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знищення (4127) снайпери (313) ССО (375)

Воїн ССО знищує російського окупанта із близької відстані. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри як воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищує російського окупанта із близької відстані.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені у соцмережах.

"Снайпер 8-го полку спеціального призначення мінусує російську піхоту, яка потрапила в нашу засідку на Запорізькому напрямку", - зазначається у повідомленні.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
И контрольний в порожню макітру.
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03.09.2023 21:29
+21
Прекрасное воскресное видео на сон грядущий. Дай Боже воину долгих и счастливых лет жизни в Свободной (и от Зелени тоже) Демократической Украине.
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03.09.2023 21:33
+9
мальчика в трусиках готовят к распятию:

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03.09.2023 21:43
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И контрольний в порожню макітру.
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03.09.2023 21:29 Відповісти
Прекрасное воскресное видео на сон грядущий. Дай Боже воину долгих и счастливых лет жизни в Свободной (и от Зелени тоже) Демократической Украине.
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03.09.2023 21:33 Відповісти
"Майскій дєнь! Імєніни сєрдца!" (с)
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03.09.2023 21:37 Відповісти
Кацап без гвинтокрила гівна не вартий.
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03.09.2023 21:38 Відповісти
З гвинтокрилом теж не вартий. Вартий гівна лише кацапський гвинткрил. 😊
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03.09.2023 21:42 Відповісти
гарно.... самка дозволила шастати темними ночами?
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03.09.2023 21:38 Відповісти
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03.09.2023 21:40 Відповісти
Це не снайпер працює. Це працює штурмовик.
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03.09.2023 21:41 Відповісти
"Хищник-3".
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04.09.2023 07:54 Відповісти
мальчика в трусиках готовят к распятию:

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03.09.2023 21:43 Відповісти
А труселя хоча б знімуть? Нема дінаміки розп'яття(
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04.09.2023 00:47 Відповісти
і пів рожка зайвими не будуть, тільки так мають працювати штуровики, забезпечити сто відсоткову гарантіюбезпеки і для себе і для тих хто буде йти за тобою.
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03.09.2023 21:49 Відповісти
дуже красиво!
нагадує кіно "хижак"
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03.09.2023 21:49 Відповісти
Кацап в тепловизоре (в прицеле) уже заранее на молекулы распался. Уже был готов...
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03.09.2023 22:01 Відповісти
а ще світиться....
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03.09.2023 22:07 Відповісти
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03.09.2023 22:19 Відповісти
Оборудование серьёзное, какое-то.
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03.09.2023 23:00 Відповісти
А чому другому менще ріжка???? І шевронів нема... То не ми?
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04.09.2023 00:45 Відповісти
"Верной highway to hell идете, товарищи!"
(с) в.и.членин
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04.09.2023 01:08 Відповісти
прошу прощения, но на видео уничтожение 2х кацапов, а не одного
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04.09.2023 05:22 Відповісти
Кацапы размножаются почкованием трехсотых.
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04.09.2023 16:47 Відповісти
 
 