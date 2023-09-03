Окупанти скаржаться на злидні: "Бросили как дебилов, зарплату не выплатили". ВIДЕО

Російські військові зі Ставропілля скаржаться на безгрошів’я та знімають відео з криками про допомогу: хочуть скоріше потрапити на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з російськими окупантами опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Нас ніхто не хоче забирати. Кинули як дебілів, зарплату не виплатили. Що з цим робити?", - кажуть загарбники.

Дивіться: Знищення ворожої самохідної гаубиці МСТА-С, - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО