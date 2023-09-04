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Знищення групи ворожих піхотинців на запорізькому напрямку. ВIДЕО
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Артилеристи 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили групу піхоти окупантів на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворога було помічено підрозділом аеророзвідки бригади, яка виявила ціль та скорегувала вогонь артилерії.
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