Дрони знищують двох ворожих піхотинців. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе ліквідували двох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові дали ворогам збудувати укриття, а потім атакували їх.

"Операторами ударних дронів було виявлено двох окупантів в той самий момент, коли вони намагалися обладнати собі укриття. Наші бійці дали їм можливість, як думали росіяни, замаскуватись. Після цього розпочалося полювання... Робота екіпажу "Pnk group". Підрозділ 2-го МехБату 3-ої штурмової бригади", - йдеться у коментарі до відеозапису успішної атаки.

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