"Збиті льотчики росії", - ГУР опублікував годинний фільм про викрадення російського вертольоту. ВIДЕО
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фільм ""Збиті льотчики росії", у якому розкрило подробиці операції "Синиця" внаслідок чого до України було викрадено вертоліт Мі-8
Як інформує Цензор.НЕТ, фільм розміщено на офіційному you-tube каналі ГУР.
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+9 Галина 61c16b01
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+7 Small Jerboa
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+5 Віктор Катишев 251d3fa9
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