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Ердоган поїхав на зустріч з Путіним у Сочі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушив до російського міста Сочі на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомило державне агентство Туреччини Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Ердоган вилетів з аеропорту Ататюрк до Сочі о 10.50", - повідомили в агенстві.

Зазначається, що президент Туреччини вирушив з одноденним візитом до Сочі на зустріч з Путіним, як і анонсували кілька днів тому. Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні.

В адміністрації Ердогана заявили, що під час зустрічі турецький та російський лідери мають обговорити "поточні регіональні й глобальні питання, як і турецько-російські відносини".

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"Найважливішим пунктом порядку денного зустрічі Ердоган-Путін стане Угода про Чорноморський зерновий коридор, з якої Росія вийшла 17 липня", - додали в агенстві.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Єрдоган, зніми скальп з потвори, станеш людиною Миру усіх часів і народів
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04.09.2023 13:13
+6
Пускай передаст привет Пригожину
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04.09.2023 13:37
+5
скажет, приехал я к тебе сцыкуну боящемуся выехать с бензоколонки ))
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04.09.2023 13:14
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Ехал я в Сочі в час ночі, чай бєсплатна, блдей навалом.
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04.09.2023 13:08 Відповісти
Нічого не змінилось. Тільки чай 100 рублєй..
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04.09.2023 13:10 Відповісти
И блди по 10 евро))
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04.09.2023 13:16 Відповісти
Ятаган свій кривий хоч не забув??
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04.09.2023 13:08 Відповісти
скажет, приехал я к тебе сцыкуну боящемуся выехать с бензоколонки ))
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04.09.2023 13:14 Відповісти
А ***** шо в ожиданії?
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04.09.2023 13:17 Відповісти
Мабуть в Турції помідори вродили. Їде ***** дупу вилизувать
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04.09.2023 13:09 Відповісти
Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.
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04.09.2023 13:10 Відповісти
Гора на підписці про невиїзд...
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04.09.2023 13:48 Відповісти
може вже перепустку час видавати ***** на виїзд з паРаші? чи абонемент який? це б виглядало не так ганебно, як поїздки до нього на поклон.
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04.09.2023 13:11 Відповісти
Єрдоган, зніми скальп з потвори, станеш людиною Миру усіх часів і народів
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04.09.2023 13:13 Відповісти
Єрдоган и сам от ***** не далеко ушол !
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04.09.2023 13:30 Відповісти
Якже так, Байрактари, корвети, дороги імені Онура, вічна українсько-турецька дружба, ще один братський народ......
Невже Зезедент помилився?
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04.09.2023 13:13 Відповісти
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04.09.2023 13:15 Відповісти
Окуевшие от щастя редакторы делают сразу две ошибки
1На самолетах ЛЕТАЮТ
2 не похал а поЕхал
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04.09.2023 13:16 Відповісти
Павуки плетуть павутину... Поки що без павука китайського - т. Сі
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04.09.2023 13:17 Відповісти
Турция - единственная страна НАТО, что поставляет оружие без дебильного условия не применять на терр. РФ. Управляемые РСЗО TRLG-230 поставила до прибытия американских HIMARS в Украину. Бронированные машины Otokar Cobra II (4×4) С 24 февраля Baykar Tech передала Украине более 20 БПЛА Bayraktar TB2, 24 разведывательных БПЛА Mini-Bayraktar, оборудование РЭБ и 12 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо этих пожертвований, Baykar продал еще около 15 TB2 за полцены.
П.С. Но вы ругайте Эрдогана, может он вас послушает и будет поставлять все это в РФ, делов-то.
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04.09.2023 13:17 Відповісти
Ты слышал хотя бы одно возмущение властей РФ на эти все поставки... я нет интересно почему?
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04.09.2023 13:24 Відповісти
Возмущаются потихоньку. 27 мая 2023 г. - Поставки Турцией оружия Украине противоречат роли Анкары как посредника, заявил глава четвертого европейского департамента МИД РФ. 9 февр. 2023 г. - Нужно лишить Украину выхода к морю. В четверг посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что Анкара продолжает поставки вооружения....
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04.09.2023 13:30 Відповісти
путину еще надо долететь до сочи , собьют по дороге в отместку за Пригожина
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04.09.2023 13:20 Відповісти
воно на бронепотягу полізе
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04.09.2023 13:30 Відповісти
какая разница ,пустят под откос
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04.09.2023 13:37 Відповісти
Туреччина за рік заробила близько 60 млрд. $, торгуючи підсанкційними товарами з РФ, та "допомагаючи" вивозити українське збіжжя... і я не чув жодного разу з боку РФ нарікань на те, що Туреччина поставила Україні байрактари... все на стільки мутно... що довіряти добрим намірам Туреччини щодо завершення війни і поверненню Україні територій не приходиться...
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04.09.2023 13:21 Відповісти
Лише за те, що Ердоган не дав дозволу на прохід військових кораблів рф до Чорного моря можна бути вічно вдячним братній Туреччині.
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04.09.2023 13:31 Відповісти
Пускай передаст привет Пригожину
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04.09.2023 13:37 Відповісти
І уткіну
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04.09.2023 16:50 Відповісти
обратите внимание как *уло вцепилось в руку Зрдогана и не отпускает. в то время как Эрдоган беседует со свитой окурка. не обращая на последнего внимания.
мелочи могут говорить о многом.
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04.09.2023 13:40 Відповісти
Хіба можна уявити, щоб під час Другої Світової війни хтось з коаліції союзників поїхав розмовляти з Гітлером в Німеччину? Це скоріше схоже на 1938 рік, коли здавали нацистам Чехословаччину
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04.09.2023 13:44 Відповісти
И не в падлу турку с террористом ручкаться.
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04.09.2023 14:18 Відповісти
Тим самим Ердоган зневажив Україну і всі міждународні закони поїхавши до злочинця і терориста.
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04.09.2023 15:00 Відповісти
І не гидко турку тримати руку обясцяного вафліста *****
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04.09.2023 15:14 Відповісти
це справжнє *****, чи удмурт?
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04.09.2023 15:21 Відповісти
Эрдоган та еще гнида-жмет руку преступнику
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04.09.2023 15:27 Відповісти
 
 