Українські ударні вертольоти Мі-24П знищують російські позиції некерованими ракетами Hydra. ВIДЕО

У ЗСУ модифікували гелікоптер радянської розробки та інтегрували у нього американські ракети Hydra 70. Відтак українські ударні вертольоти Мі-24П знищують російські позиції на фронті.

Про це свідчить відео, яке оприлюднили бійці ЗСУ. На ньому видно запуск авіаційних ракет з 19-зарядної пускової установки M261, яка встановлена на пілон гелікоптера, передає Цензор.НЕТ.

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