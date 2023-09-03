Воїни Нацгвардії дронами знищують три російські танки. ВIДЕО
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Голова МВС Ігор Клименко оприлюднив кадри, як воїни 27-ї бригади Національної гвардії нищать російську техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Клименко написав у телеграмі.
Він зазначив: "Східний напрямок. Наші аеророзвідники з 27-ої бригади Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку. Результат влучної роботи: мінус три танки".
Топ коментарі
+20 Alfred 52983432
показати весь коментар03.09.2023 21:01
+12 Саша Пончик
показати весь коментар03.09.2023 20:53
+3 Iscatel Iscatel 01a4f25c
показати весь коментар03.09.2023 21:17
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ЗИ Послухай АРЕСТОВІЧА він би усіх танкістів відстрілявших більше 50 відсотків боєкомплекту віддавав би під "трібунал", а у тих у кого залишилось меньше 20 відсотків (тобто залишилось не більше десяти пострілів) відразу в буцигарню - і тепер я навіть не уявляю, що буде з екіпажем "відсрілявшим все до останьої жилізяки".
ЗИИ 508 ракет різного штибу в залишку у кацапів (зі слів Буданова) це вже гойда?
Вы знаете,я поражен!!!