Бойова робота українських екіпажів американських установок дистанційного розмінування M58 MICLIC. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване використання українськими воїнами американських установок дистанційного розмінування M58 MICLIC.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно роботу щонайменше двох установок, які здійснили три пуски.

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M58 MICLIC - американська установка розмінування. Використовує лінійний вибуховий заряд, протяжний шнур із вибухівки довжиною 350 футів, який запускається ракетою в напрямку замінованої ділянки, після чого вибухає. Дальність і точність роботи незначна, на користь простоті і швидкості застосування.

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