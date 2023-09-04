Ердоган поїхав на зустріч з Путіним у Сочі. ВIДЕО
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4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушив до російського міста Сочі на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомило державне агентство Туреччини Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Ердоган вилетів з аеропорту Ататюрк до Сочі о 10.50", - повідомили в агенстві.
Зазначається, що президент Туреччини вирушив з одноденним візитом до Сочі на зустріч з Путіним, як і анонсували кілька днів тому. Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні.
В адміністрації Ердогана заявили, що під час зустрічі турецький та російський лідери мають обговорити "поточні регіональні й глобальні питання, як і турецько-російські відносини".
"Найважливішим пунктом порядку денного зустрічі Ердоган-Путін стане Угода про Чорноморський зерновий коридор, з якої Росія вийшла 17 липня", - додали в агенстві.
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Невже Зезедент помилився?
1На самолетах ЛЕТАЮТ
2 не похал а поЕхал
П.С. Но вы ругайте Эрдогана, может он вас послушает и будет поставлять все это в РФ, делов-то.
мелочи могут говорить о многом.