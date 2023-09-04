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Український HIMARS знищив дві ворожі РСЗВ "Град" на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Артилеристи Збройних сил України з HIMARS знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на Донеччині. Українські захисники використали ракети M30A1 з вольфрамовими кульками.
Відео ураження військові опублікували у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
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+11 Саша Пончик
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+10 5 копійок
показати весь коментар04.09.2023 20:04
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