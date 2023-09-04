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Український HIMARS знищив дві ворожі РСЗВ "Град" на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи Збройних сил України з HIMARS знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на Донеччині. Українські захисники використали ракети M30A1 з вольфрамовими кульками.

Відео ураження військові опублікували у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: Бійці Нацгвардії знищили ворожу гаубицю "Мста-С" на Донеччині. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+16
Смерть кацапам!
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04.09.2023 20:06
+11
Просто в десятку красунчики. Слава ЗСУ.
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04.09.2023 20:15
+10
Хто дамбіт бамбас?
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04.09.2023 20:04
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Хто дамбіт бамбас?
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04.09.2023 20:04 Відповісти
Смерть кацапам!
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04.09.2023 20:06 Відповісти
Бамбаси тепер теж кацапи з аусвасом.
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04.09.2023 20:10 Відповісти
💀👍
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05.09.2023 14:51 Відповісти
Після зкінчення війни рибалки там будуть шастать з міношукачами - вишукуватимуть вольфрамові кульки Робитимуть з них мормишки Дуже гарно працюють по рибі зимою
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04.09.2023 20:11 Відповісти
Чесно говоря даже не знаю какой сигнал дает вольфрам,как на цветной или железо.
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04.09.2023 20:14 Відповісти
Я теж не знаю! Однак у зимових рибалок саме вольфрамові мормишки ціняться дуже високо
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04.09.2023 20:42 Відповісти
Скорше, як на кольоровий.
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05.09.2023 05:01 Відповісти
а потім рятувальники будуть збирати - те що залишилось від цих пошуковців . Мін там на десятиліття
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04.09.2023 20:26 Відповісти
Хм. Яку то треба температуру щоб розплавити вольфрамову кульку щоб туди гачка вставити?
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04.09.2023 20:42 Відповісти
Це робить дуже важко Там не "плавлять" їх а якось припаюють Однак і паяння - морочлива робота
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04.09.2023 20:44 Відповісти
3 422°C

Изготовление вольфрамовой мормышки
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05.09.2023 09:44 Відповісти
Просто обеспечил Автоваз новыми заказами на Лады.
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04.09.2023 20:12 Відповісти
ну такоє, от виробників пєлємєй так, а лади, то вже илітно, дорого.
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05.09.2023 10:36 Відповісти
Просто в десятку красунчики. Слава ЗСУ.
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04.09.2023 20:15 Відповісти
ЗСУнчики!
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05.09.2023 14:53 Відповісти
Переіменувати Донецьк - Дамбілі , Луганськ-Бамбас.
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04.09.2023 20:27 Відповісти
Близько підходять якщо їх дрон находить, рсзо повинні здалеку працювати, видно нічим ствольну артилерію замінити
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04.09.2023 20:39 Відповісти
Oп-па, джага-джага.
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04.09.2023 20:42 Відповісти
Як для мене-хоч одна позитивна новина за добу...Слава ЗСУ.
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04.09.2023 20:43 Відповісти
Желаю что бы все.
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04.09.2023 20:49 Відповісти
Прислали янки "Хаймарс"
Кацап без голови
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги....
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04.09.2023 20:58 Відповісти
Вроде скоро должны для хаймарсов поставить ракеты на 150км.

Вот тогда веселее будет. Особенно на юге.
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04.09.2023 22:28 Відповісти
вот это хаймарс хреначит)
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05.09.2023 00:36 Відповісти
А длуге град чомусь не відстріловався(
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05.09.2023 01:52 Відповісти
 
 