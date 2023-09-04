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Дрони знищують двох ворожих піхотинців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори українських дронів-камікадзе ліквідували двох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові дали ворогам збудувати укриття, а потім атакували їх.

"Операторами ударних дронів було виявлено двох окупантів в той самий момент, коли вони намагалися обладнати собі укриття. Наші бійці дали їм можливість, як думали росіяни, замаскуватись. Після цього розпочалося полювання... Робота екіпажу "Pnk group". Підрозділ 2-го МехБату 3-ої штурмової бригади", - йдеться у коментарі до відеозапису успішної атаки.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+6
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04.09.2023 11:17
+5
Не укриття кацапа будував, а могилу , бо чорних пакетів на усіх рашистів вже не вистачає.
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 11:12
+5
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04.09.2023 11:24
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Не укриття кацапа будував, а могилу , бо чорних пакетів на усіх рашистів вже не вистачає.
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 11:12 Відповісти
Давайте ваньки дохните как собаки пока кадыровцы ролсройсы считают
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04.09.2023 11:15 Відповісти
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04.09.2023 11:17 Відповісти
двуголовий кацап-бройлер будував гніздо... яйця хотів відложити...
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04.09.2023 11:19 Відповісти
його яйця там десь окремо і валяються, поки лисиці не з'їли
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04.09.2023 11:27 Відповісти
5 с+...
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04.09.2023 11:21 Відповісти
Таке собі гніздечко...
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04.09.2023 11:22 Відповісти
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04.09.2023 11:24 Відповісти
це який рік?
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04.09.2023 11:45 Відповісти
Деревенские похороны . Ханты- Манскийский АО , Российская Федерация , 1995 г .
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04.09.2023 11:59 Відповісти
Наф-Наф, Нуф-Нуф, а Ниф-Нифа не показали
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04.09.2023 11:26 Відповісти
там де кацап - там завжди срач, розкидане якесь гівно, дрантя та лахміття.
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04.09.2023 11:54 Відповісти
Пітух гніздувався до зими аж раптом.... 😅
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04.09.2023 12:11 Відповісти
А где же тот, который "всё"?
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04.09.2023 12:29 Відповісти
ну хоч не бігали, померли повні сил..
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04.09.2023 13:02 Відповісти
Дрон у хату!
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04.09.2023 13:36 Відповісти
 
 