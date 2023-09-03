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викрадення (772) вертоліт (710) ГУР (74)

"Збиті льотчики росії", - ГУР опублікував годинний фільм про викрадення російського вертольоту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фільм ""Збиті льотчики росії", у якому розкрило подробиці операції "Синиця" внаслідок чого до України було викрадено вертоліт Мі-8

Як інформує Цензор.НЕТ, фільм розміщено на офіційному you-tube каналі ГУР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР вперше показало російського пілота, який угнав вертоліт Мі-8 в Україну. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
ГУР при зелидоре превратилось в шапито
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04.09.2023 00:42
+7
А зробити хвильм про ДЕСЯТКИ ваших ПРОВАЛІВ не бажаєте?!!
Вагнергейт, наступ у лютому, Змеїний, ЗАЕС, ....
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04.09.2023 00:41
+5
Як каже українська приказка : Хвали мене, моя губонько, бо до вуха роздеру. Для розвідки і Буданова залишилось тільки байки через день розповідати і фільми випускати.
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04.09.2023 00:11
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Я Вас розумію, але навідь те , що показали, зе вже не "шоу", а плідна і важка робота наших хлопців. Легких приземлень, Герої!
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04.09.2023 01:11 Відповісти
Як каже українська приказка : Хвали мене, моя губонько, бо до вуха роздеру. Для розвідки і Буданова залишилось тільки байки через день розповідати і фільми випускати.
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04.09.2023 00:11 Відповісти
Для чого піар Буданова - скоро побачимо !
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04.09.2023 00:17 Відповісти
Натякаєш на те, що незабаром дізнаємось якого "журавля" Буданов просрав?
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04.09.2023 00:24 Відповісти
ГУР найкращі
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04.09.2023 00:18 Відповісти
ГУР при зелидоре превратилось в шапито
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04.09.2023 00:42 Відповісти
про діяльність ГУР можливо після перемоги дізнаємось, а можливо і ніколи

те що говорить Буданов - то казки для дебілів
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04.09.2023 00:58 Відповісти
Краще б він мовчки виконував свою робот яка у всёому світі потребуе тиші
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04.09.2023 07:26 Відповісти
краще аби Ви його не вчили що йому робити
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04.09.2023 08:44 Відповісти
новорожденная, на стакан уже заработала?
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04.09.2023 01:19 Відповісти
А зробити хвильм про ДЕСЯТКИ ваших ПРОВАЛІВ не бажаєте?!!
Вагнергейт, наступ у лютому, Змеїний, ЗАЕС, ....
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04.09.2023 00:41 Відповісти
один Мі-8 викрали, два Мі-8 загадково по*бали + фільм
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04.09.2023 00:58 Відповісти
Зе влада ж нічого не втрачала території України, це ж кацапи забрали.
Гнойні Зе люди.
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04.09.2023 13:12 Відповісти
Одного только не понимаю, какая к х***ям Женевская конвенция к террористам? Знакомый юрист рассказывал что рашистов можно расстреливать на месте и никакой женевский суд к вам не сможет ничего предьявить по международным законам.
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04.09.2023 00:47 Відповісти
это без пользы
с пользой - в шеренгу и обезвреживать минные поля
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04.09.2023 01:23 Відповісти
"Байки Мітяя"
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04.09.2023 01:12 Відповісти
на мой субьективный взляд фильм очень слабый
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04.09.2023 01:16 Відповісти
І скільки ж коштів держава витратила на цей фільм і хто з корешей зе йих отримав ? А граждане донатять копійки на дрони бо більше не можуть. І зовсім незрозуміла ціль його показу для граждан України, яки постійно знаходяться під обстрілами кожну мить ризикуючи своїм життям і їм не до відосікив-піарів ГУР і Опі, а хотілось би відчувати збілшеня своеї захищеності. Для ФСБ кацапів це так, це корисно побачити що треба контролювати не тільки пілотів, а і їх родини щоб це не повторювалось. Слава нашим захисникам ЗСУ про подвиги яких треба постійно розповідати і яких треба піарити а не засалені рожі дермака, зеленського і на жаль зараз і буданова. І все таки ціль, навіщо ?????????????????
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04.09.2023 07:23 Відповісти
ЧЕкав професіонального фільму --отримав піар буданова. Яка його заслуга в збитих ворожих пілотів і роботи наших соколів??? Допити--це його робота. Взагалі --то фільм для лохів ГРУ -перетворюють в цирк шапіто Дуже прикро це говорити. Питань до розвідки сотні--то краще б мовчали,чим слухати побрехеньки і прогнози буданова.
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04.09.2023 07:25 Відповісти
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04.09.2023 13:13 Відповісти
 
 