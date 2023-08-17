Момент збиття Ка-52 "Алігатор" з ПЗРК бійцями 47-ї бригади. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто зафіксований момент атаки та влучання ракети ПЗРК у ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із бійців, що приймав участь в атаці.

"Ймовірно, момент збиття Ка-52 "Алігатор" з ПЗРК бійцями 47-ї бригади", - йдеться у коментарі до відео.

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