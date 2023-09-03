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Бійці 36 ОБрМП спільно з побратимами із Сил оборони знищили ворожий антидроновий підрозділ. ВIДЕО
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В Донецькій області бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти у співпраці з колегами з Сил оборони знищили антидроновий розрахунок ворога.
Миколаївські морпіхи зазначають, що на оприлюдненому відео зафіксовано спільну роботу їхніх "Сов" спільно з підрозділом Shadow, інформує Цензор.НЕТ.
За даними журналістів Української правди, події розгорталися на Авдіївському напрямку.
Топ коментарі
+13 Zalais Cilvecins
показати весь коментар03.09.2023 12:42
+13 Darnytsya Kyiv c641822a
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+10 дератизатор
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