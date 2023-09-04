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Знищення групи ворожих піхотинців на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили групу піхоти окупантів на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворога було помічено підрозділом аеророзвідки бригади, яка виявила ціль та скорегувала вогонь артилерії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни Нацгвардії дронами знищують три російські танки. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+6
тут взагалі епічно
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04.09.2023 17:21
+6
это он письмо забрал, маме передать.
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04.09.2023 17:39
+5
науя себе , такой пи№дюлей их в пыль разнесло , и никто не узнает сколько их там было .
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04.09.2023 17:19
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свіжий б\к для ТВ2 підійшов
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04.09.2023 17:18 Відповісти
давно не було видно
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04.09.2023 17:19 Відповісти
науя себе , такой пи№дюлей их в пыль разнесло , и никто не узнает сколько их там было .
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04.09.2023 17:19 Відповісти
тут взагалі епічно
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04.09.2023 17:21 Відповісти
Особенно один из рашоорков, который грабит тело своего убитого товарища на экране справа в конце видео.
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04.09.2023 17:35 Відповісти
это он письмо забрал, маме передать.
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04.09.2023 17:39 Відповісти
Красавчики ! Героям 🇺🇦❤️Слава ‼️
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04.09.2023 17:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.09.2023 18:07 Відповісти
Відео ні про що. Таку х.йню шліть у Офіс, а не людям!
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04.09.2023 23:53 Відповісти
 
 