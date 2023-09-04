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війна (56544) Чечня (264)

Весілля у Чечні: "Московский олигарх женится. Ахмат - сила! "Мерседесы", 14 "Ролсройсов". "Ладу" убери, брат. Это не идет!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований весільний кортеж "московського олігарха" із Чечні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно довжелезну вереницю елітних європейських автомобілів, що заїжджають на закриту територію. Автор відеозапису у захваті від побаченого автопарку. Натомість, водію російської "Лади" він каже, щоб той прибрав перлину російського автопрому, бо вона не пасує до чеченського весілля. 

"Весільний кортеж на мільярд у Чечні. Поки мобілізовані Ваньки пачками вбиваються під Роботиним та Кремінною, справжні господарі Росії проводять час у приємнішій обстановці. Верениця елітних автомобілів з тими, хто, звичайно, не збирається сидіти в якихось окопах за Путіна, а з автомата стріляє лише для салюту на весіллях", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також: "Бл#дь, громче говори: Чечня - круто!", - кадыровский боевик "ДНР" с позывным "Дикий" издевается над русским парнем. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
где то во владимире на клязьме сидиит ваня рузкий и гордится расеей
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04.09.2023 09:44
+38
да гордо воссєдая над диркой в очковом нужнікє...
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04.09.2023 09:50
+31
Віслюки у них для інших потреб
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04.09.2023 10:11
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где то во владимире на клязьме сидиит ваня рузкий и гордится расеей
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04.09.2023 09:44 Відповісти
да гордо воссєдая над диркой в очковом нужнікє...
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04.09.2023 09:50 Відповісти
орендованные машины - это галимые понты
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04.09.2023 10:59 Відповісти
А по Мухосранськах, сидячи над вирубаною діркою для лайна, їх прамо гордість перевершує за ***** та мордор.
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04.09.2023 09:57 Відповісти
арендованные машины ездют по кругу
единственная правда - так жених на ладе калина
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04.09.2023 11:02 Відповісти
Что, стидно бить рускім?)
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04.09.2023 11:13 Відповісти
... а где люди которые встречают с цветами орендованные машины?
... почему орендованных машин только четыре (проверил номера) - а джигитов только ДВА?
эх был бы я олигархом в чечне - было бы много жджигитов на разных конях, много людей, соседей, знакомых - которые всречали БЫ кортеж со цветами
... ау - где все люди???
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04.09.2023 11:24 Відповісти
Сидить мужик і тужиться... -
Бо Клязьма з клізмою - єдині...
***** Владімір...
Десь застряв посередині..
А дон-чечен в цей час одружується..

Каму жить на русі?,,,
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04.09.2023 10:15 Відповісти
... на клизьме...
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04.09.2023 15:05 Відповісти
Цалуй гасподскіе ічігі с чувяками, гордий велікаросс!
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04.09.2023 09:45 Відповісти
Іншалла !
Продовжуйте грабувати рашку, дєті гор! 😂
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04.09.2023 10:17 Відповісти
А чого не на віслюках ?
Мерседеси їм подавай.
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04.09.2023 09:47 Відповісти
Віслюки у них для інших потреб
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04.09.2023 10:11 Відповісти
Ага, ось і прояснилося з нареченою 😂
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04.09.2023 10:26 Відповісти
Там десь на задньому плані трейлер промайнув - то для нареченої. Парнокопитна у мерс не влізла!
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04.09.2023 10:33 Відповісти
На вислюках ездят и собирают кизяки остальные 99% чеченцев не приближенных к каДырову. Пока кадыровци ролсройсы считают, простые чеченцы живущие за территорией Грозного х*** без соли сосут.
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04.09.2023 10:29 Відповісти
Нічого нового! З давніх пір у Чечні головне - чистокровний кінь, бешмет з "газирями з слонової кістки і позолоченими ковпачками, розшитий золотом пояс і рушниця, з кинджалом та шаблею, розцяцьковані самоцвітами з сріблом та золотом
Ну а зараз - "мерседеси"
А на полях до цих пір вручну сапують і кукурудзу корзинами носять
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04.09.2023 10:57 Відповісти
Так хто переміг у чеченських війнах , вротсіяни чи чеченці ?
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04.09.2023 09:47 Відповісти
Зате вротсіяни пишаються тим, що чеченці їздять на Ролс-Ройсах, придбані за гроші тих же росіян.
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04.09.2023 09:52 Відповісти
так їх це цілком влаштовує. головне, шо чечня на картах намальована територією рашки. це потвори з ментальеістю 16 століття, власне, як і ті ж чечени.
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04.09.2023 10:11 Відповісти
Хто данину платить той програв.
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04.09.2023 09:52 Відповісти
Все проиграли
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04.09.2023 10:46 Відповісти
- Слышь, Колян! А за что мы в Чечне ваевали?
- За то, чтобы Россия платила дань чеченцам ...
- И что?
- Да всё нормально - мы таки пабедили!
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04.09.2023 11:00 Відповісти
Хто кому сплачує данину? От і вся відповідь )
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04.09.2023 12:35 Відповісти
Хозяева расеи развлекаются. Ванькам с емелями обтекать в стойле.
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04.09.2023 09:52 Відповісти
Навіщо тут виставляють чергову серію передачи "У світі тварин"-зовсім не розумію,на паРаші це й так ні для кого не секрет.
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04.09.2023 09:52 Відповісти
Терміново викликати яжємать з Ташкенту, нехай порядок наведе.
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04.09.2023 09:57 Відповісти
Там уже 12 Ролсів проїхало , а у нього знов 9 ))).
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04.09.2023 10:01 Відповісти
арендованные машины ездют по кругу
единственная правда - так жених на ладе калина
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04.09.2023 11:01 Відповісти
Скоро будуть у "Ролс-ройси" віслюків запрягати, як до ТО дійде.
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04.09.2023 10:03 Відповісти
😂👍👍👍👍💯
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04.09.2023 10:18 Відповісти
Когда навернется кадырка на ишаках приедут.
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04.09.2023 10:04 Відповісти
Чеченцы совсем размякли от сытой жизни. На смену муджахидам пришли тиктокеры и инста-клоуны.
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04.09.2023 10:05 Відповісти
Такі "картинки з виставки" доводять що кацапи у себе вдома вже стали злиднями.
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04.09.2023 10:05 Відповісти
Вони завжди були злиднями і заздрісно дивилися на сусідів.
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04.09.2023 10:28 Відповісти
І навіщо нам це тут? В нас своїх олігархів немає?
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04.09.2023 10:06 Відповісти
"Наші" скромніші...
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04.09.2023 10:10 Відповісти
Яхти за сотні мільйонів купляють.Це не скромно.
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04.09.2023 10:17 Відповісти
Наші мають мільярди.а на ракетну програму скинутись не можуть.
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04.09.2023 10:18 Відповісти
"Наші" вже все в шекелі перевели...
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04.09.2023 10:20 Відповісти
Уяви собі що наприклад у нас в Волинській області так розважаються місцеві князьки з криками "Волинь-круто!" і не пиши дурниць.
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04.09.2023 10:26 Відповісти
Наші по іншому розважаються,але також як хазяї долі.І на мою думку,потрібно дивитися що в нас,а не те,що у ворога.Тому я дурниць не пишу.
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04.09.2023 11:07 Відповісти
Ну "Волинь-круто!", можливо, і ні, а от "Данбасс - круто!" ще якихось десять років тому можна було почути абсолютно реально.
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04.09.2023 11:14 Відповісти
У нас також 'господарів життя' вистачає, які мають в Україні статки на мільйони і мільярди, звідси роками гребуть гроші, жирують за них в найкращих куточках світу, а коли прийшов час стати на захист країни, своєї території, в тому числі і свого майна, від них ні слуху, ні духу. Лазурове узбережжя Франції, Монако, Лондон і т. д. - там вони 'воюють', а й справді не в окопах же має сидіти наша 'иліта'.
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04.09.2023 10:09 Відповісти
даже на ролс-ройсах їздять як ішаки. бомбу туди б.
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04.09.2023 10:14 Відповісти
Вже все придумано
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04.09.2023 10:33 Відповісти
Баран може вийти з гір. Але баран ніколи не вийде з кадировця. Навіть ,ящо в барана айфон чи він йде на ролс ройсі

Слава мужнім героям Ічкерії , що загинули за свободу своєї країни.
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04.09.2023 10:17 Відповісти
Слава й тим синам Ічкерії, которі воюють на території України проти оркостану кількістю 5-ть батальйонів.
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04.09.2023 10:52 Відповісти
Услышал только "Вааах 8 Рольс Ройс дааа" и ни слова про Ванек....новость вводит в заблуждение.Ну свадьба ну машины и кого плеат етим удивиш в 21 веке...шо в Киеве нет крутых свадьб или в Одессе не разезжают на ролсах?
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04.09.2023 10:18 Відповісти
По перше, Чечня не стала країною Ічкерія. По друге, ніякої свободи за кадирки там нема і близько. Паразитують на ваньках.
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04.09.2023 10:27 Відповісти
Ічкерія завжди є в серцях справжніх ічкерійців . Правда багато з них жеве за межами країни , а дехто воює за Україну.
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04.09.2023 10:36 Відповісти
Після 1-ї так званої чеченською війни в Хасав'юрті де-факто була признана республіка Ічкерія. Після признання РІ відбулися вибори Президента РІ, ось інфа з вікі РФ:
Выборы президента Чеченской Республики Ичкерия 1997 года состоялись 27 января. Результатом стало избрание Аслана Масхадова[1]. Одновременно прошли выборы в Парламент республики[2].
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04.09.2023 11:00 Відповісти
Забув вказати, що в Хасав'юрті відбулися переговори між РФ та ІР і де-факто роССія признала РІ.
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04.09.2023 11:09 Відповісти
А чому ж тоді кадирівці волають "Чєчня круто"?
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04.09.2023 11:27 Відповісти
Вони і не таке викрикують.

"Сапери з 25 ДШВ взяли у полон кадир-дона-дігідона з тік-ток військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

Воїни зняли ролик із салону автівки, на якій везуть полоненого. "Кадирівець" на камеру називає себе "Кіргізом" та зазначає, що він із Чечні.

"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - запевнили воїни.

Полонений "кадирівець" виявився дуже здібним, адже миттю вивчив гасло "Слава Україні".
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04.09.2023 11:38 Відповісти
Для Узких "денег нет вы держитесь там"
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04.09.2023 10:27 Відповісти
А чаво нявесту с рогами и хвостом не показали?
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04.09.2023 10:33 Відповісти
Кстаті можна було виділить пару бобрів на кадиркін дварєц і сарай з вівцями...
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04.09.2023 10:37 Відповісти
На 1 хвилині кланяеться, а на 1:17 номер 666
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04.09.2023 10:39 Відповісти
Пока одни кадыр-овцы развлекаются на свадьбах и ездят на ролсройсах, другие кадыр-овцы догнивают в степях Украины и кормят собой диких свиней и собак
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04.09.2023 10:40 Відповісти
от в цьому між нами та свинособакми і полягає різниця. Ми намагаємось змінити неподобство, коли хтось зажрався та з його дупи бабло вже лізе, а кацапи пишаються своїми крадіями, тими, хто знімає з них останні трусєля, щоб відсвяткувати отаке весілля. Які ж ми різни. Кріпаки назавжди залишаться кріпаками.
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04.09.2023 10:47 Відповісти
вах вах
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04.09.2023 10:56 Відповісти
Мля, якась дичина - ненавидячи Британію, оргазмувати при цьому від британських Роллс-Ройсів... Що у них в головах?
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04.09.2023 10:56 Відповісти
У нас така сама ж хєрня. На волицях повно авто люксового класу з "блатними" номерами і в цей же час степани десь штурмують Роботино.
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04.09.2023 10:57 Відповісти
оце пабіділічєчєн
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04.09.2023 11:01 Відповісти
цей хробак, що знімає, готовий і відсмоктати власникам ролс-ройсів). нікчемна потвора.
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04.09.2023 11:03 Відповісти
Невже вони не розуміють як дико це виглядає. Це ж реально по крінжу можна порівняти з золотими унітазами на колесах.
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04.09.2023 11:05 Відповісти
Тільки на рассіє може бути такий відстій.
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04.09.2023 11:16 Відповісти
Для того чечени і набутилілі Рашу, щоб з неї отримувати подібні репарації!
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04.09.2023 11:17 Відповісти
Чеченці можуть "набутиліти" тільки сцикливих кацапів які на це погоджуються.
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04.09.2023 11:32 Відповісти
Цi чорножопi окрiм iшакiв нiколи не бачили дорогих машин
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04.09.2023 11:30 Відповісти
Nu u abiziani bolshe uma , chem u etava ****** , dazhe u kurici bolshe serava veshchestva v mazgu ....🤦
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04.09.2023 11:35 Відповісти
Кавказька циганщина.
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04.09.2023 11:46 Відповісти
"Гнилой" Запад без оружия захватил "духовно скрепных".
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04.09.2023 11:53 Відповісти
Кадырня жирует а тупорылый лапоть идёт на мясо.
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04.09.2023 12:05 Відповісти
Думаєте у наших олігархів менші статки?
Резніков вкрав 30 000 000 лише однією оборуткою
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04.09.2023 12:09 Відповісти
В кортежі було помічено і короля пацановозов "600-й"
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04.09.2023 13:16 Відповісти
Кабралет Роллс Ройс
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04.09.2023 13:51 Відповісти
Все стало на свої місця. На росії. Замість грузинів з'явились кадирівці. Не на Волгах, а на Ролл-Ройсах. Бо данина з кацапів виросла в сотні раз. Проте ніхто не покаже бідну чеченку, яка на городі копається. Взагалі на кацапії як там вони кажуть, мораль вже ніщо. Ставка на бабло. Звідки це бабло нікого вже не хвилює. каСап працюй, або вмирай за *****. За іпотеку, яку ***** тобі впарив. А дехто буде насолоджуватись життям. І скабєєви з кисильом в тому числі. Вони не мають право померти. Ани ізбранниє.
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04.09.2023 18:00 Відповісти
Так хто кого там переміг у 2-й чеченській війні?
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19.01.2024 16:58 Відповісти
 
 