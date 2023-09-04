Український HIMARS знищив дві ворожі РСЗВ "Град" на Донеччині. ВIДЕО

Артилеристи Збройних сил України з HIMARS знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на Донеччині. Українські захисники використали ракети M30A1 з вольфрамовими кульками.

Відео ураження військові опублікували у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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