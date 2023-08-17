Знищення ворожої броньованої ремонтно-евакуаційної машини на луганському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни на луганському напрямку знищили ворожу броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення російської бронемашини опублікований у соцмережах.

"На Луганському напрямку воїн бригади Нацгвардії "Буревій", на псевдо "Арчі" добиває російську БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину)", - зазначається у коментарі до запису.

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