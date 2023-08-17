Окупант довго і марно намагається втекти від українського дрона. ВIДЕО

Аеророзвідники 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили поблизу Авдіївки російського окупанта, скинувши на нього боєприпас з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з запису, росіянин бачив український дрон і довго та марно намагався уникнути смерті, бігаючи по дорозі.

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