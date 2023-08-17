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Полювання на "Шахеди": група "Рапунцель". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рапунцель - командирка мобільно-вогневої групи у складі 115 окремої бригади територіальної оборони. Її підрозділ збиває іранські "Шахеди" та інші повітряні цілі противника, що летять на українські міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчина походить з військової родини, троє чоловіків з її сім’ї зараз перебувають на фронті, тому "вибір професії для неї завжди був очевидним".

Чим небезпечні шахеди та за скільки часу підрозділ має розгорнутися і стати до бою, чи готуються до обстрілів інфраструктури восени, як сприймають підлеглі жінку-командирку та чи ходить вона сама в укриття під час тривоги, про це та інше – в ексклюзивному інтерв’ю для каналу "Бутусов плюс"

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагають від Ірану припинити постачання дронів-камікадзе до Росії, - FT

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР підтверджує, що Росія почала застосовувати "Шахеди" власного виробництва

Автор: Сергій Яковенко
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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Смерть московітам та їх агентам у ЦОВВ!!
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17.08.2023 10:42 Відповісти
Шануймося українці!
А от якби,сталося чудо, і " ТеГерані-2" сталиби раптом розвертатися і атакувати російців?????????Мабуть відпалаби охота запускати і завод по
виробництву тютю............ Як це зробити?Шляхом обману! Зі збитих
можна зібрати партію і запустити на протихід !!!!!!!!!!Куди впадуть-неважливо-дрони НЕ НАШІ-паніка буде знатна!
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18.08.2023 09:49 Відповісти
Що це за посада така, "коМандирка", чи "команДирка"?!!
Припиніть вже паплюжити українську мову!!!
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18.08.2023 13:01 Відповісти
 
 