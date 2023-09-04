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армія РФ (13497) війна (56544) знищення (4127) касетні боєприпаси (102)

Артилеристи нищать окупантів касетними боєприпасами калібром 155 міліметрів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни атакували групу російських окупантів касетними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, можна нарахувати щонайменше десять окупантів, що потрапили під артилерійський вогонь. Половина з них - залишилася лежати на землі після атаки. 

"Спільна робота бійців артилерійської бригади ЗСУ, яка працює 155-мм касетними боєприпасами та операторів FPV-дронів 78-го полку "Ґерць", - йдеться в коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укропы нас кассетами ложат. "Двухсотые", "трехсотые" лежат и всем тупо насрать на них", - окупант із Якутії скаржиться на воєнні будні. ВIДЕО 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
Живучі падли ...
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04.09.2023 15:03
+31
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04.09.2023 15:04
+27
Живучий падло попався....
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04.09.2023 15:06
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Живучі падли ...
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04.09.2023 15:03 Відповісти
Вциліли, блін.
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04.09.2023 15:12 Відповісти
👎
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04.09.2023 16:46 Відповісти
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04.09.2023 15:04 Відповісти
Живучий падло попався....
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04.09.2023 15:06 Відповісти
Чим простіший організм, тим живучіший
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04.09.2023 15:14 Відповісти
доведено тарганами...
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04.09.2023 15:23 Відповісти
Половина зразу здохла, а половина - каліками залишаться.
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04.09.2023 15:43 Відповісти
Какие-то они грустные ушли...
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04.09.2023 15:44 Відповісти
Люди - страшно живучі створіння...
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04.09.2023 15:46 Відповісти
Руцкій, ********!
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04.09.2023 16:19 Відповісти
****** в Рязань.
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04.09.2023 16:55 Відповісти
кацап иди ***** лучше посчитай своих жмуриков точно больше миллиона
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04.09.2023 16:22 Відповісти
руская свинья иди ***** тварь конченная сдохнете твари все до одного
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04.09.2023 16:28 Відповісти
В спам російську свинюку.Дебіл, мля.
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04.09.2023 16:36 Відповісти
155 мм..касетні.....та чим же ж тварюк травити....а воно лізе і лізе..
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04.09.2023 16:05 Відповісти
Напалму в нас немає. Нажаль.
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04.09.2023 16:36 Відповісти
Були би Свинарчуки, був би й напалм.
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04.09.2023 17:20 Відповісти
Мільйон лайків!!!
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04.09.2023 20:31 Відповісти
 
 