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Штурмова група зачищає будівлі у селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку: "В підвалі наших нема?! Контроль! ВОГів туди насипте! ". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група українських піхотинців зачистила частину будівель у селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом штурмових дій українських воїнів опублікований у соцмережах. Запис зроблений камерою, що встановлена на амуніції одного із бійців.
"В селі Кліщіївка на Бахмутському напрямку йде зачистка будівель", - пишуть українські воїни у коментарі до відео.
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Чайка Київ
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