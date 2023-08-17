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Окупант довго і марно намагається втекти від українського дрона. ВIДЕО
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Аеророзвідники 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили поблизу Авдіївки російського окупанта, скинувши на нього боєприпас з дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з запису, росіянин бачив український дрон і довго та марно намагався уникнути смерті, бігаючи по дорозі.
Топ коментарі
+49 Dennis Mac 64fb2a8a
показати весь коментар17.08.2023 09:54
+39 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.08.2023 09:58
+26 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар17.08.2023 10:23
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В орка такої екіпіровки не було, тому він так панікував і півгодини бігав кругами.
Чумардос вийшов на ранкову пробіжку, але бистро втомився бо печінка "вилізла"