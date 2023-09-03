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"Курс на Завітне Бажання", - кадри нічного бою наших бійців у бік селища. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні наші воїни показали кадри нічного бою: після звільнення від окупантів населеного пункту Урожайне у Донецькій області, ЗСУ змогли взяти під контроль дві дороги – на Старомлинівку і на населений пункт із назвою Завітне Бажання. Звільнення цього села дозволить нашим військам відкрити шлях далі у напрямку Бердянська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з роботою наших бійців опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+17
Сил, наснаги та по справжньому веселої вдачі хлопці! Нехай Господь Бог Вас береже! Слава Україні!👍
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03.09.2023 15:08
+14
Героям слава !!
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03.09.2023 15:25
+11
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03.09.2023 15:59
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Сил, наснаги та по справжньому веселої вдачі хлопці! Нехай Господь Бог Вас береже! Слава Україні!👍
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03.09.2023 15:08 Відповісти
Героям слава !!
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03.09.2023 15:25 Відповісти
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03.09.2023 15:10 Відповісти
Класний музикальний супровід , мабуть із індійського фільму ,
,, Зіта і Гіта "
Молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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03.09.2023 15:23 Відповісти
і назва..неймовірна..Завітне Бажання
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03.09.2023 15:24 Відповісти
Выжигаем окупантов, в буквальном смысле…
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03.09.2023 15:42 Відповісти
Украинская диаспора в США провела уже 19 (!) митингов под стенами Белого дома с требованием запустить ленд-лиз

Хто тільки не маніпулює тими українцями. Республіканці добру справу зробили - замість мітингів про швидше надання ІНШИХ ВИДІВ зброї (винищувачі, ATACMS) і надання БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ зброї ті альтернативно обдаровані вимагають надавати В БОРГ все те, що зараз надають У ПОДАРУНОК!!!

Республіканці хочуть ленд-ліз, щоб нарешті перестати нам дарувати зброю і почати її позичати (lend) або здавати в оренду з правом викупу (lease - лізинг).
Судячи з усього, ті так звані "діаспорні українці" піклуються лише про американський бюджет, а Україна їм до сраки, інакше просили б нові види зброї, більше зброї, а не той клятий сучий ленд-ліз, який сам по собі НЕ ОЗНАЧАЄ ЖОДНИХ ВИДІВ ЧИ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ, А ОЗНАЧАЄ ЛИШЕ ТЕ, ЩО ПІСЛЯ ВІЙНИ ЇЇ ТРЕБА ПОВЕРНУТИ АБО КОМПЕНСУВАТИ ВАРТІСТЬ!

Так що підписуйте петицію, якщо клепки нема взагалі.
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03.09.2023 17:02 Відповісти
Деньги конечно нужно экономить - базара нет. Только счёт идёт не на деньги. Украина ежедневно платит человеческими жизнями за недостаток вооружений и боеприпасов. И кого можно упрекнуть? Дают то на шару, значит сколько дали, за то и спасибо говорите. Да ленд-лиз это аренда. Но платить нужно будет только за то, что уцелеет в войне и что Украина потом не захочет возвращать. Но количество и ассортимент Украина будет заказывать именно тот, который ей нужен. И который ей поможет уничтожить больше рашистов и сохранить жизни украинских солдат.
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03.09.2023 20:48 Відповісти
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03.09.2023 15:59 Відповісти
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03.09.2023 16:01 Відповісти
Білі (наші) починають? І виграють (палять 3-х місний крематорій)?
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04.09.2023 02:23 Відповісти
 
 