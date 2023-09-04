УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4191 відвідувач онлайн
Новини Відео За кордоном
19 122 60
Бурятія (36) бойові дії (1685)

Бій в Окинському районі російської Бурятії: "На Украину езжай - там постреляешь!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У мережі опублікований відеозапис з фрагментами бойового зіткнення російської поліції та нелегальних копачів нефриту в Окинському районі Бурятії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що російський силовик застрелив упритул щонайменше одну людину.

"Бурятія, Окінський район. Йде громадянська війна. Місцева поліція проти нелегальних копачів нефриту", - пише автор публікації у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бурятії евакуювали магазин через іграшку в українському одязі, - росЗМІ

Окинський район - адміністративна одиниця Республіки Бурятія Російської Федерації. Адміністративний центр - село Орлик. Район є основним компактним місцем проживання сойотів, одного з малочисельних корінних народів Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бурятії прорвало дамбу, рух поїздів по Байкало-Амурській магістралі зупинили. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
Валіть один одного,підари. Та побільше.
показати весь коментар
04.09.2023 11:35
+29
І не сподівайтесь. Копають раби для місцевих князів, у яких ціль одна - красівая жізнь, їм срати на всі росії разом взяті.
показати весь коментар
04.09.2023 11:40
+18
Нижче піздєца знаходиться "вєлічіє"...
показати весь коментар
04.09.2023 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Із-за лєса виєзжаєт конная міліція.
Мєнтам теж явно бракує досвіду сво.
показати весь коментар
04.09.2023 11:33 Відповісти
Стрілять по неозброєних вони добре вміють.
показати весь коментар
04.09.2023 12:15 Відповісти
Шановне панство! І мені раніше було їх жалко.

До повномасштабного вторгнення «зелених чоловічків» з снігової Нігерії на територію України, ми майже нічого не знали, про суб'єкт російської федерації - Бурятію.
Вчитель історії у школі розповідав нам, що у столиці Бурятії - Улан Уде найбільший у світі пам'ятник вождеві пролетаріату - Леніну. Коли у полон військовослужбовцям ЗСУ почали здаватися цілими ротами військовослужбовці міністра нападу та могилізації РФ Сергія Гірше нетовича Шойгу поступово почала вимальовуватися повна «картина» про звичаї та спосіб життя «визволителів» зі сходу, які прийшли в благословенну Україну зі зброєю в руках.

Насамперед на допиті буряти, сахаті та тунгуси, взяті у полон військовослужбовцями Збройних Сил України, просять конвой вгамувати спрагу мінеральною водою «Миргородська», до бювету якого вони не дійшли танками. Український дізнавач знає бажання своїх клієнтів і в нього напоготові завжди є жадана охолоджена мінералка.

Після водопою допит протікає далі у потрібному руслі. На запитання офіцера: - Якщо ми вас обміняємо на українських полонених, то ви знову приїжджатимете «на сафарі» в Україну ґвалтувати дітей, грабувати пральні машини, килими та вбивати мирних громадян?

- Звичайно будемо, - чесно відповідає віруючий у перевтілення Буддобоязнений полонений. У нас у Бурятії немає роботи. Це - депресивний регіон. Наших оленів та верблюдів давно з'їли комуністи. Якщо ми не підпишемо контракт із вербувальником, то моя сім'я помре з голоду.

- А ви не пробували змінити професію вбивці, наприклад, на будівельника та поїхати зводити житлові будинки в Кунцево, Західний адміністративний округ Москви, - варіює дізнавач.

- Я про це якось не подумав, - відповів нащадок Золотої Орди.

- А ви не боїтеся загинути на війні, - знову намагається «включити мозок» полоненому офіцер СБУ.

- Буддисти не бояться смерті. Ми - погань. Якщо я загину єфрейтором, то в наступному житті я буду підполковником і мати велику зарплату.

У телефонній розмові з чоловіком дружина-бурятка з Улан-Уде дає вказівку ратнику «Русского мира», що бореться у складі путінської «спецоперації» під Херсоном:

-Ти, Доржиханде, відрізай «хахляцьким» хлопчикам «піпки», щоб вони не розмножувалися.

Занавес.
показати весь коментар
04.09.2023 12:40 Відповісти
Чувак спочатку валить з насадкою для відстрілу холостих а потім розуміє шо пахне смаженим))))) але навички поводження зі зброєю "приємно вражають"
показати весь коментар
04.09.2023 11:33 Відповісти
та да... були б "копачі" трохи сміливішими - йому б ту ксюху засунули в те саме місце разом з насадкою )))
показати весь коментар
04.09.2023 11:36 Відповісти
Валіть один одного,підари. Та побільше.
показати весь коментар
04.09.2023 11:35 Відповісти
сойоти, боріться...ви, не буряти...
а викопаний нефріт ховайте в надійних місцях, після перемоги згодиться
показати весь коментар
04.09.2023 11:35 Відповісти
І не сподівайтесь. Копають раби для місцевих князів, у яких ціль одна - красівая жізнь, їм срати на всі росії разом взяті.
показати весь коментар
04.09.2023 11:40 Відповісти
Нижче піздєца знаходиться "вєлічіє"...
показати весь коментар
04.09.2023 11:35 Відповісти
десь на рівні "красных труселей" )))
показати весь коментар
04.09.2023 13:00 Відповісти
Ну... я нічого проти не маю, щоб в тому лепрозорії вони там замєс влаштували. Але, як сказав мені один розумний чоловік, все важливіше кажуть після "але"... у нас вже типу все норм і в Волинській та Рівненській областях все норм? Наша "паліция"вже всіх нелегальних копачів бурштину затримала, здійснила відповідні слідчі дії і прокурори вже скерували справи до судів? А порушники чекають судових процесів у СІЗО? Навіщо це нам показувати, коли у нас ситуація може і гірша?
показати весь коментар
04.09.2023 11:37 Відповісти
Му даки можуть і не дивитися... Щоб дурні питання не задавати
показати весь коментар
04.09.2023 11:40 Відповісти
А в америці негрів лінчують.
показати весь коментар
04.09.2023 11:47 Відповісти
наші копачі бурштину чемні цивілізовані копачі --- вони ,,дружать,, з поліцаями , тому їх не відстрілюють як вузьких бурятів , а то возомнили ,, один палка два струна я хазяин всей страна,, --- хозяин твари у вас ***** уже 23года , могли бы и выучить
показати весь коментар
04.09.2023 15:20 Відповісти
У хватает своих таких же "копателей" янтаря...
показати весь коментар
04.09.2023 11:39 Відповісти
Nu da , no eta zhe v rashke ....krasivoe zhe ?
показати весь коментар
04.09.2023 11:42 Відповісти
Ну это да, красивое)
показати весь коментар
04.09.2023 11:59 Відповісти
Ko tu te dari, ar savu bērnu komentāriem, cik tev gadi, sēdi labāk Delfos, ***********.
показати весь коментар
04.09.2023 12:39 Відповісти
Dēls , cik tev gadu ? Un kas tev nepatīk manā komentā ?
показати весь коментар
04.09.2023 14:50 Відповісти
ГУР має підкинути трохи зброї й гранат місцевим "маладим рєспублікам" щоб захистили себе!
показати весь коментар
04.09.2023 11:40 Відповісти
Vot eta ia ponimaiu , toka pachemu etava ruskava ****** menta nidvuhsotili , talpa balshaia ....🤔
показати весь коментар
04.09.2023 11:41 Відповісти
До речі коп застосував зброю по закону, спочатку багато разів попередив, що буде стріляти.
показати весь коментар
04.09.2023 11:41 Відповісти
Відеоілюстрація на тему "Як посмішкою послати мєнта"
показати весь коментар
04.09.2023 11:42 Відповісти
І отримати кулю в живіт...
показати весь коментар
04.09.2023 11:44 Відповісти
раніше мені було їх (корінні народи) жалко, а зараз нехай себе перестріляють, чим більше тим краще ...
показати весь коментар
04.09.2023 11:42 Відповісти
Украіна для них як полігон -- коиоти
показати весь коментар
04.09.2023 11:42 Відповісти
обычные ордынские варвары ..
показати весь коментар
04.09.2023 11:43 Відповісти
Окупант у власних колоніях лишається окупантом.
показати весь коментар
04.09.2023 11:44 Відповісти
Чим більше їх там здохне, тим менше приїде воювати в Україну. Най би вони там всі повиздихали.
показати весь коментар
04.09.2023 11:45 Відповісти
Будуть харошіє плескоморді рускіє.
показати весь коментар
04.09.2023 11:47 Відповісти
невже в копачів не знайшлось жодного карабіну ? до наступної зустрічі з ментами треба краще готуватись .
показати весь коментар
04.09.2023 11:48 Відповісти
Дикие и нищие кацапские чурки.
показати весь коментар
04.09.2023 11:50 Відповісти
Как в анекдоте про Внутренний голос:
- ..... Все, пестец!
- Нет, не пестец. Убей вождя.
......
- А вот теперь точно пестец!
показати весь коментар
04.09.2023 12:02 Відповісти
Люблю этот анекдот. Рассказываю его всегда последним в серии про Внутренний Голос.
показати весь коментар
04.09.2023 12:08 Відповісти
Вах- вах-вах... Как Коросоооо....
показати весь коментар
04.09.2023 12:03 Відповісти
Бурятоязычных притесняют.
показати весь коментар
04.09.2023 12:09 Відповісти
Не бурятоязычных, там полная русификация. Они себя русскими считают и языка своего не знают.
показати весь коментар
04.09.2023 12:18 Відповісти
Ндаа - проблема!
За кого тут уболівать?
показати весь коментар
04.09.2023 12:10 Відповісти
В підручниках напишуть: Так зароджувалась нефритова республіка.
показати весь коментар
04.09.2023 12:14 Відповісти
Швидше б корінні народи взялись за зброю та повиганяли ту какцапську мерзоту зі своєї землі - загнати виродків в межі Мацковсього улуса і не випускати тварюк і вбивць!!!
показати весь коментар
04.09.2023 12:15 Відповісти
Дикуни.
Інша справа у нас на бурштині: З усіма вирішили і жодних перестрілок з ментами.
показати весь коментар
04.09.2023 12:23 Відповісти
Як же жодних? Пам'ятаю був ментовський рейд на бурштинокопачів при парашенку після вступу авакяна чи обласного мєнта на посаду, правда стріляли там для показухи, щоб показати хоча б якісь результати "боротьби". В кінці-кінців виявилось, що все "перетерли", всі грабіжники залишились задоволеними крім народу, якого й надалі продовжують нещадно з усіх сторін грабувати
показати весь коментар
07.09.2023 07:29 Відповісти
А пачєму нікто нє лажитса на зємлю!?? А патамушта руzzково ізика нікто нє панімаіт!)))
показати весь коментар
04.09.2023 12:24 Відповісти
Это гражданская война.
показати весь коментар
04.09.2023 12:35 Відповісти
Дикая страна. Помню была история как министру МВД Якутии ногу прострелили, за то что заехал на чужую охотничью территорию.
показати весь коментар
04.09.2023 12:35 Відповісти
На Алясці теж не ходять по чужій мисливській території - бо буде те саме!
показати весь коментар
04.09.2023 16:20 Відповісти
Ходить можно. Даже охотиться можно, если законно и ведeшь себя прилично. А вот тронешь чей-то капкан - нехорошо помрешь.
показати весь коментар
04.09.2023 19:39 Відповісти
цікаво, те біосміття врешті вбило кацапів, чи ні?
показати весь коментар
04.09.2023 12:46 Відповісти
Бурят говорит Ваньке - нефрит наш, иди наху.
показати весь коментар
04.09.2023 12:50 Відповісти
Буряту бы обратиться к Китаю: "Китай, помоги - введи войска!"
показати весь коментар
04.09.2023 13:45 Відповісти
звісно, мати такі ресурси, а народ жебракує, тому і копають нелегально, щоб хоч щось заробити. Ганебна країна підорах.
показати весь коментар
04.09.2023 12:56 Відповісти
Збірна солянка скотів.
показати весь коментар
04.09.2023 13:20 Відповісти
"Все легли на землю, иначе буду стрелять!" А им по барабану - они по-русски не понимают
показати весь коментар
04.09.2023 13:41 Відповісти
Буряки женить москалів до Москви. То не їхня територія. Добувайте нефріт самі, нащо вам на панів працювати.
Буданов не спи! Допоможі хлопцям!
показати весь коментар
04.09.2023 13:47 Відповісти
Завалил койотика!
показати весь коментар
04.09.2023 13:52 Відповісти
я за мир. Тому за війну між кацапами та сойотами.
показати весь коментар
04.09.2023 14:05 Відповісти
мая твая нэ панимайт па рюськи
показати весь коментар
04.09.2023 15:10 Відповісти
І ось це нам в "братья" впихували. Ординці дикі!
показати весь коментар
04.09.2023 20:39 Відповісти
 
 