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Момент збиття Ка-52 "Алігатор" з ПЗРК бійцями 47-ї бригади. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто зафіксований момент атаки та влучання ракети ПЗРК у ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із бійців, що приймав участь в атаці.

"Ймовірно, момент збиття Ка-52 "Алігатор" з ПЗРК бійцями 47-ї бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два російські вертольоти Ка-52 знищили Сили оборони вранці: на Бахмутському напрямку та поблизу с. Роботине на Запоріжжі. ФОТО (оновлено)

Момент збиття Ка-52 Алігатор з ПЗРК бійцями 47-ї бригади 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку було знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52, - Повітряні сили

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
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17.08.2023 13:14
+32
з яких пір кацапи стали народом? то збірна отара баранів.
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17.08.2023 13:19
+27
крім "я поБедю" можна ще сказати "я поБежу" 😂
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17.08.2023 13:29
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https://censor.net/ua/video_news/3438194/znyschennya_vorojogo_vertolota_ka52_allygator_za_dopomogoyu_shvedskogo_pzrk_rbs70_biyitsyamy_47yi_brygady Видео "самоуничтожения ракеты".
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18.08.2023 10:33 Відповісти
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18.08.2023 12:03 Відповісти
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