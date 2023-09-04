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Україна переможе, - капітан російської армії Кузьмінов, який викрав для України вертоліт Мі-8, закликав інших пілотів переходити на бік України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Пілот переміщеного в Україну російського гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов під час фінальної стадії операції був поранений, але йому вчасно надали допомогу. Він закликав інших росіян переходити на бік України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він говорить у документальному фільмі "Збиті льотчики росії", який був показаний в ефірі телемарафону в неділю ввечері.

У фільмі назвали ім’я пілота Мі-8 – це 28-річний Максим Кузьмінов.

Він розповів, як проходила операція і закликав інших російських пілотів слідувати його прикладу.

Він зазначив: "Я зв’язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію, на що мені запропонували такий варіант: "Давай, ми гарантуємо тобі безпеку, гарантуємо нові документи, гарантуємо грошову компенсацію, винагороду". Обговорили всі ці деталі й почали планувати безпосередньо мій переліт…

Я зрозумів, що перебуваю поряд з кордоном. Я передав своє місцезнаходження. Сказав: "Давайте спробуємо, я знаходжуся недалеко". І вже остаточно прийняв рішення, перелетів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів, все успішно, приземлився, мене зустріли, зі мною поговорили, пояснили, що до чого".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Збиті льотчики росії", - ГУР опублікував годинний фільм про викрадення російського вертольоту. ВIДЕО

У фільмі повідомили, що під час фінальної стадії операції пілот отримав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу. Також було показано кадри евакуації пораненого пілота.

Зазначається, що він отримав усі передбачені законом гарантії безпеки.

На відео Кузьмінов заявив, що в Україні немає ніяких нацистів і фашистів.

"Те, що зараз відбувається – це просто геноцид українського народу. Як українського, так і російського. Основа мого вчинку в тому, щоб не сприяти цим злочинам. Україна однозначно переможе в цій війні просто тому, що народ згуртувався дуже… Ніхто не хоче цієї війни. Коли Україна переможе – це лише питання часу", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР вперше показало російського пілота, який угнав вертоліт Мі-8 в Україну. ВIДЕО

Кузьмінов також закликав інших пілотів переходити на бік України.

Він підкреслив: "Якщо ви здійсните те, що я здійснив, такого роду вчинок, ви аніскільки не пошкодуєте. Ви будете забезпечені до кінця свого життя абсолютно всім. Вам будуть пропонувати роботу скрізь, чим би ви не захотіли займатись. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам’ятайте: ви просто багато чого не знаєте, багато чого не бачили, як живуть інші люди. Коли вам усе це відкриється, ви свою думку докорінно зміните".

У фільмі наголосили, що Україна надасть російським пілотам, які вирішать перейти на її бік, усі гарантії, передбачені законом, включно з фінансовою компенсацією за передану військову авіатехніку.

Зазначається, що Кузьмінов надає "дуже цінні свідчення про ворожу армійську авіацію, системи зв’язку та аеродромну мережу".

Разом з гелікоптером із бортовим номером 62 він перевіз в Україну цінну документацію та секретне технічне обладнання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція ГУР із перельотом в Україну російського гелікоптера Мі-8 готувалась півроку. ФОТО

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).

Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію.

Читайте: Російський Мі-8, який розвідка виманила в Україну, вже у Києві, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Оце дійсно хорошй руський)
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04.09.2023 00:49
+9
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04.09.2023 01:07
+8
Повысьте ставки за самолёт - они их все сюда перегонят и те, что кравчук гнида за президентскую должность отдал.
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04.09.2023 01:01
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Оце дійсно хорошй руський)
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04.09.2023 00:49 Відповісти
Та, ладно. Чувак оцінив, що продавши свій борт Україні, він заробить більше ніж все життя літаючи під ганчіркою рф. І пропонує іншим пілотам такий заробіток.
Це не робить з нього харошого узького, аж ніяк.
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04.09.2023 01:03 Відповісти
Ну а ти чого в Естонії відсиджуєшся, давай сюди і на фронт на 0, тобі ж не 70 -80 років і не кацап і мову українську знаєш
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04.09.2023 01:12 Відповісти
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04.09.2023 01:23 Відповісти
Ну а ти чого в Україні відсиджуєшся, давай сюди і на фронт на 0, тобі ж не 70 -80 років і не кацап і мову українську знаєш...ти , значить, дозволяєш тут писати лише тим, хто на фронті на нулі та кому більше 70-80...
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04.09.2023 08:03 Відповісти
Мені 89, ти поц доживи спочатку, а потім будеш тут верещати , зрозумів ,я дивлюся що ти взагалі тут форумі майже найтупіший і недалекий олень ,у якого iq близько 40 з 125 ,трохи вище ніж у твого тіски, зрадника Яника -4 ,іди краще зі своїм рівнем інтелекту на курси рознощика суші або піци ,та заразом освоїш їзду на електро самокаті
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04.09.2023 11:32 Відповісти
1934-го року народження?
55 років прожитиж в совку, де iq не тільки не міряли, а навіть не знали про існування.
Переживши повоєний голодомор і бурені 90-ті... Дожити до 89, то вже геройський вчинок.
Цікавитися у свої роки сушамі, піцами і електросамокатами - це диво!

Або, хтось щойно повернувся з рибалки.
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04.09.2023 13:21 Відповісти
Так приблизно на 14 років старше від знаменитих OZZY OZBOURNE i TONY IOMMI з BLACK SABBATH
Тибетські ченці японці, живуть по 110 і більше ще на конях їздять верхи та тримають у свої 85 впевнено в руках або меч , до речі знаєш про Шаулінь, тайський бокс, ушу, тибетську медецину медитацію і багато чого ще іншого корисного ,це не наколки на голові і шиї плескати і бороду до цицьок відпускати ,так що як то так ,не все ж таки повинні бути забитими і недалекими ,iq до речі набрав 120 із 125 ,за тестом 2019 року ,багато кумису та айрану вживаю, а також багато читаю, граю в шахи, префферанс і покер і слухаю Hard Rock та Hevy Metal
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04.09.2023 13:54 Відповісти
другого пілота та бортінженера прийшлось мочконуть
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04.09.2023 00:55 Відповісти
Повысьте ставки за самолёт - они их все сюда перегонят и те, что кравчук гнида за президентскую должность отдал.
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04.09.2023 01:01 Відповісти
Скоро так і буде.
В них вже зараз вибір: або 200-й, або живий і з грошима.
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04.09.2023 01:05 Відповісти
Як тільки в Україні з'являться F-16, і варіантів "авось пранєсєт" не лишиться - конвеєр перегонки бортів буде вже не спинити.
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04.09.2023 01:09 Відповісти
Дивись ширше вивчай матеріали всі прези та їх міністри віддавали аж до 2014 і мають понести покарання
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04.09.2023 01:06 Відповісти
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04.09.2023 01:07 Відповісти
Я так и не понял. Он с экипажем перелетел? Кто его ранил? Или эти детали оставили для художественного блокбастера?
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04.09.2023 01:01 Відповісти
Остальные члены экипажа судя по всему
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04.09.2023 01:04 Відповісти
с экипажем, но с большой долей вероятности до посадки экипаж был уже дохлый.
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04.09.2023 01:22 Відповісти
Ок, а кто тогда ранил самого перебежчика? Или у них в воздухе перестрелка была? Как-то не верится, о всё же лично вертолётом управлял.
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04.09.2023 01:30 Відповісти
конечно лично управлял, мёртвый правый не мог управлять, а бортинженер тем более. Кто из них двоих не согласился на неожиданное предложение - в этом "художественном" фильме вряд ли расскажут.
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04.09.2023 01:38 Відповісти
Ок. Скорее всего он прекрасно знал, что его коллеги НЕ согласятся на "неожиданное предложение", а один вылететь он не мог. Также он не мог так долго держать в неведении экипаж куда реально они летят. Борт-инженер через 5-10 минут понял бы маршрут, да и правый пилот не слепой и видел приборы. Поэтому скорее всего он обговорил ситуацию с СБУ и они пришли к выводу, что "мочить" экипаж надо сразу, может даже пока не оторвались от земли, потому что борт-инженер тоже вооружён и сидит сзади, его руки свободны, что даёт ему преимущество в перестрелке. Скорее всего его первого он и положил. Иного выхода я не вижу. Остаётся открытым вопрос. Кто всё же его ранил?
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04.09.2023 02:08 Відповісти
что бы повернуть борт на запад от росийской границы, он должен был еще до взлёта дослать патрон в патронник своего ПС, и прямо в полёте мочконуть правого. А там не стал сразу стрелять в бортового, либо ожидая от него согласия на перелёт, либо ввиду опасного ракурса для стрельбы. Вероятнее всего так и было. потому что если бы он встал, прошел назад под каким-то предлогом, выстрелил сверху в голову бортового, а потом сразу сзади в голову правого, то он бы прилетел без ранения. Как вариант - по неопытности и из-за волнения мог кого-то из них недострелить, не киллер всё-таки, а обычный пилот. Легенда о том, что остальные погибли после посадки не лезет ни в какие ворота, это придумали длдя того, что бы не выставлять пилота убийцей сослуживцев.
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04.09.2023 02:26 Відповісти
Абсолютно согласен. Он возможно правша, а значит держать штурвал и одновременно при взлёте стрелять он не мог. Опять же при взлёте его левая рука также занята (ею он "газует"). Согласен, не убийца и возможно при ликвидации, что-то пошло не так. Так же согласен, что не хотят делать из него убийцу товарищей, НО иного варианта я не вижу. Завалил он их на земле во время прогрева движков и не позже. Интересно, а какую версию нам навесят на уши? Помнится Буданов сказал, что экипаж пришлось уничтожить, так как те хотели сбежать
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04.09.2023 03:17 Відповісти
Кстати, а зачем ему ещё, кого-то уговаривать? Ведь придётся ещё и бабло за вертолёт делить да и для СБУ лишний напряг. Так что разговор шёл о нём одном, его семьи и его гарантиях. Так что экипаж был обречён. Как у нас говорят: Ничего личного, просто бизнес...где Боливар не выдержит двоих
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04.09.2023 03:26 Відповісти
там нет штурвала, там рычаг и педали. Рычаг можно держать любой рукой, вторая (левая, дальняя от правого пилота) свободна. Возможно, но маловероятно, кого-то из них не дострелил, но скорее всего ранение - просто легенда, чтобы не выставлять напоказ информацию о прилете с уже готовыми жмурами. Не реально, что кто-то из экипажа согласился бы на перелёт, приняв за секунды решение оставить на росии семью и всю прошлую жизнь. Поэтому всё было жёстко и прозаично.
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04.09.2023 04:14 Відповісти
Левой рукой они регулируют обороты двигателей при взлёте/посадке. Для этого там слева есть такой рычаг (вверх-вниз) и кнопки на нём.
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04.09.2023 07:14 Відповісти
во время полёта держать руку на РУДе не обязательно, так что можно одной рукой и в носу колупаться.
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04.09.2023 13:17 Відповісти
Конечно, не обязательно, поэтому я и написал во время взлёта/посадки. В полёте они могут вообще автопилот включить.
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04.09.2023 21:16 Відповісти
Пулевые отверстия в вертолёте-беглеце говорит о стрельбе или рядом с ним или внутри его:
https://t.me/pilotblog/6536
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04.09.2023 08:03 Відповісти
Я вот лично вообще не понимаю какого хрена Татарстан или Якутия или на пример Дальневосточная Народная Республика должны платить дань сраному Кремлю ?

Это же не выгодно
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04.09.2023 01:03 Відповісти
Україна переможе!
Завжди перемагала!
Завжди буде перемагати!
Слава Україні!!,смерть-ворогам!
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04.09.2023 01:04 Відповісти
Тільки,засрані "політики" спускали всьо в трубу!
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04.09.2023 01:20 Відповісти
Нужно еще запустить программу - застрели ватного летчика или командира ракетного корабля в тылу, получи награду. Там очередь выстроится.
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04.09.2023 01:16 Відповісти
На кацапії вже підростають молоді українські партизани. )))

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04.09.2023 01:30 Відповісти
Командиров ракетных кораблей отстреливать не обязательно. Достаточно сажать их в "Луна-26", 27, 28... +1
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04.09.2023 01:33 Відповісти
Зараз дєрьмаківська агентурна мережа його знищить показово. Зараз йде стадія піару, щоб про нього говорили.
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04.09.2023 01:55 Відповісти
Коли зрадники на самому верху, даремні перемоги ЗСУ.
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04.09.2023 08:37 Відповісти
Не знаю чи це правда"забезпечений до кінця життя.."(Але чомусь та держава,як у відомій пісні "Не любить героїв моя країна",своїм не дає УБД,котрі були демобілізовані.
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04.09.2023 06:38 Відповісти
Там премія. за гвінтокрила 500 тисяч доларів, за самолет 1 мільон.
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04.09.2023 14:56 Відповісти
 
 