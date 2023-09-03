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Українська морська авіація знищила ворожий катер у Чорному морі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська морська авіація у північно-західній частині Чорного моря знищила російський катер типу "Тунець" під час спроби висадки десанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військово-Морських Сили Збройних Сил України.

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - ідеться у повідомленні.

Ворог поніс втрати в кількості шістьох ліквідованих та двох поранених загарбників.

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Топ коментарі
+24
Тунцу настал тунєц...
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03.09.2023 18:29
+22
Отлично Байрактар поработал, здоровья трупакам,как говорится.
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03.09.2023 18:42
+19
Лососнули тунца кацапы.
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03.09.2023 18:36
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Тунцу настал тунєц...
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03.09.2023 18:29 Відповісти
І красівій - геть!
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03.09.2023 18:30 Відповісти
там ще по берегу таргани живі бігали.
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03.09.2023 18:31 Відповісти
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03.09.2023 18:31 Відповісти
А куди це вони десант хотіли висадити?
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03.09.2023 18:32 Відповісти
В тг один чєл писав що на кінбургську чи іншу косу
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03.09.2023 19:16 Відповісти
На дикий пляж позагоряти зі своїм *добром* прибули,а тих що порозбігались де шукати*північно -західний він довгий?
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03.09.2023 18:33 Відповісти
А шо за лайба? Аааа "Тунец"! От шото название не по фен шую. "******" оно бі біло самое то.
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03.09.2023 18:34 Відповісти
Лососнули тунца кацапы.
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03.09.2023 18:36 Відповісти
гарна озвучка)))
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03.09.2023 18:36 Відповісти
Картина маслом (машинным) приплыли.
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03.09.2023 18:37 Відповісти
ух і уїбали гарно кацапи порозліталися
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03.09.2023 18:39 Відповісти
Tg. пишуть шо "Байрактар".
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04.09.2023 09:47 Відповісти
браво!!!!!! давно так не тішилась
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03.09.2023 18:40 Відповісти
катер типу "писець"
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03.09.2023 18:41 Відповісти
Отлично Байрактар поработал, здоровья трупакам,как говорится.
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03.09.2023 18:42 Відповісти
уроди вирішили висадитись з чорним гумором. Тунець спеціально підібрали під рифму звіздець
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03.09.2023 18:50 Відповісти
Тунєц подкрался нєзамєтно...
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03.09.2023 19:05 Відповісти
Тільки шмоття полетіло разом з лаптями.
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03.09.2023 19:07 Відповісти
19?))
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03.09.2023 19:20 Відповісти
одінь окуляри ......
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03.09.2023 19:27 Відповісти
Давно видео от Байрактаров не было. Отличная новость
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03.09.2023 19:52 Відповісти
заявлено що відпрацював Байрактар ТБ2
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03.09.2023 20:12 Відповісти
У цього катера тепер тунець не нереститься. 😂
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03.09.2023 20:14 Відповісти
Нє Фуй шаSтать , дєбіли .....
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03.09.2023 20:17 Відповісти
6 хробаків стали кормом, а решта пішли виконувати завдання?
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03.09.2023 21:58 Відповісти
пошли ветки собирать, чтобы плот сделать и к своим попытаться вернуться
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03.09.2023 22:26 Відповісти
Тепер це не тунець, а паштет 😁
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03.09.2023 22:08 Відповісти
Забув спитати! Він як октопус обісцяв...ся? І невже селезень футбола ТАК покинув?))))
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04.09.2023 00:57 Відповісти
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04.09.2023 01:15 Відповісти
I сказала Галя: ПДА - ЛЯ-ЛЯ
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04.09.2023 01:23 Відповісти
 
 