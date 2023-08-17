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Момент збиття Ка-52 "Алігатор" з ПЗРК бійцями 47-ї бригади. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто зафіксований момент атаки та влучання ракети ПЗРК у ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із бійців, що приймав участь в атаці.
"Ймовірно, момент збиття Ка-52 "Алігатор" з ПЗРК бійцями 47-ї бригади", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
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Николай Ридник 8b76a3e9
показати весь коментар18.08.2023 10:33 Відповісти Мені подобається 0
Jimmy Hill
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