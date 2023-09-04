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Пропагандист Соловйов заперечує геноцид українців: "Русский солдат не способен на то, что было в Буче". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що вбивства в Бучі на початку повномасштабного вторгнення Росії справа рук не окупаційних військ РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму пропагандистському шоу на росТВ.
Каже, що особисто спілкувався з російським генералом, який сказав, що російський солдат не здатний на те, що відбувалось у Бучі. Мовляв, німецький, британський чи американський солдат міг таке вчинити, а російський - аж ніяк.
Топ коментарі
+78 Алекс Скела
показати весь коментар04.09.2023 19:32
+50 Юрий Викторович 4a8dfeac
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+44 Артм Воронцов
показати весь коментар04.09.2023 19:34
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Будь ласка, зачекайте...
два кацапа - это самодержавие и угнетеный народ
три кацапа - это пьянка с последующей дракой
четыре кацапа - это пьянка с дракой и с пострадавшим
пять кацапов - это очередь за водкой
шесть кацапов - это очередь за водкой с давкой
семь кацапов - а такого уже не бывает потому что среди них обязательно окажется один русскоязычный еврей.
ця сволота напряму причетна до вбивст українців….
А який бандит визнає свої злочини? І не потрібні його зізнання
Головне щоб Україна і більшість країн це визнали
А думка бандитів нікому не цікава
вже не заперечує, потрвора
Єврейська правда очі коле?
Й що його робити, коли заперли усіх й в країні віськовий стан?
етава нє можид бить
-промєжуток должин бить,патаму шта узкий сальдат на такое ніспасобін!! і фсьо тут!!
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/15/7324056/
Смотрим еще ранее
Уильям Буллит (первый посол США в СССР): «Пребывая в приподнятом водкой настроении, советские маршалы Ворошилов и Будённый во время официального ужина хвалились о взятии Киева во время гражданской войны. Ворошилов рассказывал послам, что в городе было 11000 офицеров царской армии с женами и детьми, в то время как красноармейцев было всего 2000. "Мы бы никогда не смогли взять город, поэтому мы прибегли к пропаганде. Мы предложили им сложить оружие дабы спасти себя и свои семьи. А после? Мы просто расстреляли всех мужчин и мальчиков, а жён и дочерей отдали для утех солдатам"»
чи того дохлого п!дара що череп тримав
Йййоббаннные "гуманисты" -мастера ГУЛАГА и Голодомора.
І не посперечаєшся.