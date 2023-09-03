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Окупанти скаржаться на злидні: "Бросили как дебилов, зарплату не выплатили". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові зі Ставропілля скаржаться на безгрошів’я та знімають відео з криками про допомогу: хочуть скоріше потрапити на фронт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з російськими окупантами опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Нас ніхто не хоче забирати. Кинули як дебілів, зарплату не виплатили. Що з цим робити?", - кажуть загарбники.
Топ коментарі
+25 Денис Власенко addd82a7
показати весь коментар03.09.2023 11:08
+19 priemchenko victor
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+15 Pavel Bortsevych
показати весь коментар03.09.2023 11:11
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щоб ви всі здохли 😠