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війна (56544) знищення (4127) 47 окрема механізована бригада (76)

Воїни 47 ОМБр знищили ворожий Су-25 та 8 гелікоптерів Ка-52 на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" знищили російський літак Су-25 та вісім гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" окупантів на Мелітопольському напрямку. Як порахували військові, загальна сума втрат росіян становить 139 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Нагадаємо, 17 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади вже звітували про те, що збили з ПЗРК в районі Роботиного на Запорізькому напрямку вороже повітряне судно Ка-52.

Також сьогодні стало відомо, що російський бойовий вертоліт Ка-52 розбився в Азовському морі в п'ятницю, 1 вересня. Екіпаж вдалося евакуювати.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+21
Ух ви ж ********.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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04.09.2023 18:01
+13
Semper audentes! - завжди відважні!
Вдачі, наснаги та Божого захисту Вам Воїни "Магури"!
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04.09.2023 18:12
+9
Супер!! Ото на болотах буде вереску!
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04.09.2023 18:06
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Восемь??? нихера себе
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04.09.2023 17:57 Відповісти
За весь час бойових дій.
Останній раз, - 17 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади вже звітували про те, що збили з ПЗРК в районі Роботиного на Запорізькому напрямку вороже повітряне судно Ка-52. Джерело: https://censor.net/ua/v3441366
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04.09.2023 18:06 Відповісти
По чём щас унітази ? 500-700грн. ?
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04.09.2023 18:41 Відповісти
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04.09.2023 18:58 Відповісти
Ух ви ж ********.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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04.09.2023 18:01 Відповісти
Це за який термін?
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04.09.2023 18:03 Відповісти
да ты хоть один за свою жизнь попробуй...!
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04.09.2023 18:30 Відповісти
Півтори години...
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04.09.2023 18:53 Відповісти
Супер!! Ото на болотах буде вереску!
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04.09.2023 18:06 Відповісти
не буде.гаварясчі сраки про це москалям з зомбоящиків не розкажуть
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04.09.2023 19:01 Відповісти
Semper audentes! - завжди відважні!
Вдачі, наснаги та Божого захисту Вам Воїни "Магури"!
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04.09.2023 18:12 Відповісти
Стаття - тест на IQ.
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04.09.2023 18:38 Відповісти
"ХЕРСОН" - боєць.......!!!!!!!!
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04.09.2023 19:09 Відповісти
Нема слів... Спасибі, Воїни!
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05.09.2023 02:06 Відповісти
мені здалось, чи таки дійсно ув нього був "булат" ...(останній кадр) круто!
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05.09.2023 13:37 Відповісти
 
 