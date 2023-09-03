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У СБУ показали кадри боротьби з окупантами: робота снайперів, морських дронів та бої в окопах. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці Служби безпеки України показали, як знищувати ворога та його техніку протягом серпня. Зокрема воїни оприлюднили кадри із застосуванням морських дронів, роботу аеророзвідки та бої в окопах. Крім того, є фрагмент роботи снайперів, артилерію, запуск українських ударних дронів.
Ролик опублікувала пресслужба СБУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Yurka Gagarin
показати весь коментар03.09.2023 16:58
+9 Саша Пончик
показати весь коментар03.09.2023 17:00
+9 Александр Скичко
показати весь коментар03.09.2023 17:19
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клоуни зробили цирк
Протидія диверсантам, розвідка, враження важливих об'єктів тощо. Кожен наближає перемогу як може.
А що ти робиш для перемоги, в піхоті служиш чи в цирку, Кутузов?