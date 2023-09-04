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Бійці ССО "TangoGrom" FPV дроном "Дикі шершні" знищують евакуаційну "буханку" ворога. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділ ССО "TangoGrom" знищує ворожу техніку.

За допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні", який куплений за кошти спільноти Цензор.НЕТ, бійці підрозділу ССО "TangoGrom" знищили евакуаційну "буханку" ворога.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Нет тут ничего неоднозначного. Обычная буханка для перевозки личного состава и боекомплета.
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04.09.2023 13:50
+7
Ви багато бачили швидких допомог з літерою Z? Видаліть коментар.
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04.09.2023 13:47
+7
Можна постити. Там літера Z та червоного хреста немає. Підвозять БК.
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04.09.2023 13:48
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Прямо в водія.
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04.09.2023 13:30 Відповісти
Ось це не слід було б показувати, як і добивання поранених скидами з коптера.
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04.09.2023 13:34 Відповісти
Красных крестов нет, значит это просто эвакуационная.
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04.09.2023 13:42 Відповісти
Такі неоднозначні відео краще взагалі не постити. Хіба інших немає, де, наприклад, видно, що з машини своїм ходом вивантажується русня?
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04.09.2023 13:47 Відповісти
Можна постити. Там літера Z та червоного хреста немає. Підвозять БК.
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04.09.2023 13:48 Відповісти
Нет тут ничего неоднозначного. Обычная буханка для перевозки личного состава и боекомплета.
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04.09.2023 13:50 Відповісти
І літера Z є.
Що вона означає? Своїм не можна стріляти.
А, якщо своїм не можна, то чужим можна.
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04.09.2023 14:08 Відповісти
Тем более после такого мощного взрыва, пердаки рашистов так не смогут.
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04.09.2023 14:25 Відповісти
Якщо своїм не можна, то чужим треба.!
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04.09.2023 16:43 Відповісти
Знищення швидкої допомоги, яка Вивозить поранених - це взагалі то порушення правил ведення війни. Ми ж не орки.
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04.09.2023 13:40 Відповісти
Ви багато бачили швидких допомог з літерою Z? Видаліть коментар.
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04.09.2023 13:47 Відповісти
Бачу вам хочеться диктатури ? Є тільки моя думка і неправильна?)
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04.09.2023 13:52 Відповісти
Мені хочеться демократії.
А ще в вас спитати, як ви зрозуміли, що - це евакуаційний транспорт, а не підвіз БК?
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04.09.2023 14:06 Відповісти
Моя фраза була більше для застереження. Я не стверджував , що це евакуація поранених чи навпаки .

Просто на майбутнє : таке відео виставлене на загал - може бути залучене , як доказ в звинуваченні наших воїнів наприклад у Гаазі - у військових злочинах .

Питання - нахіба нам такі судові тяганини ? Якщо вже знищуєте ворога - то не постіть відео - яке можес створити потім проблеми нашим солдатам.

А то - покоління тіктокерів - спочатку викладають - а потім думають , коли прилітає.
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04.09.2023 14:11 Відповісти
Нікуди це відео не буде "залучене"....
На евукуаційних бусах на весь дах червоний хрест на білому фоні намальований.
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04.09.2023 15:01 Відповісти
Думаю ви праві
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04.09.2023 15:21 Відповісти
"правил ведення війни" - росія оголосила Україні війну?
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04.09.2023 13:47 Відповісти
В Гаазі навряд чи пройде таке пояснення.
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04.09.2023 13:55 Відповісти
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.
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04.09.2023 13:59 Відповісти
це невідміняє правила введення війни
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04.09.2023 14:04 Відповісти
З терористами не ведуть війну, терористів просто знищують, бо вони по за законом.
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04.09.2023 14:34 Відповісти
Спробуйте добити пораненого терориста - без зброї - років на пару сядете
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04.09.2023 14:44 Відповісти
Вище вже написали, окрім нацистської "Z" там немає інших позначень. Законна ціль.
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04.09.2023 13:48 Відповісти
Заборона нападати на медичні формування та санітарно-транспортні засоби, які мають належні відмітні емблеми (знаки) і сигнали, хоча відсутність емблем не означає відсутність захисту, що надається таким об'єктам, але ускладнює ідентифікацію таких об'єктів;

Так що в принципі думаю ви праві.... Не було розпізнавальних знаків
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04.09.2023 13:59 Відповісти
це ти оркам скажи щоб по наших авто з червоним хрестом не стріляли!
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04.09.2023 13:49 Відповісти
Як ви думаєте чим ми від них відрізняємося ?
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04.09.2023 13:53 Відповісти
ти мабуть за зє голосував? Видно що дурник))де ти там червоний хрест розгледіло, притрушене?)))
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04.09.2023 13:58 Відповісти
Не вгадали . Я голосував з Пороха , як за менше гівно.

І до незнайомих людей ти звертаються або розумово відсталі або москалі.
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04.09.2023 14:00 Відповісти
Для тебе Порох - це зло...а хто для тебе з усіх Президентів, чи кандидатів у Президенти, є добро?
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04.09.2023 14:14 Відповісти
Не було серед кандидатів нормальних на минулих виборах. З усіх кандидатів Порох - був найменше зло .
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04.09.2023 14:22 Відповісти
Я питав про УСІХ Президентів та кандидатів у Президенти за всі роки Незалежності.
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04.09.2023 14:24 Відповісти
В'ячеслав Чорновіл
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04.09.2023 14:35 Відповісти
Ти просто тупувате, я до всіх недорозвинених на ти
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04.09.2023 14:17 Відповісти
Людина дає характеристики іншихм- через призму власних обумовленостей.
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04.09.2023 14:20 Відповісти
Ні, це констатація факту. А факт такий - притрушене)))
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04.09.2023 14:26 Відповісти
Прямо за Юнгом
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04.09.2023 14:33 Відповісти
""""хоча відсутність емблем не означає відсутність захисту, що надається таким об'єктам, але ускладнює ідентифікацію таких об'єктів; """""

для вас особисто
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04.09.2023 14:03 Відповісти
Там є емблема: Z. Це - емблема російської армії.
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04.09.2023 14:10 Відповісти
А ще є підпис - "евакуційна " - є розум в того хто постить ? Написав - підвіз Бк . І все - нема проблем . Нахіба створювати проблеми на рівному місці?
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04.09.2023 14:13 Відповісти
На паркані йух написано, а за ним дрова. Твої родичі
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04.09.2023 14:28 Відповісти
Маячня. Ніяка це не евакуаціяна буханка.
Це - армійська автівка, яка підвозить БК.
Літери Z бачили? - Це армія.
Якщо б була евакуаційна, то був би червоний хрест.
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04.09.2023 13:46 Відповісти
орки і на градах червоні хрести намалювати здатні. з них станеться...
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04.09.2023 14:11 Відповісти
Хреста нема а Z точно є.
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04.09.2023 13:47 Відповісти
Сподіваюсь що у рашистській бухалці були ще й бухарі...
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04.09.2023 13:59 Відповісти
Эвакуация в АД.
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04.09.2023 14:22 Відповісти
 
 