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Домовину ліквідованого в Україні окупанта знайшли на смітнику в Орловській області РФ: "Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке". ВIДЕО
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Мешканці села Змійовка в Орловській області РФ знайшли домовину ліквідованого окупанта на місцевому смітнику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця знахідки опублікований у соцмережах.
"Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке", - каже на записі чоловік.
"Буденна картина. На смітниках у російській глибинці валяються труни російських солдатів. СВО йде за планом", - зазначає автор публікації.
Топ коментарі
+56 cimbitep
показати весь коментар04.09.2023 12:47
+30 Diesel_Sasha
показати весь коментар04.09.2023 12:48
+27 Jimmy Hill
показати весь коментар04.09.2023 12:50
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Будь ласка, зачекайте...
Мабуть, кацапи його вважають "підпорченим" - бо вже із запахом...
А за дровами вони зазвичай в ліс бігають ... А тут вирішили на смітник викинути ...
А що , дехто у такій "упаковці" і хоронить ?
І сотні закатаних в асфальт могил вагнерівців - теж "дічь від цензора". Егеж?
... попри відео та репортаж від покищо ще нехарошого рузького.
Так що смітник для "защітнєгов" - це традиція. "Духовная скрєпа. Лінія самоідєнтіфікації" (с)