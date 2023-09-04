В окупованому Донецьку, неподалік "адміністрації" Пушиліна, прогримів потужний вибух. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Попередньо, удару було завдано по будівлі "адміністрації" міста. Проте, за словами пропагандистів, у місті лише "горів автомобіль".

Відео з вибухами поширили у місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

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У соцмережах публікують відео зі стовпом чорного диму, що здіймається в центрі Донецька.

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