дистанційного розмінування M58 MICLIC.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно роботу щонайменше двох установок, які здійснили три пуски.

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M58 MICLIC - американська установка розмінування. Використовує лінійний вибуховий заряд, протяжний шнур із вибухівки довжиною 350 футів, який запускається ракетою в напрямку замінованої ділянки, після чого вибухає. Дальність і точність роботи незначна, на користь простоті і швидкості застосування.

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Автор: Сергій Яковенко
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Гучні жнива.
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17.08.2023 09:27 Відповісти
Наші ж ви красунчики.
Бережи вас Господь, хлопчики
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17.08.2023 09:44 Відповісти
Чудове місце роботи для "баівих ахвицерів" з військоматів! У якості операторів цього щастя.
Чи будуть вони такими "баівими", маючи 1,5 тони вибухівки під сракою?
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17.08.2023 10:23 Відповісти
 
 