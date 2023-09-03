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"Курс на Завітне Бажання", - кадри нічного бою наших бійців у бік селища. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні наші воїни показали кадри нічного бою: після звільнення від окупантів населеного пункту Урожайне у Донецькій області, ЗСУ змогли взяти під контроль дві дороги – на Старомлинівку і на населений пункт із назвою Завітне Бажання. Звільнення цього села дозволить нашим військам відкрити шлях далі у напрямку Бердянська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з роботою наших бійців опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+17 Володимир Затилюк
показати весь коментар03.09.2023 15:08
+14 Amber
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+11 Перехватчик
показати весь коментар03.09.2023 15:59
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,, Зіта і Гіта "
Молодці 👍🏼🙏🏼❤️
Хто тільки не маніпулює тими українцями. Республіканці добру справу зробили - замість мітингів про швидше надання ІНШИХ ВИДІВ зброї (винищувачі, ATACMS) і надання БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ зброї ті альтернативно обдаровані вимагають надавати В БОРГ все те, що зараз надають У ПОДАРУНОК!!!
Республіканці хочуть ленд-ліз, щоб нарешті перестати нам дарувати зброю і почати її позичати (lend) або здавати в оренду з правом викупу (lease - лізинг).
Судячи з усього, ті так звані "діаспорні українці" піклуються лише про американський бюджет, а Україна їм до сраки, інакше просили б нові види зброї, більше зброї, а не той клятий сучий ленд-ліз, який сам по собі НЕ ОЗНАЧАЄ ЖОДНИХ ВИДІВ ЧИ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ, А ОЗНАЧАЄ ЛИШЕ ТЕ, ЩО ПІСЛЯ ВІЙНИ ЇЇ ТРЕБА ПОВЕРНУТИ АБО КОМПЕНСУВАТИ ВАРТІСТЬ!
Так що підписуйте петицію, якщо клепки нема взагалі.