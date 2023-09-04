Воїни про ситуацію на Куп’янському напрямку: Сюди росіяни кинули "професійне м’ясо", оснащені якісно, але досі воюють кількістю. ВIДЕО
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Російські загарбники перекинули на Куп’янський напрямок багато техніки та живої сили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "Українського свідка".
Журналісти поспілкувалися з піхотою ЗСУ на передовій. Вони перебувають на позиціях, які ЗСУ відбили у росіян торік під час контрнаступу.
Воїни кажуть, що росіяни перекинули на Куп'янський напрямок багато техніки та живої сили. Захисники називають штурмові підрозділи рашистів "професійним м'ясом".
"Вони заряджені максимально. У них якісне екіпірування з якихось азійських країн. Ці солдати майже ідеально знають тактику, у військовому плані вони дуже освічені". Але підхід росіян до штурмів не змінився: вони все ще намагаються брати позиції кількістю", - каже військовослужбовець із позивним Рак.
За словами наших бійців, на Куп’янському напрямку воюють як "зеки", так і кадрові військові".
Рак розповів, що одного разу їхні позиції штурмували близько 300 окупантів. "Заходили з трьох сторін. Перші дві лінії були без бронежилетів, мали при собі короткі автомати та гранати. І все". Бронетехніку на цьому напрямку росіяни використовують рідко. Зазвичай вони підвозять людей, а вже до наших позицій ті рухаються пішки.
"Наша аеророзвідка їх виявляє, а ми їх знищуємо, - каже військовослужбовець Владислав. - Таке враження, ніби росіяни хочуть збадьорити свій народ. Ні для кого не секрет, що вони хочуть знов окупувати Куп’янськ, але ми не дамо їм цього зробити".
Будь ласка, зачекайте...
З 300 тисяч набраних чмобіків нехай 150 чи 100 тис.. вже навчились...здаватись в полон ,массово,як нас запевняли з цих виродків ніхто не буде.
Вони чудово розуміють і пропаганда обробила достатньо-шо --нє будєт расії...навіть не лояльні до )(уйла рашисти говорять--раз начал надо до конца,до пабєди....і "харошіє рускіє" так само розуміють,що станеться розпад а вони цього абсолютно не хочуть. Не говорячи вже про рашистських "опозиціонерів" чи олігірхів...правлячій верхівці ,та оцим губернаторам ,підгубернаторам тоді настане кіздєц.