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FPV-дрон "Дикий Шершень" уражає БМП окупантів. ВIДЕО
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Українські воїни підрозділу ССО "TangoGrom" за допомогою дрона-камікадзе "Дикий шершень" знищили ворожу БМП.
"Дикі Шершні" виготовляються за фінансової підтримки спільноти Цензор.НЕТ.
Профінансувати нові партії дронів можна за цими реквізитами
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Андрей Лиференко
показати весь коментар04.09.2023 16:21 Відповісти Мені подобається 1
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