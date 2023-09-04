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FPV-дрон "Дикий Шершень" уражає БМП окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни підрозділу ССО "TangoGrom" за допомогою дрона-камікадзе "Дикий шершень" знищили ворожу БМП.

"Дикі Шершні" виготовляються за фінансової підтримки спільноти Цензор.НЕТ.

Профінансувати нові партії дронів можна за цими реквізитами

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО "TangoGrom" FPV дроном "Дикі шершні" знищують евакуаційну "буханку" ворога. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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04.09.2023 16:21 Відповісти
 
 