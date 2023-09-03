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війна (56544) знищення (4127) 36 окрема бригада морської піхоти (174)

Бійці 36 ОБрМП спільно з побратимами із Сил оборони знищили ворожий антидроновий підрозділ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Донецькій області бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти у співпраці з колегами з Сил оборони знищили антидроновий розрахунок ворога.

Миколаївські морпіхи зазначають, що на оприлюдненому відео зафіксовано спільну роботу їхніх "Сов" спільно з підрозділом Shadow, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів Української правди, події розгорталися на Авдіївському напрямку.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+13
U ruski vanka razdvaienie lichnosti , adna kudis poletela ....🤣
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03.09.2023 12:42
+13
Слава морській піхоті ВМС ЗСУ!
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03.09.2023 12:45
+10
Кажись це називається "СТРАЙК"...))
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03.09.2023 13:07
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U ruski vanka razdvaienie lichnosti , adna kudis poletela ....🤣
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03.09.2023 12:42 Відповісти
Слава морській піхоті ВМС ЗСУ!
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03.09.2023 12:45 Відповісти
God is dead.
Nietzsche.

Nietzsche is dead.
God
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03.09.2023 12:52 Відповісти
джага-джага
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03.09.2023 12:55 Відповісти
Тепер можливо легше буде залітати в ті багаточисельні нори що зліва на відео.
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03.09.2023 13:02 Відповісти
Кажись це називається "СТРАЙК"...))
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03.09.2023 13:07 Відповісти
На відео всі зостались живі...отак і остальні + ,500 окупантів на добу???????
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03.09.2023 13:39 Відповісти
Допомогайте їм виздихати скоріше, воїни!
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03.09.2023 13:52 Відповісти
Напевно після обіду вийшли покурить. Покурили.
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03.09.2023 14:32 Відповісти
Де ж він знищений якщо там всі живі?
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03.09.2023 15:21 Відповісти
Поріж собі пальчика та подивись через скільки зупиниться кровотеча. У польвових умовах смерть. та неможливисть виконувати функціонал по бойовому розрахунку. *** хто приїде для евакуації.
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03.09.2023 16:42 Відповісти
Але здохнуть в муках від контузії
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04.09.2023 03:22 Відповісти
Карать! 24/7!
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04.09.2023 02:27 Відповісти
 
 