Весілля у Чечні: "Московский олигарх женится. Ахмат - сила! "Мерседесы", 14 "Ролсройсов". "Ладу" убери, брат. Это не идет!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований весільний кортеж "московського олігарха" із Чечні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно довжелезну вереницю елітних європейських автомобілів, що заїжджають на закриту територію. Автор відеозапису у захваті від побаченого автопарку. Натомість, водію російської "Лади" він каже, щоб той прибрав перлину російського автопрому, бо вона не пасує до чеченського весілля.
"Весільний кортеж на мільярд у Чечні. Поки мобілізовані Ваньки пачками вбиваються під Роботиним та Кремінною, справжні господарі Росії проводять час у приємнішій обстановці. Верениця елітних автомобілів з тими, хто, звичайно, не збирається сидіти в якихось окопах за Путіна, а з автомата стріляє лише для салюту на весіллях", - пише у коментарі автор публікації.
Дивіться також: "Бл#дь, громче говори: Чечня - круто!", - кадыровский боевик "ДНР" с позывным "Дикий" издевается над русским парнем. ВИДЕО
Будь ласка, зачекайте...
единственная правда - так жених на ладе калина
... почему орендованных машин только четыре (проверил номера) - а джигитов только ДВА?
эх был бы я олигархом в чечне - было бы много жджигитов на разных конях, много людей, соседей, знакомых - которые всречали БЫ кортеж со цветами
... ау - где все люди???
Бо Клязьма з клізмою - єдині...
***** Владімір...
Десь застряв посередині..
А дон-чечен в цей час одружується..
Каму жить на русі?,,,
Продовжуйте грабувати рашку, дєті гор! 😂
Мерседеси їм подавай.
Ну а зараз - "мерседеси"
А на полях до цих пір вручну сапують і кукурудзу корзинами носять
- За то, чтобы Россия платила дань чеченцам ...
- И что?
- Да всё нормально - мы таки пабедили!
единственная правда - так жених на ладе калина
Слава мужнім героям Ічкерії , що загинули за свободу своєї країни.
Выборы президента Чеченской Республики Ичкерия 1997 года состоялись 27 января. Результатом стало избрание Аслана Масхадова[1]. Одновременно прошли выборы в Парламент республики[2].
"Сапери з 25 ДШВ взяли у полон кадир-дона-дігідона з тік-ток військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.
Воїни зняли ролик із салону автівки, на якій везуть полоненого. "Кадирівець" на камеру називає себе "Кіргізом" та зазначає, що він із Чечні.
"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - запевнили воїни.
Полонений "кадирівець" виявився дуже здібним, адже миттю вивчив гасло "Слава Україні".
Резніков вкрав 30 000 000 лише однією оборуткою