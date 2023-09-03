"Збиті льотчики росії", - ГУР опублікував годинний фільм про викрадення російського вертольоту. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фільм ""Збиті льотчики росії", у якому розкрило подробиці операції "Синиця" внаслідок чого до України було викрадено вертоліт Мі-8

Як інформує Цензор.НЕТ, фільм розміщено на офіційному you-tube каналі ГУР.

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