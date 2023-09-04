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Важкі умови бійців, у яких доводиться воювати з окупантами під Кремінною. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові успішно виконують бойові завдання на Луганщині. При цьому, долають не лише опір ворога, а й болотисте бездоріжжя у лісах біля Кремінної.
Бійці Збройних сил України опублікували відео, як вони діставали пікап з болота під Кремінною. З великими зусиллями військовим вдалось відкопати та виштовхати машину, передає Цензор.НЕТ,
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