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Окупанти скаржаться на злидні: "Бросили как дебилов, зарплату не выплатили". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові зі Ставропілля скаржаться на безгрошів’я та знімають відео з криками про допомогу: хочуть скоріше потрапити на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з російськими окупантами опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Нас ніхто не хоче забирати. Кинули як дебілів, зарплату не виплатили. Що з цим робити?", - кажуть загарбники.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+25
Вы и есть ДЭБИЛЫ!!
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03.09.2023 11:08
+19
Если так хочется умереть, ударьтесь об асфальт или об угол дома.
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03.09.2023 11:12
+15
Тут слово "как" лишнее
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03.09.2023 11:11
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Чому-"как"?...
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03.09.2023 11:01 Відповісти
Вы и есть ДЭБИЛЫ!!
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03.09.2023 11:08 Відповісти
Тут слово "как" лишнее
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03.09.2023 11:11 Відповісти
Если так хочется умереть, ударьтесь об асфальт или об угол дома.
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03.09.2023 11:12 Відповісти
Скоріше потрапити на фронт. Ненормальный народ.
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03.09.2023 11:30 Відповісти
здаються в полон? так? хто слідуючий ,буде розповідати байки?......дайтє паваєвать
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03.09.2023 11:37 Відповісти
Ei Shoiguuu , gde himars ......😂
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03.09.2023 11:38 Відповісти
Кацап як діагноз.
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03.09.2023 11:38 Відповісти
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03.09.2023 12:33 Відповісти
Я не бачу там людей , а бачу кончених дибілів і кацапських виродків ,
щоб ви всі здохли 😠
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03.09.2023 12:54 Відповісти
А зачем воевать?
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03.09.2023 13:15 Відповісти
Почему как?
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03.09.2023 13:42 Відповісти
"Дібілав бросілі, как дібілав" треба казати, так правільна, алЄнійопані!
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03.09.2023 14:09 Відповісти
Були би не дибіли, то і на війну б не йшли
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03.09.2023 14:38 Відповісти
Це і нас стосується , але в більшій часовій перспективі.
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03.09.2023 20:46 Відповісти
Земля вас радо прийме 💀🦴⚰️
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03.09.2023 17:36 Відповісти
Z LOX
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04.09.2023 10:35 Відповісти
 
 