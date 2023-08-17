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Штурмова група зачищає будівлі у селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку: "В підвалі наших нема?! Контроль! ВОГів туди насипте! ". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група українських піхотинців зачистила частину будівель у селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом штурмових дій українських воїнів опублікований у соцмережах. Запис зроблений камерою, що встановлена на амуніції одного із бійців.

"В селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку йде зачистка будівель", - пишуть українські воїни у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Боже, бережи і поможи
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17.08.2023 13:04 Відповісти
і на самом цікавом моменті демо версія закінчилося, а жаль
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17.08.2023 13:17 Відповісти
бо там було чисто)
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17.08.2023 13:22 Відповісти
ось так завжди... на самому цікавому(
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17.08.2023 13:21 Відповісти
 
 