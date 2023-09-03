У СБУ показали кадри боротьби з окупантами: робота снайперів, морських дронів та бої в окопах. ВIДЕО

Бійці Служби безпеки України показали, як знищувати ворога та його техніку протягом серпня. Зокрема воїни оприлюднили кадри із застосуванням морських дронів, роботу аеророзвідки та бої в окопах. Крім того, є фрагмент роботи снайперів, артилерію, запуск українських ударних дронів.

Ролик опублікувала пресслужба СБУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також: ГУР показало пілота, який приземлив російський гелікоптер Мі-8 в Україні. ВIДЕО