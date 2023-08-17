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Окупант довго і марно намагається втекти від українського дрона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Аеророзвідники 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили поблизу Авдіївки російського окупанта, скинувши на нього боєприпас з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з запису, росіянин бачив український дрон і довго та марно намагався уникнути смерті, бігаючи по дорозі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються оточити Авдіївку, щоб рухатися вперед. ЗСУ не пропускають ворога, - Міноборони

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+49
Бігав по Бубочкиному асфальту
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17.08.2023 09:54
+39
да, дорога гарна, під рашиські танки зроблена 👿
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17.08.2023 09:58
+26
По чужому с задоволенням їздять ...
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17.08.2023 10:23
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Бігав по Бубочкиному асфальту
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17.08.2023 09:54 Відповісти
да, дорога гарна, під рашиські танки зроблена 👿
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17.08.2023 09:58 Відповісти
Танки по асфальту не ездят.
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17.08.2023 10:07 Відповісти
По чужому с задоволенням їздять ...
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17.08.2023 10:23 Відповісти
Полювання на зайця
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17.08.2023 10:45 Відповісти
Клавдій: канфєта дуже вкусна, Тузік класний )
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17.08.2023 09:57 Відповісти
зиг-заги не допомогли... слабий спрінтер....
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17.08.2023 09:58 Відповісти
ЗСУ справу знає: спочатку заганяти щоб захекався, а потім чьотко накрити
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17.08.2023 09:59 Відповісти
Ні, там друга історія, якщо ореентуватися по зарядку батареї, то дрон застав його зненацька на дорозі, скинув на нього заряд, а вже потів він почав бігати як навіжений, але нащо він бігав, якщо цей дрон вже був пустим, це питання цікаве )))
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18.08.2023 14:02 Відповісти
пробігає повз знищену техніку, яка вже точно не загориться і не здетонує, мозгів не вистачило залізти під одну з них, тупий баран
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17.08.2023 09:58 Відповісти
А туди дрон залетіти не зможе? Та легко, тож ця порада його б не врятувала!
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17.08.2023 10:11 Відповісти
Так цей дрон же не камікадзе. Він розрахований на скидання **********. Тобто, він не зміг би залетіти під кліренс техніки.
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17.08.2023 10:19 Відповісти
Пане Дужик,який же ви вумний?Отак собі лежиш на дивані-і запросто відрізняєш "на бігу" це дрон комікадзе,чи ні.Напевне по звуку двигуна?
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17.08.2023 14:39 Відповісти
Дякую . Виходячи з банальної логіки після читання новини. Якщо дрон несе ********** для скидання, то,мабуть, це багаторазова штука яку знову і знову використовують якраз для цих цілей. Якщо це камікадзе , то його ціна не співрозмірна з ціною життя кацасолдата. Солдат кацавійськ скільки не коштує. Він же не танк.
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17.08.2023 14:58 Відповісти
Мабуть ніколи на баштан не ходив,в кущі треба ховатись від сторожа.
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17.08.2023 10:43 Відповісти
Так граната рядом с техникой ляжет и рашисткое тельце с другой стороны вывалится.
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17.08.2023 12:53 Відповісти
Просто потрібно було йти по пішохідному переходу ...
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17.08.2023 14:12 Відповісти
С піднятими руками.
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17.08.2023 17:20 Відповісти
Вмер замореним.
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17.08.2023 09:59 Відповісти
Замориш?!
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17.08.2023 10:13 Відповісти
Zaмориш!
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17.08.2023 12:19 Відповісти
І воно ото треба було? Тепер прийде на концерт Кобзона з хором Алєксандрова спітнілий та захеканий! Ніякої культури на "абщественнам мерапиятии"!
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17.08.2023 10:18 Відповісти
Он мечтал зашпилить в контру в реале)
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17.08.2023 10:26 Відповісти
марафонець...мабуть зупинився попісяти
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17.08.2023 10:19 Відповісти
Попісяв, кров'ю ...
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17.08.2023 10:25 Відповісти
ще й покакав...
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17.08.2023 11:12 Відповісти
Не тікай від бандер. Тільки здохнеш стомленим.
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17.08.2023 10:25 Відповісти
Кацап устал и прилег отдохнуть
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17.08.2023 10:30 Відповісти
Нужно было орку остановиться и смотреть на дрон. Как только сбросит заряд - драпать и залечь. Мог выжить.
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17.08.2023 10:32 Відповісти
Дрон підлітав з сонячної сторони. Щоб щось розгледіти на сонці, потрібно мати сонячні окуляри.
В орка такої екіпіровки не було, тому він так панікував і півгодини бігав кругами.
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17.08.2023 10:59 Відповісти
Яке сонце, на тіні подивись які вони довгі. По освітленості більше схоже на ранок.
Чумардос вийшов на ранкову пробіжку, але бистро втомився бо печінка "вилізла"
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17.08.2023 11:12 Відповісти
от дурне, здохло уставшим
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17.08.2023 10:35 Відповісти
Кари, московітам ***** та їх агентам у ВРУ! Страшної кари
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17.08.2023 10:41 Відповісти
Кари кари, все диваны пропердели. А раньше ********* страну потому что один дебил не там взял кредит.
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17.08.2023 11:07 Відповісти
Називається - Бігав-бігав і прибіг куди треба...)))
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17.08.2023 11:06 Відповісти
Від долі не втечеш ))))
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17.08.2023 11:24 Відповісти
А як бігав і добігався притирок кацапський
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17.08.2023 12:26 Відповісти
Очевидно, что покойный перед смертью хорошо потел
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17.08.2023 12:34 Відповісти
))) не бегай мол.. умрешь уставшим ?
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17.08.2023 13:34 Відповісти
спринтер.. бл.. что ему дома мешало бегать и петлять от военкомов... там в любом случае на финише живой бы остался.. идиот
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17.08.2023 13:33 Відповісти
круто обійшлися з "братскім асвабадітелєм". ну і нехай
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17.08.2023 13:40 Відповісти
Точність вражає 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.08.2023 13:59 Відповісти
Кацап заблукав, а дрон підзказав дорогу(На путина).
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18.08.2023 13:55 Відповісти
 
 