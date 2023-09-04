УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4191 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 707 15
війна (56544) Київська область (3133) крилаті ракети (892) знищення (4127) Stinger (20)

Момент збиття російської крилатої ракети з ПЗРК "Стінгер". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці мобільної вогневої групи ППО за допомогою американського ПЗРК "Стінгер" збили російську крилату ракету над Київщиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Момент збиття російської крилатої ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Відмінна робота бійців мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку" - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці знищили ворожий БПЛА з ПЗРК "Stinger". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
,, Нічого не зрозумів , але було цікаво"
показати весь коментар
04.09.2023 09:57
+14
Слава та глибока шана Бійцям ППО ЗСУ - Янголам Українського Неба!
показати весь коментар
04.09.2023 09:59
+6
Таки Дженерал Дайнемікс в 1981 році розробила справжню "хітяру", FIM-92, які і досі актуальні і ефективні.
показати весь коментар
04.09.2023 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
,, Нічого не зрозумів , але було цікаво"
показати весь коментар
04.09.2023 09:57 Відповісти
Слава та глибока шана Бійцям ППО ЗСУ - Янголам Українського Неба!
показати весь коментар
04.09.2023 09:59 Відповісти
*** все ясно і понятно)
показати весь коментар
04.09.2023 10:15 Відповісти
шо-то Я плохо не понял !?
показати весь коментар
04.09.2023 10:31 Відповісти
крылатая ракета сбила Стингер
показати весь коментар
04.09.2023 10:32 Відповісти
Таки Дженерал Дайнемікс в 1981 році розробила справжню "хітяру", FIM-92, які і досі актуальні і ефективні.
показати весь коментар
04.09.2023 10:31 Відповісти
у них все там модульное и постоянно модернизируется
показати весь коментар
04.09.2023 10:33 Відповісти
Краще не публікувати такі записи. Хоча може це для преміальних треба, тоді ок...
показати весь коментар
04.09.2023 10:36 Відповісти
Чудова робота...рахунок йшов на секунди...
показати весь коментар
04.09.2023 10:38 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2023 11:08 Відповісти
Крилатая ракета убiлась аб Cтiн-Герр,
показати весь коментар
04.09.2023 11:21 Відповісти
Очень понятно и доходчиво, не можете снять как положено не позорьтесь, а результат хороший.
показати весь коментар
04.09.2023 11:33 Відповісти
Так иди на фронт видеооператором, научишь ВСУ видео снимать, иксперд
показати весь коментар
04.09.2023 11:49 Відповісти
ЗСУ не студія Марвел - тож якість відео можна і не брати до уваги.
Вони там бідні не відосики пиляють а воюють. Головне результат - уразили.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.09.2023 12:36 Відповісти
Это вид из прицела Стингера?
показати весь коментар
04.09.2023 12:51 Відповісти
 
 