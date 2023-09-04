21 962 15
Воїни 47 ОМБр знищили ворожий Су-25 та 8 гелікоптерів Ка-52 на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" знищили російський літак Су-25 та вісім гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" окупантів на Мелітопольському напрямку. Як порахували військові, загальна сума втрат росіян становить 139 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Нагадаємо, 17 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади вже звітували про те, що збили з ПЗРК в районі Роботиного на Запорізькому напрямку вороже повітряне судно Ка-52.
Також сьогодні стало відомо, що російський бойовий вертоліт Ка-52 розбився в Азовському морі в п'ятницю, 1 вересня. Екіпаж вдалося евакуювати.
Топ коментарі
+21 Чайка Київ
показати весь коментар04.09.2023 18:01
+13 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар04.09.2023 18:12
+9 Серая Лиса
показати весь коментар04.09.2023 18:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Останній раз, - 17 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади вже звітували про те, що збили з ПЗРК в районі Роботиного на Запорізькому напрямку вороже повітряне судно Ка-52. Джерело: https://censor.net/ua/v3441366
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
Вдачі, наснаги та Божого захисту Вам Воїни "Магури"!