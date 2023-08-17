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HIMARS знищують тренувальний табір окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські екіпажі РСЗВ HIMARS знищили тренувальний табір російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше вісім окупантів знищено та чотирьох поранено. Окрім того, повністю знищено інфраструктуру табору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант довго і марно намагається втекти від українського дрона. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+8
І ще буде, багато разів ! І не тільки таке..😂
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17.08.2023 10:28
+5
"*******-воробушкі!" (С)
Після того влучання чуваків можно одразу по пєльмєням загортати, бо там тупо фарш і решето...
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17.08.2023 10:28
+4
Это ж было уже
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17.08.2023 10:25
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Это ж было уже
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17.08.2023 10:25 Відповісти
І ще буде, багато разів ! І не тільки таке..😂
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17.08.2023 10:28 Відповісти
это кто вчера не видел)
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17.08.2023 11:19 Відповісти
на укр.языке. Ну а сегодня для в укр.язык не умеющих
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17.08.2023 18:20 Відповісти
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17.08.2023 20:47 Відповісти
"*******-воробушкі!" (С)
Після того влучання чуваків можно одразу по пєльмєням загортати, бо там тупо фарш і решето...
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17.08.2023 10:28 Відповісти
Дуууууже красівоє ))
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17.08.2023 10:38 Відповісти
Где уничтожили когда уничтожили…
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17.08.2023 10:39 Відповісти
Tebe nedolazhili , oi bednenki......
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17.08.2023 11:06 Відповісти
Тебе как и лаптеногим сойдет….2023 год а онидо сих пор победами дедов гордятся.
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17.08.2023 12:08 Відповісти
Eee , dalbaiob , kto tam , chem tam garditsa ? Ti iz teh , dedavaievatelei ? 🤔
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17.08.2023 12:26 Відповісти
Не капризничай дитя…твои сопли мамке оставь….ржунемогу)
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17.08.2023 14:32 Відповісти
никого совершенно не волнует где именно когда именно. Это может волновать лишь рашек и агентуру русни.
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17.08.2023 18:24 Відповісти
Ты тысячник? Никого это таких как ты? Так вас и кто сдал левобережье с украинцами в оккупацию не интересует даже
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18.08.2023 09:39 Відповісти
Люблю шарики из карбида вольфрама!
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17.08.2023 10:58 Відповісти
Фейк, все живие...
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17.08.2023 11:04 Відповісти
Ti s etava lageria ? 🧐
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17.08.2023 11:07 Відповісти
здоровья им, и привет передавайте
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17.08.2023 18:25 Відповісти
Двойки за урок. Родителей в Тольятти.
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17.08.2023 11:20 Відповісти
завтра с родителями в СБУ
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17.08.2023 11:28 Відповісти
 
 