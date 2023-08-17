11 899 20
HIMARS знищують тренувальний табір окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські екіпажі РСЗВ HIMARS знищили тренувальний табір російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше вісім окупантів знищено та чотирьох поранено. Окрім того, повністю знищено інфраструктуру табору.
Топ коментарі
+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.08.2023 10:28
+5 Зэлэный_Змий
показати весь коментар17.08.2023 10:28
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2023 10:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Після того влучання чуваків можно одразу по пєльмєням загортати, бо там тупо фарш і решето...