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Тіла 29 окупантів у чорних мішках лежать вздовж дороги і чекають відправки в Росію. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український безпілотник зафіксував нову партію ліквідованих в Україні окупантів, що лежать у чорних мішках вздовж дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі можна нарахувати щонайменше 29 тіл.
Топ коментарі
+15 Анна Гордиенко 77759e1d
показати весь коментар17.08.2023 13:39
+13 Advokat Savchuk
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+11 Артм Воронцов
показати весь коментар17.08.2023 13:51
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Тіло не було опізнано в підрозділі , де воював, а командир не відправив " похоронку".
Такі часи - критерії краси , "що треба для щастя" і т.д. - сильно змінилися
Яблони в цветучерные мешки - какое чудо! Яблони в цветучерные мешки - я не забуду!
Только дни считать не стану в грусти
Просто буду ждать весны грядущей