HIMARS знищують тренувальний табір окупантів. ВIДЕО

Українські екіпажі РСЗВ HIMARS знищили тренувальний табір російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше вісім окупантів знищено та чотирьох поранено. Окрім того, повністю знищено інфраструктуру табору.

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