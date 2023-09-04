Воїни про ситуацію на Куп’янському напрямку: Сюди росіяни кинули "професійне м’ясо", оснащені якісно, але досі воюють кількістю. ВIДЕО

Російські загарбники перекинули на Куп’янський напрямок багато техніки та живої сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Українського свідка".

Журналісти поспілкувалися з піхотою ЗСУ на передовій. Вони перебувають на позиціях, які ЗСУ відбили у росіян торік під час контрнаступу.

Воїни кажуть, що росіяни перекинули на Куп'янський напрямок багато техніки та живої сили. Захисники називають штурмові підрозділи рашистів "професійним м'ясом".

"Вони заряджені максимально. У них якісне екіпірування з якихось азійських країн. Ці солдати майже ідеально знають тактику, у військовому плані вони дуже освічені". Але підхід росіян до штурмів не змінився: вони все ще намагаються брати позиції кількістю", - каже військовослужбовець із позивним Рак.

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За словами наших бійців, на Куп’янському напрямку воюють як "зеки", так і кадрові військові".

Рак розповів, що одного разу їхні позиції штурмували близько 300 окупантів. "Заходили з трьох сторін. Перші дві лінії були без бронежилетів, мали при собі короткі автомати та гранати. І все". Бронетехніку на цьому напрямку росіяни використовують рідко. Зазвичай вони підвозять людей, а вже до наших позицій ті рухаються пішки.

"Наша аеророзвідка їх виявляє, а ми їх знищуємо, - каже військовослужбовець Владислав. - Таке враження, ніби росіяни хочуть збадьорити свій народ. Ні для кого не секрет, що вони хочуть знов окупувати Куп’янськ, але ми не дамо їм цього зробити".

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