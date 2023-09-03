УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4127 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 690 11
танк (1663) Національна гвардія (1232)

Воїни Нацгвардії дронами знищують три російські танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова МВС Ігор Клименко оприлюднив кадри, як воїни 27-ї бригади Національної гвардії нищать російську техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Клименко написав у телеграмі.

Він зазначив: "Східний напрямок. Наші аеророзвідники з 27-ої бригади Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку. Результат влучної роботи: мінус три танки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Січеславські десантники з дрона знищили танк окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Точність вражає. Молодці! Хай горять падли не тільки в пеклі, а і на цій землі!
показати весь коментар
03.09.2023 21:01
+12
Патєрь танкав нєт.
показати весь коментар
03.09.2023 20:53
+3
На першому танку прямо як міні ядрьонна бімба розірвалась! Кацарилі, якщо це бачили, то залишилися в легкому ****, а Соловьйоб верищатиме, що "піндоси далі біндєровцам тактічєскую вадародную бомбу с абєдньонним уранам"!
показати весь коментар
03.09.2023 21:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патєрь танкав нєт.
показати весь коментар
03.09.2023 20:53 Відповісти
Точність вражає. Молодці! Хай горять падли не тільки в пеклі, а і на цій землі!
показати весь коментар
03.09.2023 21:01 Відповісти
ПОчему такой эффект, это термобарический боеприпас?
показати весь коментар
03.09.2023 21:03 Відповісти
ПАтаму... Вчи матчасть...
показати весь коментар
03.09.2023 21:08 Відповісти
Ні, це у танку повний боєкомплект.

ЗИ Послухай АРЕСТОВІЧА він би усіх танкістів відстрілявших більше 50 відсотків боєкомплекту віддавав би під "трібунал", а у тих у кого залишилось меньше 20 відсотків (тобто залишилось не більше десяти пострілів) відразу в буцигарню - і тепер я навіть не уявляю, що буде з екіпажем "відсрілявшим все до останьої жилізяки".

ЗИИ 508 ракет різного штибу в залишку у кацапів (зі слів Буданова) це вже гойда?
показати весь коментар
03.09.2023 21:31 Відповісти
Что вы скажете о работе украинских беспилотников?
Вы знаете,я поражен!!!
показати весь коментар
03.09.2023 21:10 Відповісти
На першому танку прямо як міні ядрьонна бімба розірвалась! Кацарилі, якщо це бачили, то залишилися в легкому ****, а Соловьйоб верищатиме, що "піндоси далі біндєровцам тактічєскую вадародную бомбу с абєдньонним уранам"!
показати весь коментар
03.09.2023 21:17 Відповісти
На последних кадрах кацапа камаринскую в воздухе кувыркал (правее от прицела).
показати весь коментар
03.09.2023 21:21 Відповісти
.....і маладая нє уZнаєт какой у парня біл канєц........
показати весь коментар
03.09.2023 21:24 Відповісти
Така маленька бімбочка хнищила цілий танк.
показати весь коментар
03.09.2023 21:45 Відповісти
Якась істота мала з другого вилізти за тікетом на шов кабздона? Чи встигла вона (істота) того тікета схопити першою?
показати весь коментар
04.09.2023 00:53 Відповісти
 
 