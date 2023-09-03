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У СБУ показали кадри боротьби з окупантами: робота снайперів, морських дронів та бої в окопах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Служби безпеки України показали, як знищувати ворога та його техніку протягом серпня. Зокрема воїни оприлюднили кадри із застосуванням морських дронів, роботу аеророзвідки та бої в окопах. Крім того, є фрагмент роботи снайперів, артилерію, запуск українських ударних дронів.

Ролик опублікувала пресслужба СБУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+11
Понабегут эксперды скажут что спецурой зачищать норы это как гвозди микроскопом...А я скажу Слава Украине и твёрдой руки.
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03.09.2023 16:58
+9
Молодці наші Козаки. Героям слава.
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03.09.2023 17:00
+9
То працює військова контррозвідка.
Протидія диверсантам, розвідка, враження важливих об'єктів тощо. Кожен наближає перемогу як може.
А що ти робиш для перемоги, в піхоті служиш чи в цирку, Кутузов?
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03.09.2023 17:19
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Понабегут эксперды скажут что спецурой зачищать норы это как гвозди микроскопом...А я скажу Слава Украине и твёрдой руки.
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03.09.2023 16:58 Відповісти
СБУ працює замість піхоти - то піхота хай кидає окопи і йде відловлювати кротів та шпигунів по містах...
клоуни зробили цирк
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03.09.2023 17:00 Відповісти
То працює військова контррозвідка.
Протидія диверсантам, розвідка, враження важливих об'єктів тощо. Кожен наближає перемогу як може.
А що ти робиш для перемоги, в піхоті служиш чи в цирку, Кутузов?
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03.09.2023 17:19 Відповісти
Цирк тут зелені влаштували-всі місця зайняті!
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03.09.2023 17:38 Відповісти
Молодці наші Козаки. Героям слава.
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03.09.2023 17:00 Відповісти
зелидор превратил наши спецслужбы в киностудию Доовженко
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03.09.2023 17:15 Відповісти
Оператор безсмертний, першим йде, ще й задом))
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03.09.2023 17:20 Відповісти
це просто для загального ознайомлення,склеїли нарізку з навчань і бойових тому немає сенсу там вишукувати щось..
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03.09.2023 18:31 Відповісти
Як на мене, вставні постановочні кадри - зайві.
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03.09.2023 18:01 Відповісти
Розібрати дикцію Славка Вакарчука і сенси його пісень може тільки сам Славко
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03.09.2023 19:05 Відповісти
Пісні двічі обісцяного депутата дуже недоречні задля цього відеоряду!
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03.09.2023 19:57 Відповісти
Воєнторг крутий) Невже ми? ну, якщо і це не ми.... тоді точно- ЦЕ НЕ МИ! Хоча вони перші почали.
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04.09.2023 02:20 Відповісти
 
 