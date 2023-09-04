10 707 15
Момент збиття російської крилатої ракети з ПЗРК "Стінгер". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці мобільної вогневої групи ППО за допомогою американського ПЗРК "Стінгер" збили російську крилату ракету над Київщиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Момент збиття російської крилатої ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Відмінна робота бійців мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку" - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+15 Юрий Власенко 8b8aeb88
показати весь коментар04.09.2023 09:57
+14 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар04.09.2023 09:59
+6 lammer ya
показати весь коментар04.09.2023 10:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вони там бідні не відосики пиляють а воюють. Головне результат - уразили.
Слава ЗСУ!