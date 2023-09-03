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Українські ударні вертольоти Мі-24П знищують російські позиції некерованими ракетами Hydra. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ЗСУ модифікували гелікоптер радянської розробки та інтегрували у нього американські ракети Hydra 70. Відтак українські ударні вертольоти Мі-24П знищують російські позиції на фронті.

Про це свідчить відео, яке оприлюднили бійці ЗСУ. На ньому видно запуск авіаційних ракет з 19-зарядної пускової установки M261, яка встановлена на пілон гелікоптера, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 36 ОБрМП спільно з побратимами із Сил оборони знищили ворожий антидроновий підрозділ. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+14
Відео зайве ,бо воно не свідчить про знищення російських позицій,достатньо було просто написати що українські ударні вертольоти відпрацювали некерованими ракетами Hydra 70 у бік ворога.
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03.09.2023 14:00
+12
Вдачі вам, та влучань, птахи!
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03.09.2023 13:50
+8
Надо было долететь до места поражения? А снайпер тоже ходит за своей пулей, чтобы доказать что враг уничтожен?
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03.09.2023 14:05
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Так ничему и не научило
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03.09.2023 13:49 Відповісти
Вдачі вам, та влучань, птахи!
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03.09.2023 13:50 Відповісти
Де гексперти які завжди критикиють ххелікоптери?
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03.09.2023 14:00 Відповісти
ну гелікоптери треба критикувати це стара радянська розробка, а після модернізації вони перетворилися на ударні вертольоти Мі-24П такий висновок можна зробити прочитавши дану статтю)
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03.09.2023 14:04 Відповісти
Відео зайве ,бо воно не свідчить про знищення російських позицій,достатньо було просто написати що українські ударні вертольоти відпрацювали некерованими ракетами Hydra 70 у бік ворога.
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03.09.2023 14:00 Відповісти
Надо было долететь до места поражения? А снайпер тоже ходит за своей пулей, чтобы доказать что враг уничтожен?
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03.09.2023 14:05 Відповісти
для того є бпла що б знімати ураження,а так неякісна пропаганда має зворотній ефект..
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03.09.2023 14:41 Відповісти
ну т.е. командование вертолетного полка должно, кроме всех огромной подготовительной работы, оповестить командование бригады на земле, о времени и месте налета, те должны вздрочить свою аэроразведку, направить их в район предполагаемого удара, обеспечить им прикрытие, только для того, что бы "Дима30" остался доволен работой вертолетчиков?
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03.09.2023 16:42 Відповісти
ти взагалі зрозумів яку ахінею написав?тобто пізніше знімати уражені позиції вже не можна?
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03.09.2023 17:59 Відповісти
А, я понял! Что бы "Дима30" не 3.14здел, нужно было вырвать авиаразведку из коек (а то они очень долго спят всегда) и срочно послать их на поиски воронок от разрывов. Конечно пару дронов могли бы быть потеряны в таком случае, зато "Дима30" был бы удовлетворен!
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03.09.2023 19:17 Відповісти
Коментар твій зайвий, як і ти сам Діма.
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03.09.2023 15:10 Відповісти
кожен зробить свої висновки,а ти йди телемарафон дивись там ніхто не коментує..
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03.09.2023 16:17 Відповісти
Когда вы видите, как стреляет Град или Ураган, у вас тоже такие негативные настроения случаются? Бо они ведь тоже неуправляемыми ракетами маслают.
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03.09.2023 16:38 Відповісти
Поясніть який сенс використовувати ударні вертольоти без прикриття та прив'язки до наземної операції бронетанкових військ?це ж неоправданий ризик,ближче не підійдеш до позицій бо зіб'ють а шмаляти за десятки км просто так?
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03.09.2023 18:10 Відповісти
А это точно "просто так"? Точно там небыло, например, ротации л/с казламордых? Или вы знаете наверняка, что в том районе не планировала заходить украинская дрг? А кто вам сказал, что там не находилась передовая база легкого ремонта кацапской техники?
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03.09.2023 19:21 Відповісти
Для глупых людей необходима адекватная пропаганда (тупые заголовки, несоответствующие содержанию, содержание вообще ни о чем...) поясняю для вышеозначенной публики: на видео - вертолет отстреливает "в белый свет" с кабрирования (навесом) неуправляемые ракеты в надежде, что в место их падения случайно подъедет враг. это малоэффективно, но безопасно. Это примерно, как ехать на велосипеде и стрелять из рогатки по воробью. я был лучшего мнения о цензор.нет не думал, что они столько мусора публиковать станут.
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04.09.2023 09:11 Відповісти
Шоломи, як з Зоряних війн
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03.09.2023 14:19 Відповісти
це ж вам не Апач...і не Кобра..чи Блек Хоук
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03.09.2023 14:25 Відповісти
Точно знищують?
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03.09.2023 14:25 Відповісти
Нет конечно, все ракеты на Луну улетают!
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03.09.2023 16:44 Відповісти
Зато высокоточные бримстоуны с газелей запускают
https://www.youtube.com/watch?v=kC94gEqCJZo
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03.09.2023 14:26 Відповісти
Установить бы на эти вертолеты самонаводящиеся ракеты типа- brimstone было бы интересно конечно, ну наверно это проще сказать чем сделать) А то сейчас это по сути "град" только не точный, стрельба на глаз.
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03.09.2023 14:26 Відповісти
Потрібна підтримка винищувачів, щоб гелікоптер зміг наблизитись до позицій та добре навестись...
Може скоро запрацює така спарка...
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03.09.2023 14:37 Відповісти
ударні вертольоти це підтримка наземних бронетанкових військ для підвищення їх ефективності ,а винищувачі для прикриття, використання тріади,так вчять в академіях..
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03.09.2023 14:49 Відповісти
Такими ракетами лучше по колонам бить чем по позициям. Американцы списали 250 Апачей и поставили на хранение могли бы десяток и подкинуть.
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03.09.2023 14:35 Відповісти
Так... стріляють здалеку з кобрування...
Пряма наводка дає більший ефект - ефект напалму за рахунок залишків палива ракет...
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03.09.2023 14:42 Відповісти
Як завжди "розумники" в коментарях розпочнуть-"Кабрування це ху@ня...та на х#й воно треба...." Мовби вони башляють за ті ракети.
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03.09.2023 14:57 Відповісти
Есть видео с командиром одного одного из подразделений ЗСУ с нуля где он говорит об АБСОЛЮТНОЙ НЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ данного метода сирельбы в небо!
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03.09.2023 14:59 Відповісти
"Есть видео ..с одним из..." Ну пусть перезвонит в ВВС Украины и скажет,что это до пи#ды.
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03.09.2023 15:11 Відповісти
А кио его слушать будет?!
Если на верху достаточно театралов, людящих понт,а не результат!
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03.09.2023 16:20 Відповісти
У меня в подразделении был один такой индивид... Каждый выход в минус - и у него при наводке им на "цель" - ВСЕГДА цель была поражена...
Но она была "поражена" исключительно с его слов.... Но ВСЕГДА!!!
СНАЧАЛА, это не вызывало подозрений... Но со временем появились сомнения... И как от я пошёл за ним посмотреть на его работу...
И оказалось, что по рации он вызывал огонь артиллерии в ГОЛОЕ ПОЛЕ!!! Где никого не было!!! И снова доложил, что "цель поражена "!

Когда мы об этом доложили наверх, на верху нам начали затыкать рот - так как ИХ эта "статистика" АБСОЛЮТНО устраивала...!!!
Они не этого мудака наказали... А нам начали рот затыкать!!
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03.09.2023 16:25 Відповісти
А можете выложить видео с ПОПАДАНИЯМИ ПО ЦЕЛЯМ !!!!!???
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03.09.2023 14:57 Відповісти
Самый идиотский вопрос КОТОРЫЙ МОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ🤦
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03.09.2023 15:13 Відповісти
Да? А вот другие снимают и выкладывают!
И пехота,и арта и танкисты и много кто...
А у снайперов вообще - без ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕ ЗАЧИТЫВАЮТ !!!

А этим ЧТО МЕШАЕТ ?!
Может ОТСУТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ!?
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03.09.2023 16:16 Відповісти
Ты что в шоу попал? Забыли лично для тебя отчёт снять
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03.09.2023 15:43 Відповісти
Тебе тоже ответ дал выше.

https://censor.net/ru/comments/locate/8/3441153/80762760
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03.09.2023 16:17 Відповісти
Хотелось бы узнать автора данной статьи...
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03.09.2023 15:01 Відповісти
Имитация бурной деятельности со стороны ВВС Украины. Точность такой стрельбы плюс/минус километр.
Ракеты сами по себе хорошие, только их нужно модифицировать под высокоточную стрельбу.
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03.09.2023 15:57 Відповісти
Ви думаєте, що оператор вертушки куляє куди захочеться? Йому дають завдання, тобто квадрат який треба накрити, ось він і робить це, а результат пусків доповість БПЛА
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03.09.2023 17:41 Відповісти
Есть видео командира ЗСУ с нуля, который говорил, что вертушки слышны ЗАДОЛГО до подлета...!!!
И все успевают и спрятаться и сменить позиции и в принципе подготовится к отражению...
И то, что их стрельба в небо БЕССМЫСЛЕННА!!!
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03.09.2023 16:19 Відповісти
За даними американського військового видання National Defense Magazine, нині точність ракети Hydra-70 становить з похибкою менше як 10 метрів від цілі на відстані 3 кілометри. Це робить її досить ефективною зброєю для ураження різних цілей на середній та близькій дистанції.
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03.09.2023 17:06 Відповісти
> з похибкою менше як 10 метрів від цілі...

Які цілі вражає пілот гелікоптера на даному відео?
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03.09.2023 21:00 Відповісти
 
 