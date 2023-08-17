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Знищення ворожої броньованої ремонтно-евакуаційної машини на луганському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни на луганському напрямку знищили ворожу броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення російської бронемашини опублікований у соцмережах.

"На Луганському напрямку воїн бригади Нацгвардії "Буревій", на псевдо "Арчі" добиває російську БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину)", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий вертоліт Ка-52 знищено в районі с.Роботине Запорізької області, - 47 ОМБр

Автор: Сергій Яковенко
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А саме в цей час -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html
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17.08.2023 11:34 Відповісти
Там є чудовий коментар: "Хотять грошей, нехай об'являють народний збір"
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17.08.2023 11:40 Відповісти
ЗЕдараси!
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17.08.2023 11:44 Відповісти
Занадто сумна музика для радісної події.
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17.08.2023 11:50 Відповісти
 
 