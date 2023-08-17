Дрон, куплений за кошти читачів Цензор.НЕТ, влучає у бетонний бліндаж та "трьохсотить" двох окупантів. ВIДЕО

Пілот ОПБ Ім. Б. Хмельницького наніс вдале ураження по бетонному бліндажу FPV-дроном "Дикі Шершні", що був куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ. В результаті два окупанти отримали поранення, ворожа піхота відійшла і наші бійці захопили цю позицію.

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