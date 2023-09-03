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Нацгвардійці штурмують позиції армії РФ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України штурмують позиції російських окупантів на Запорізькому напрямку у надзвичайно складних умовах. Територія щільно замінована, а поряд з окопами загарбники нарили цілу мережу підземних ходів.

Відповідне відео з GoPro одного з бійців опублікували на телеграм-каналі Combat footage UA, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах зображено роботу 15-ї БрОП НГУ "Кара-Даг".

Також дивіться: Воїни ГУР знищили комплекс спостереження ворога "Аванпост". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+32
Проривати ту оборону і мінні поля, коли по тобі постійно прилітають фпв-дрони, ланцети, арта, каби, гради, смерчі і урагани і т.п., то така робота, що ніхто б в світі її не зробив. Тільки кращі українці. Дуже шкода тих героїв, які там загинули і отримали каліцтва. Ці втрати важко якось буде компенсувати. Кращих ніж вони вже не буде.
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03.09.2023 12:21
+26
і ніхто їх вже не запросить на роботу до ОП через "велику рекрутингову кампанія", як Шаурму
і не перерахують вони своїм братам в окупації сотні млн. на електростанції

є країна мрії х..єграя, де крадуть та зраджують! а є країна справжніх Героїв!
Українці, не помиліться із вибором, бо ще 5 років Україна з зеленими мародерами не витримає!
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03.09.2023 12:36
+23
Бережи Вас Боже Гвардіє!
Украінський Крим чекає на Вас Воїни!
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03.09.2023 12:28
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Проривати ту оборону і мінні поля, коли по тобі постійно прилітають фпв-дрони, ланцети, арта, каби, гради, смерчі і урагани і т.п., то така робота, що ніхто б в світі її не зробив. Тільки кращі українці. Дуже шкода тих героїв, які там загинули і отримали каліцтва. Ці втрати важко якось буде компенсувати. Кращих ніж вони вже не буде.
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03.09.2023 12:21 Відповісти
і ніхто їх вже не запросить на роботу до ОП через "велику рекрутингову кампанія", як Шаурму
і не перерахують вони своїм братам в окупації сотні млн. на електростанції

є країна мрії х..єграя, де крадуть та зраджують! а є країна справжніх Героїв!
Українці, не помиліться із вибором, бо ще 5 років Україна з зеленими мародерами не витримає!
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03.09.2023 12:36 Відповісти
Бережи Вас Боже Гвардіє!
Украінський Крим чекає на Вас Воїни!
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03.09.2023 12:28 Відповісти
З Богом, рідненькі
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03.09.2023 12:32 Відповісти
Боневтік 4 рази втік від фронту. Тепер командує ціми Героями. І хоче ще 5 років командувати.
Дебіли 73% від 40 %, я вас ненавиджу всіма фібрами душі. Єдине, що втішає, що на фронті багато з тих 73% від 40% і получили своє по повній! Зробили самі себе! Але чому мають страждати нормальні люди через ваше довбо..ство!!?!?!?!!!?????
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03.09.2023 12:48 Відповісти
Біда демократії… Влада народу…
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03.09.2023 12:55 Відповісти
Хробаки нор понарывали как во вьетнаме. Нужно бензовозы подгонять и огнем выжигать паразитов
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03.09.2023 12:49 Відповісти
Слушна ідея.
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03.09.2023 12:52 Відповісти
Проводити дезінфекцію.
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03.09.2023 13:11 Відповісти
Выжигать их как амеры япошек и вьетконговцев
Напалм чудно горит.
Против массы рулит только масса.
Неплохо пойдет и газ - закачивать метан и поджигать израиль так рвет ходы террористов.
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03.09.2023 13:23 Відповісти
Защитники Украины штурмуют позиции российских оккупантов на Запорожском направлении в чрезвычайно сложных условиях. Территория плотно заминирована, а рядом с окопами захватчики нарыли целую сеть подземных ходов.
Важно знать это для того, чтобы никто не забыл, как легко зеленые эту землю отдали х**лу и какой крови украинцев это предательство зеленых теперь ст0ит.
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03.09.2023 16:59 Відповісти
 
 