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Гусеничні всюдиходи-амфібії BvS 10 на озброєнні 38-ї бригади ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якій зафільмована колона шведсько-британських гусеничних всюдиходів-амфібій на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця бронетехніка надійшла до підрозділів 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ.

"Колона шведських броньованих гусеничних всюдиходів-амфібій на озброєнні української армії. Унікальні бронетранспортери BvS 10 використовуватимуть морські піхотинці з 38-ої бригади ЗСУ. 36 таких машин було передано Україні Нідерландами", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Больше всех подобной техники передала Германия - 68 шт. Правда чуть более старой модификации.
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04.09.2023 13:09 Відповісти
 
 