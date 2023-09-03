Воїн ССО знищує російського окупанта із близької відстані. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри як воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищує російського окупанта із близької відстані.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені у соцмережах.
"Снайпер 8-го полку спеціального призначення мінусує російську піхоту, яка потрапила в нашу засідку на Запорізькому напрямку", - зазначається у повідомленні.
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нагадує кіно "хижак"
(с) в.и.членин