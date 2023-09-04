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Бійці ССО "TangoGrom" FPV дроном "Дикі шершні" знищують евакуаційну "буханку" ворога. ВIДЕО
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Підрозділ ССО "TangoGrom" знищує ворожу техніку.
За допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні", який куплений за кошти спільноти Цензор.НЕТ, бійці підрозділу ССО "TangoGrom" знищили евакуаційну "буханку" ворога.
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Топ коментарі
+9 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар04.09.2023 13:50
+7 Харьков Сумской
показати весь коментар04.09.2023 13:47
+7 Харьков Сумской
показати весь коментар04.09.2023 13:48
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Будь ласка, зачекайте...
Що вона означає? Своїм не можна стріляти.
А, якщо своїм не можна, то чужим можна.
А ще в вас спитати, як ви зрозуміли, що - це евакуаційний транспорт, а не підвіз БК?
Просто на майбутнє : таке відео виставлене на загал - може бути залучене , як доказ в звинуваченні наших воїнів наприклад у Гаазі - у військових злочинах .
Питання - нахіба нам такі судові тяганини ? Якщо вже знищуєте ворога - то не постіть відео - яке можес створити потім проблеми нашим солдатам.
А то - покоління тіктокерів - спочатку викладають - а потім думають , коли прилітає.
На евукуаційних бусах на весь дах червоний хрест на білому фоні намальований.
Так що в принципі думаю ви праві.... Не було розпізнавальних знаків
І до незнайомих людей ти звертаються або розумово відсталі або москалі.
для вас особисто
Це - армійська автівка, яка підвозить БК.
Літери Z бачили? - Це армія.
Якщо б була евакуаційна, то був би червоний хрест.