УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4145 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
15 542 56
вибух (3754) війна (56544) Донецьк (866)

В окупованому Донецьку, неподалік "адміністрації" Пушиліна, прогримів потужний вибух. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Попередньо, удару було завдано по будівлі "адміністрації" міста. Проте, за словами пропагандистів, у місті лише "горів автомобіль".

Відео з вибухами поширили у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах публікують відео зі стовпом чорного диму, що здіймається в центрі Донецька.

Також дивіться: На Харківщині бійці "Сталевого кордону" знищили ворожий бліндаж. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+47
Дамбят бамбас
показати весь коментар
04.09.2023 16:57
+25
Мальчику в трусики прилетело
показати весь коментар
04.09.2023 17:11
+23
Что то не похоже чтобы Донецк 8 лет бамбили. Недороботочка. Нужно спасти Донецк так чтобы был похож на спасенный Мариуполь
показати весь коментар
04.09.2023 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дамбят бамбас
показати весь коментар
04.09.2023 16:57 Відповісти
да восєм лєт...
показати весь коментар
04.09.2023 16:59 Відповісти
Вже майже 10 ))
показати весь коментар
04.09.2023 17:04 Відповісти
Гдє ви билі восємь лєт...
показати весь коментар
04.09.2023 17:25 Відповісти
Сабмад тябмаб!
показати весь коментар
04.09.2023 17:01 Відповісти
В перекладі на донбасский ізиґ.
показати весь коментар
04.09.2023 17:02 Відповісти
Это продолжение лифтосепаратинопада. Кабздон с куриным маршаллом и обладателем канистры прямо на концерте вагнера объяснят.
показати весь коментар
04.09.2023 17:15 Відповісти
Дивно що ця "адміністрація" існує до сих пір...
показати весь коментар
04.09.2023 16:59 Відповісти
Это пукан водителя маршрутки рванул....
показати весь коментар
04.09.2023 17:03 Відповісти
да ты хер номерной всё видишь...
показати весь коментар
04.09.2023 17:04 Відповісти
и *** с тем домом , там внутри боевики днр сидят , паРаша города сносит , а тут штукатурка посыпалась и уже вой , *** на этот дом .
показати весь коментар
04.09.2023 17:16 Відповісти
Это ракета ПВО.
показати весь коментар
04.09.2023 17:19 Відповісти
"неподалік" не підходить!
треба "точнА в цель"!
показати весь коментар
04.09.2023 17:04 Відповісти
ну може там "неподалік" щось більш важливе ніж той *****... маємо надію...
показати весь коментар
04.09.2023 22:38 Відповісти
Гарно виглядає після восьми років бомблєнія
показати весь коментар
04.09.2023 17:06 Відповісти
Он про путина сказал...?
показати весь коментар
04.09.2023 17:07 Відповісти
после "васьми лет" - это семечки, пыль..
показати весь коментар
04.09.2023 17:07 Відповісти
Мальчику в трусики прилетело
показати весь коментар
04.09.2023 17:11 Відповісти
8 лет бомбили мальчика в трусиках - пушилина. Все как они любят
показати весь коментар
04.09.2023 17:07 Відповісти
А в Харькове в 400 домов попали. И шо??
показати весь коментар
04.09.2023 17:21 Відповісти
Не одні Пеніс Душилін не постраждав…
показати весь коментар
04.09.2023 17:14 Відповісти
У свої молоді роки я дуже любив ці місця... Тепер навіть не тягне до Донецька. Ці підори своєю присутністю спаплюжили красивіше колись місто!
показати весь коментар
04.09.2023 17:15 Відповісти
Отруїли все що можна своєю кацапщиною.Мало хто з тих що там залишився є нормальні
показати весь коментар
04.09.2023 21:04 Відповісти
Так і спочатку досить багато було, але не критична маса!
показати весь коментар
05.09.2023 06:38 Відповісти
свіжий б\к для ТВ2 підійшов
показати весь коментар
04.09.2023 17:15 Відповісти
давно не було видно
показати весь коментар
04.09.2023 17:16 Відповісти
Что то не похоже чтобы Донецк 8 лет бамбили. Недороботочка. Нужно спасти Донецк так чтобы был похож на спасенный Мариуполь
показати весь коментар
04.09.2023 17:17 Відповісти
Не пишите *****, там до его "администрации" "два дня лесом". Вы хоть бы местные ветки в телеге мониторили, или в твиттере, и узнали бы, что это самообстрел.

https://twitter.com/alex_bezfam/status/1698664665692197209
показати весь коментар
04.09.2023 17:18 Відповісти
Ти реально думаєш що тут всім зараз не похер хто дамбіт бамбас?
показати весь коментар
04.09.2023 17:29 Відповісти
А Ви вважаєте , що "долбілі бабас целих 8 лєт" усь це відбувалося якось інакше .

Коли на зупинку в самому центрі прилітів мінометний заряд , а орки усе на "укранацистафф" записали , хоча міномет далі ніж 10 км не стріляє , а до найближчої позиції ЗСУ тоді було (як й зараз -- 30-40 км ...
Вони коли їх носом почали тикати в їх же нечистоти , змінили версію зі старяду ЗСУ на "хахляцкаьо ДРГ" , що їздило під виглядом "Хліб" й стріляло куди завгодно з міномета ,але чомусь зупинка автобуса виявилася більш привабливою , ніж резіднція захарченка ...
показати весь коментар
04.09.2023 17:29 Відповісти
Якщо ви про площу Боссе, то тоді російські ЗМІ показали сліди від розривів на асфальті і точно визначили, що це від мін 82 мм. А найближчі ЗСУ були у Пєсках за 15 км, а 82 мм міномет на 4,5 км стріляє.
Я ще тоді сказав, що скоро зрозуміють свою помилку і, щоб якось пояснити нісенітницю, почнуть пояснювати все це наявністю української ДРГ з мінометом на автомобілі. Не помилився і з прогнозом того, що покажуть будь-яких полонених ЗСУ, ніби це ті самі затримані диверсанти.
показати весь коментар
04.09.2023 18:47 Відповісти
Як там пеніс Душилін ще не здох ?
показати весь коментар
04.09.2023 17:19 Відповісти
Те лайно наложило в штани і залізло в підвал. Що, не зхистили товстве створіння расейські ашвабадітєлі? А це тільки початок, земля буде горіти від ногами і головне, що ви там тварюки, нікому не потрібні.
показати весь коментар
04.09.2023 18:51 Відповісти
Серіал "Кафе 'Сєпар 2'" ...

Так хочеться побачити цей римейк !

"Всьо как ми любім" !!!
показати весь коментар
04.09.2023 17:21 Відповісти
Моторола Деніску до себе в гості звє, пора Пушилін,пора, Кобзон на воротах коцерт дає.
показати весь коментар
04.09.2023 17:22 Відповісти
Кинжал с сушки видимо упал.
показати весь коментар
04.09.2023 17:24 Відповісти
А відео знімав кацапський у@бан.
показати весь коментар
04.09.2023 17:27 Відповісти
Донбасянін, кацап скзав би хохли
показати весь коментар
04.09.2023 20:31 Відповісти
Моторола Деніску до себе вгості звє, і на воротах Кобзон Пушиліну концерт дає.
показати весь коментар
04.09.2023 17:28 Відповісти
Порожняк с рельс сошел...
показати весь коментар
04.09.2023 17:32 Відповісти
МосНР ипашит. Не хочет кормить ДНР...
показати весь коментар
04.09.2023 17:41 Відповісти
Хорошее пояснение. Все равно что написать - в этом городе живет Пушилин.
показати весь коментар
04.09.2023 17:49 Відповісти
Увесь донецьк та донбас зтерти з лиця Української землі - нема там жодного українця і небуде - кончена малоросія та 4 корпуси найманців рф, шо вбивають українців. Нахер зтерти. Пам'ятаю як ці підари на початку війни під Миколаєвом розтрілювали у селі Піски 150 мешкнців села. Тіки кровь та виселиця, для всіх - від 16 і до .....
показати весь коментар
04.09.2023 17:54 Відповісти
Може ти - кацап? Хочеш, щоб твій пост потім показували, як від "кровожерливого бандерівця"?
показати весь коментар
04.09.2023 18:26 Відповісти
Так, сергій, або юрко - не трахай мені мозги. Тиб, ****, побачив отих маленьких дітей, шо оті підари розтріляли під Миколаєвом - без розбіру. І саме оті підари донецки. рашисти себе так не поводили, бо небуло якутів та бурятів.
показати весь коментар
04.09.2023 18:49 Відповісти
Уколошкали ще одну моторилу?
показати весь коментар
04.09.2023 17:57 Відповісти
В першому відео,в самому кінці,чути фразу.Несхожа вона ,щоб дамбасята чекали ЗСУ.
показати весь коментар
04.09.2023 18:34 Відповісти
так там і не чекають..
показати весь коментар
04.09.2023 19:27 Відповісти
по адміністраціях не б'ють, це правило, нащо взагалі таке писати
показати весь коментар
04.09.2023 18:53 Відповісти
Мальчік в трусікі надєлал
показати весь коментар
04.09.2023 20:30 Відповісти
 
 