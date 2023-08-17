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Дрон, куплений за кошти читачів Цензор.НЕТ, влучає у бетонний бліндаж та "трьохсотить" двох окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пілот ОПБ Ім. Б. Хмельницького наніс вдале ураження по бетонному бліндажу FPV-дроном "Дикі Шершні", що був куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ. В результаті два окупанти отримали поранення, ворожа піхота відійшла і наші бійці захопили цю позицію.

Ваші інвестиції в FPV-дрони "Дикі Шершні" працюють. На відео ви бачите результат.

Кожна ваша гривня бере участь в контрнаступі. Не зупиняймося, продовжуємо допомагати ЗСУ новини партіями "Диких Шершнів". Закиньте хлопцям пару гривень на нові дрони:

Моно-банка:

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ПриватБанк: 4731219611037825

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BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2
ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрони "Дикі Шершні", придбані за кошти читачів Цензор.НЕТ, знищили дві БМП та ПТУР за один день. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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17.08.2023 11:06 Відповісти
Надо на коптер цеплять громкоговоритель с усилителем и приёмником. И когда дрон подлетает к блиндажа - кричать в микрофон

- Мусара! Шухер!!

Поскольку кацапы генетические преступники, они инстинктивно побегут из блиндажа и тут их перекоцать 😂😂
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17.08.2023 11:08 Відповісти
шутка довольно тупая. кацап стрелял по дрону,когда тот в него влетел.
кстати - выбежал бы наружу - остался бы цел. потерял драгоценное время, но надеялся что в блиндаже будет надежнее. а зря.
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17.08.2023 11:38 Відповісти
Супер, побільше таких влучань з двохсотенням окупантів.
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17.08.2023 11:21 Відповісти
лайк за точность и подтверждение. Нам бы таких тысяч 100 - и война бы закончилась победой давно.
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17.08.2023 11:37 Відповісти
 
 