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Знищення ворожої броньованої ремонтно-евакуаційної машини на луганському напрямку. ВIДЕО
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Українські воїни на луганському напрямку знищили ворожу броньовану ремонтно-евакуаційну машину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення російської бронемашини опублікований у соцмережах.
"На Луганському напрямку воїн бригади Нацгвардії "Буревій", на псевдо "Арчі" добиває російську БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину)", - зазначається у коментарі до запису.
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