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В окупованому Донецьку, неподалік "адміністрації" Пушиліна, прогримів потужний вибух. ВIДЕО
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У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Попередньо, удару було завдано по будівлі "адміністрації" міста. Проте, за словами пропагандистів, у місті лише "горів автомобіль".
Відео з вибухами поширили у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
У соцмережах публікують відео зі стовпом чорного диму, що здіймається в центрі Донецька.
Топ коментарі
+47 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.09.2023 16:57
+25 Виктор Дийнега
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+23 FT FT
показати весь коментар04.09.2023 17:17
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Будь ласка, зачекайте...
треба "точнА в цель"!
https://twitter.com/alex_bezfam/status/1698664665692197209
Коли на зупинку в самому центрі прилітів мінометний заряд , а орки усе на "укранацистафф" записали , хоча міномет далі ніж 10 км не стріляє , а до найближчої позиції ЗСУ тоді було (як й зараз -- 30-40 км ...
Вони коли їх носом почали тикати в їх же нечистоти , змінили версію зі старяду ЗСУ на "хахляцкаьо ДРГ" , що їздило під виглядом "Хліб" й стріляло куди завгодно з міномета ,але чомусь зупинка автобуса виявилася більш привабливою , ніж резіднція захарченка ...
Я ще тоді сказав, що скоро зрозуміють свою помилку і, щоб якось пояснити нісенітницю, почнуть пояснювати все це наявністю української ДРГ з мінометом на автомобілі. Не помилився і з прогнозом того, що покажуть будь-яких полонених ЗСУ, ніби це ті самі затримані диверсанти.
Так хочеться побачити цей римейк !
"Всьо как ми любім" !!!