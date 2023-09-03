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Нацгвардійці штурмують позиції армії РФ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України штурмують позиції російських окупантів на Запорізькому напрямку у надзвичайно складних умовах. Територія щільно замінована, а поряд з окопами загарбники нарили цілу мережу підземних ходів.
Відповідне відео з GoPro одного з бійців опублікували на телеграм-каналі Combat footage UA, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах зображено роботу 15-ї БрОП НГУ "Кара-Даг".
Топ коментарі
+32 Евгений Агро
показати весь коментар03.09.2023 12:21
+26 Константин 941a3274
показати весь коментар03.09.2023 12:36
+23 Darnytsya Kyiv c641822a
показати весь коментар03.09.2023 12:28
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і не перерахують вони своїм братам в окупації сотні млн. на електростанції
є країна мрії х..єграя, де крадуть та зраджують! а є країна справжніх Героїв!
Українці, не помиліться із вибором, бо ще 5 років Україна з зеленими мародерами не витримає!
Украінський Крим чекає на Вас Воїни!
Дебіли 73% від 40 %, я вас ненавиджу всіма фібрами душі. Єдине, що втішає, що на фронті багато з тих 73% від 40% і получили своє по повній! Зробили самі себе! Але чому мають страждати нормальні люди через ваше довбо..ство!!?!?!?!!!?????
Напалм чудно горит.
Против массы рулит только масса.
Неплохо пойдет и газ - закачивать метан и поджигать израиль так рвет ходы террористов.
Важно знать это для того, чтобы никто не забыл, как легко зеленые эту землю отдали х**лу и какой крови украинцев это предательство зеленых теперь ст0ит.