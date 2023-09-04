Бійці ССО "TangoGrom" FPV дроном "Дикі шершні" знищують евакуаційну "буханку" ворога. ВIДЕО

Підрозділ ССО "TangoGrom" знищує ворожу техніку.

За допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні", який куплений за кошти спільноти Цензор.НЕТ, бійці підрозділу ССО "TangoGrom" знищили евакуаційну "буханку" ворога.

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