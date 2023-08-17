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Бойова робота українських екіпажів американських установок дистанційного розмінування M58 MICLIC. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване використання українськими воїнами американських установок дистанційного розмінування M58 MICLIC.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно роботу щонайменше двох установок, які здійснили три пуски.
M58 MICLIC - американська установка розмінування. Використовує лінійний вибуховий заряд, протяжний шнур із вибухівки довжиною 350 футів, який запускається ракетою в напрямку замінованої ділянки, після чого вибухає. Дальність і точність роботи незначна, на користь простоті і швидкості застосування.
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Бережи вас Господь, хлопчики
Чи будуть вони такими "баівими", маючи 1,5 тони вибухівки під сракою?