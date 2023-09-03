Воїни Нацгвардії дронами знищують три російські танки. ВIДЕО

Голова МВС Ігор Клименко оприлюднив кадри, як воїни 27-ї бригади Національної гвардії нищать російську техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Клименко написав у телеграмі.

Він зазначив: "Східний напрямок. Наші аеророзвідники з 27-ої бригади Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку. Результат влучної роботи: мінус три танки".

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