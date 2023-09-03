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Воїни ГУР знищили комплекс спостереження ворога "Аванпост". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські розвідники з дрона знищили ворожий спостережний комплекс "Аванпост" на північному напрямку. Операцію зі знешкодження техніки окупантів провели бійці Головного управління розвідки Міноборони України.

На кадрах української розвідки видно, як на російський "Аванпост" було скинуто вибухівку з безпілотника, інформує Цензор.НЕТ.

Оптика, якою обладнаний "Аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 км – у нічний.

Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.

"Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на північному напрямку, тому з "надьожного стража" московії його перетворили у "безнадьожного". Слава Україні!" – зазначили в ГУР.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Гур точно сьогодні одна з топових розвідок світу, такі спецоперації як під Псковом навіть Црушникам з Мосадами непідсилу в новітній історії... була ж сіра забичена конторка шо покривала торгашів зброєю.
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03.09.2023 11:55 Відповісти
ЦРУ цивільна розвідка, а не воєнна (інші цілі та завдання), а тому порівнювати некоректно. А от за Defence Intelligence Agency of the USA чи то Defence Intelligence of the UK мало хто чув та бачив, а результати їхньої роботи дійсно відчутні у всьому світі.
На мою суб'єктивну думку ГУР МО необхідно прагнути рівня Моссад чи то МІ 6, хоча вони теж цивільні, але спільні риси можуть бути
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03.09.2023 12:16 Відповісти
Так відчутні шо Іранські чурбани час від часу криють бази США в Іраку, у відповідь лише заглот, "ескалація" і жодного прильоту.
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03.09.2023 13:28 Відповісти
Згадані воєнні розвідки своїх прильотів не анонсують та ніколи про їх результати не розповідають. Десятиріччями. А от вороги дійсно зглотують
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03.09.2023 13:38 Відповісти
Дай Бог, щоб так і було і в світі мільярдів фотокамер просто ніхто нічого непобачив, шо з часів Обами США лише задкують Сирія, Афган на наступних виборах бортонуть старика Байдена і здадуть Україну.
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03.09.2023 13:55 Відповісти
Україна буде битися незважаючи ні на що. Іншого шляху в України просто немає
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03.09.2023 13:58 Відповісти
цивільна розвідка, ну ти сернув.
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03.09.2023 18:00 Відповісти
Так і є, хоч і сирнув
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03.09.2023 18:35 Відповісти
Героям слава !!
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03.09.2023 12:41 Відповісти
 
 