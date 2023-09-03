Бійці 36 ОБрМП спільно з побратимами із Сил оборони знищили ворожий антидроновий підрозділ. ВIДЕО

В Донецькій області бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти у співпраці з колегами з Сил оборони знищили антидроновий розрахунок ворога.

Миколаївські морпіхи зазначають, що на оприлюдненому відео зафіксовано спільну роботу їхніх "Сов" спільно з підрозділом Shadow, інформує Цензор.НЕТ.

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