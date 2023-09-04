Пропагандист Соловйов заперечує геноцид українців: "Русский солдат не способен на то, что было в Буче". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що вбивства в Бучі на початку повномасштабного вторгнення Росії справа рук не окупаційних військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму пропагандистському шоу на росТВ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Каже, що особисто спілкувався з російським генералом, який сказав, що російський солдат не здатний на те, що відбувалось у Бучі. Мовляв, німецький, британський чи американський солдат міг таке вчинити, а російський - аж ніяк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Нацгвардії знищили ворожу гаубицю "Мста-С" на Донеччині. ВIДЕО