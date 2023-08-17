Полювання на "Шахеди": група "Рапунцель". ВIДЕО

Рапунцель - командирка мобільно-вогневої групи у складі 115 окремої бригади територіальної оборони. Її підрозділ збиває іранські "Шахеди" та інші повітряні цілі противника, що летять на українські міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчина походить з військової родини, троє чоловіків з її сім’ї зараз перебувають на фронті, тому "вибір професії для неї завжди був очевидним".

Чим небезпечні шахеди та за скільки часу підрозділ має розгорнутися і стати до бою, чи готуються до обстрілів інфраструктури восени, як сприймають підлеглі жінку-командирку та чи ходить вона сама в укриття під час тривоги, про це та інше – в ексклюзивному інтерв’ю для каналу "Бутусов плюс"

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