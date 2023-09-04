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війна (56544) школа (1826) Івано-Франківська область (724) Ухман Михайло (235) Коцюбайло (50)

У гімназії, яку закінчив загиблий в бою з окупантами Герой України Дмитро Коцюбайло, відкрили музей легендарного воїна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У гімназії села Бовшів на Івано-Франківщині відкрили музей, експозиція якого присвячена Герою України Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі", який загинув у боях з російськими окупантами поблизу Бахмуту на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, експозицію було відкрито на День знань. Частина експонатів - роботи Дмитра Коцюбайла, який мав хист до малювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2 серпня відбудеться презентація книги Романа Коваля про загиблих українських героїв Андрія Жованика, Дмитра Коцюбайла, Олега Куцина, Тараса Бобанича та Олега Тарасенка

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" нищать окупантів у Бахмуті. ВIДЕО бою

Дмитро Коцюбайло, позивний "Да Вінчі"; (1 листопада 1995, с. Задністрянське, Івано-Франківська область, Україна - 7 березня 2023, Бахмут, Донецька область, Україна) - український доброволець, лейтенант, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2021). Член Проводу національно-визвольного руху "Правий сектор" (2020). Перший доброволець, якому присвоєно звання "Герой України" прижиттєво. 2022 року був включений до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes".

Також дивіться: Пам’яті героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну Воїнам!
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04.09.2023 14:46
+8
Позавчора ховали дитину 21 рік в Києві. Друг і однокласник мого сина.
Загинув ще 18 серпня на завданні під Бахмутом.
Привезли тільки половину тіла і яке два тижня пролежало під 36 градусами пекла.
Труну навіть не відкривали.
Чи ця дитина не варта поваги? Чи тисячі таких? Чому ліплять тільки одного героя? Бо сраку лизав владі?
Я навіть не буду зараз описувати той жах, який я почула від воєнних,що коїть ця мерзенна зелена влада.
Але, кожен Герой і не треба відокремлювати загиблих навіть Юрію Бутусову, який теж страждав і плакав по Давінчі. Бо таких десятки, або сотні тисяч загиблих хлопців і дівчат .
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04.09.2023 14:43
+8
По- перше, дитинко, прикуси свого язика.
По- друге, нехай називають.
Але хай це робиться не так пафосно.
Я кажу по те, що не можна з одного робити Героя, коли гинуть тисячі нашіх хлопців і дівчат. Тим паче виставляти петицію про збір голосів, щоб назвали одну з вулиць в честь " Давінчі".
Кожен воїн має право на Честь і Славу.
Особливо той, хто мовчки без якогось піару встав на захист України.
Чи може я не права?
А якщо скажете ні, то я можу назвати багато прикладів, кого можна теж публічно згадувати.
Наприклад Олександр Муцієвський, якого під слова " Слава Україні" орки розстріляли в упор. І до цього його ніхто не знав . І що він не Герой?
Чому згадують лише публічну особу?
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04.09.2023 16:47
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А як раніше називалась?
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04.09.2023 14:05 Відповісти
Позавчора ховали дитину 21 рік в Києві. Друг і однокласник мого сина.
Загинув ще 18 серпня на завданні під Бахмутом.
Привезли тільки половину тіла і яке два тижня пролежало під 36 градусами пекла.
Труну навіть не відкривали.
Чи ця дитина не варта поваги? Чи тисячі таких? Чому ліплять тільки одного героя? Бо сраку лизав владі?
Я навіть не буду зараз описувати той жах, який я почула від воєнних,що коїть ця мерзенна зелена влада.
Але, кожен Герой і не треба відокремлювати загиблих навіть Юрію Бутусову, який теж страждав і плакав по Давінчі. Бо таких десятки, або сотні тисяч загиблих хлопців і дівчат .
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04.09.2023 14:43 Відповісти
Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну Воїнам!
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04.09.2023 14:46 Відповісти
десятки, або сотні тисяч загиблих
Мільйони загиблих, мільйони. Останніх спідозниї шизофреників на фронт пакують.
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04.09.2023 14:53 Відповісти
Ти може *******, чучєло зєльоноє? В Маріуполі по самих скромних оцінках 125 тис мирного населення вбито!
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04.09.2023 17:16 Відповісти
Ви не помітили, що вам акуратно прокинули тезу про сотні тисяч загиблих військових? Про цивільних у повідомленні мова не йшла. І заодно тезу "єслі нє чєствуєтє каждого, нє чєствуйтє нікого".
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05.09.2023 08:55 Відповісти
А ось і рашистське іпсо
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04.09.2023 15:39 Відповісти
А може ти, курва, з зеленої опи вилізла за рюмку водяри. Ідіотка.
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04.09.2023 15:44 Відповісти
Іпсо кажеш. Так попитай своїх хазяїв, що сталася з 3 штурмовою бригадою під клятим Бахмутом 18 серпня.
****, ненавиджу. ***, була поруч морду набила.
Тварюки безмозглі.
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04.09.2023 15:49 Відповісти
Недалека базарна тітка,- від вашого сина, друзів, школи , міста залежить чи будуть пам'ятати про героя, якого ви знали. Вам не сподобалось, що гімназію в який вчився Дмитро Коцюбайло , назвуть його ім'ям,- то це ж Ви проти щоб про героїв пам'ятали.
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04.09.2023 16:10 Відповісти
По- перше, дитинко, прикуси свого язика.
По- друге, нехай називають.
Але хай це робиться не так пафосно.
Я кажу по те, що не можна з одного робити Героя, коли гинуть тисячі нашіх хлопців і дівчат. Тим паче виставляти петицію про збір голосів, щоб назвали одну з вулиць в честь " Давінчі".
Кожен воїн має право на Честь і Славу.
Особливо той, хто мовчки без якогось піару встав на захист України.
Чи може я не права?
А якщо скажете ні, то я можу назвати багато прикладів, кого можна теж публічно згадувати.
Наприклад Олександр Муцієвський, якого під слова " Слава Україні" орки розстріляли в упор. І до цього його ніхто не знав . І що він не Герой?
Чому згадують лише публічну особу?
показати весь коментар
04.09.2023 16:47 Відповісти
Яка активна особа ! Ти бач. Цікаво, на чию ботоферму працює ? Хоча, приблизно, зрозуміло. Деміївська площа.
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04.09.2023 23:44 Відповісти
Що можу відповісти: мені вас жаль недолугих ідіотів.
Нехай Господь вас простить.
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05.09.2023 16:40 Відповісти
З Господом у кожного з нас свої рахунки. А от от цікаво, скільки пані ( чи пан ?) канивец отримує на Особистий грошовий Рахунок за кожний коментар ? Тільки чесно. Поклавши руку на ... гаманець.
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05.09.2023 23:25 Відповісти
Тож розкажіть мені, не шановний пане іван цифровий, за що я маю заробляти?
За правду?
Тож покладіть ви руку на свій гаманець і зізнайтесь звідки ви отримуєте гроші.
Тож в чому я не права? Може в тому, що повинна бути справедливість?
Хоча по суті вам нічого відповісти.
Мені вже немало років і маю двох синів.
Тому, дай Боже щоб вас не торкнулось те що ми бачили. Коли ховаєшь навіть не свою дитину.
А за хто платить))) так Зеленський не мій президент.
Я завжди була прихильницею Порошенка. Я цього ніколи не приховувала. І в мене є своя правда, за яку мені не треба платити.
Так хочеться написати вам ..., але не буду, бо мені зрозуміло звідки ви вилазите.
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06.09.2023 13:28 Відповісти
Непогано. +50 ₴ !
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06.09.2023 22:35 Відповісти
Ми тільки за! Було б ще добре чучєло ********** до музея додати!
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04.09.2023 17:17 Відповісти
Потрібно пам'ятати всіх загиблих
В кожному селі місті повинна бути стелла з іменами загиблих
В сша стіна з загиблими в вьетнамі //58 тисяч//
І не потрібно чіпати памятники другої світової
Вони загибли на території України
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04.09.2023 15:52 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що така гімназія буде також в Бахмуті.
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04.09.2023 16:13 Відповісти
Пам'ять про наших героїв , які боролись і боряться з рашистськими окупантами - в наших серцях. Ця пам'ять передається з покоління в покоління . Імена героїв визвольних змагань України минулих століть так і імена нинішніх наших захисників ніхто і ніколи не стере з пам'яті майбутніх поколінь ! Слава Україні !
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04.09.2023 16:46 Відповісти
Героям Слава!!!
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04.09.2023 16:48 Відповісти
Чим він величніший за інших воїнів? Та й "дівчина" у нього - таке...
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04.09.2023 23:28 Відповісти
НІЧИМ. А ЩО?
ув кожному містечку де народився, навчався любий герой, вшановують пам"ять!
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10.10.2023 23:02 Відповісти
ти ще й за наречену згадав!!! ну і падлюка ТИ !
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10.10.2023 23:04 Відповісти
НЕЗАБУДЕМ, НЕПРОБАЧИМ !
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10.10.2023 23:00 Відповісти
 
 