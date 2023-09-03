Невідомий безпілотник влучив у дах адміністративної будівлі в місті Курчатов Курської області РФ. ВIДЕО

У Курській області, у місті Курчатов безпілотник влучив у дах адміністративної будівлі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Зазначимо, що відстань від населеного пункту до Курської АЕС близько 4 км.

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