Нацгвардійці штурмують позиції армії РФ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Захисники України штурмують позиції російських окупантів на Запорізькому напрямку у надзвичайно складних умовах. Територія щільно замінована, а поряд з окопами загарбники нарили цілу мережу підземних ходів.

Відповідне відео з GoPro одного з бійців опублікували на телеграм-каналі Combat footage UA, інформує Цензор.НЕТ.

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На кадрах зображено роботу 15-ї БрОП НГУ "Кара-Даг".

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