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Українські ударні вертольоти Мі-24П знищують російські позиції некерованими ракетами Hydra. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ЗСУ модифікували гелікоптер радянської розробки та інтегрували у нього американські ракети Hydra 70. Відтак українські ударні вертольоти Мі-24П знищують російські позиції на фронті.
Про це свідчить відео, яке оприлюднили бійці ЗСУ. На ньому видно запуск авіаційних ракет з 19-зарядної пускової установки M261, яка встановлена на пілон гелікоптера, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Dima30
показати весь коментар03.09.2023 14:00
+12 Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.09.2023 13:50
+8 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар03.09.2023 14:05
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=kC94gEqCJZo
Може скоро запрацює така спарка...
Пряма наводка дає більший ефект - ефект напалму за рахунок залишків палива ракет...
Если на верху достаточно театралов, людящих понт,а не результат!
Но она была "поражена" исключительно с его слов.... Но ВСЕГДА!!!
СНАЧАЛА, это не вызывало подозрений... Но со временем появились сомнения... И как от я пошёл за ним посмотреть на его работу...
И оказалось, что по рации он вызывал огонь артиллерии в ГОЛОЕ ПОЛЕ!!! Где никого не было!!! И снова доложил, что "цель поражена "!
Когда мы об этом доложили наверх, на верху нам начали затыкать рот - так как ИХ эта "статистика" АБСОЛЮТНО устраивала...!!!
Они не этого мудака наказали... А нам начали рот затыкать!!
И пехота,и арта и танкисты и много кто...
А у снайперов вообще - без ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕ ЗАЧИТЫВАЮТ !!!
А этим ЧТО МЕШАЕТ ?!
Может ОТСУТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ!?
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3441153/80762760
Ракеты сами по себе хорошие, только их нужно модифицировать под высокоточную стрельбу.
И все успевают и спрятаться и сменить позиции и в принципе подготовится к отражению...
И то, что их стрельба в небо БЕССМЫСЛЕННА!!!
Які цілі вражає пілот гелікоптера на даному відео?