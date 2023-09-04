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Важкі умови бійців, у яких доводиться воювати з окупантами під Кремінною. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові успішно виконують бойові завдання на Луганщині. При цьому, долають не лише опір ворога, а й болотисте бездоріжжя у лісах біля Кремінної.

Бійці Збройних сил України опублікували відео, як вони діставали пікап з болота під Кремінною. З великими зусиллями військовим вдалось відкопати та виштовхати машину, передає Цензор.НЕТ,

Також дивіться: Український HIMARS знищив дві ворожі РСЗВ "Град" на Донеччині. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Чем круче Джип, тем дальше идти за трактором.🙂
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04.09.2023 21:16 Відповісти
Не в джипі річ. А в резині яка на ньому стоїть.Була б "зубаста" їхали б спокійно собі. А вона зара по вартості ох як кусюча.Тай ще не завжди знайдеш бо вигортається з ринку як смажені пірожки. Тай ще як завжди дорога усіяна уламками, а хужіше патронними гільзами. Тільки поставив нову і як зажди напоровся на якесь лайно. Сам за півтора роки віддав купу грошей на резину.
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04.09.2023 21:41 Відповісти
А 66 мимо как трактор проехал. Вряд ли у него какая то особенная резина...
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04.09.2023 22:25 Відповісти
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 21:21 Відповісти
!!!
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04.09.2023 22:08 Відповісти
там перехрестя, хоч світлофор став, і ніхто не кинув троса, не витіг. Самі, ручками.
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05.09.2023 07:40 Відповісти
А старенький Газ-66 приспустить шини, увімкне знижену з блокуванням і хоч за танком по бездоріжжю..
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05.09.2023 18:19 Відповісти
 
 