Важкі умови бійців, у яких доводиться воювати з окупантами під Кремінною. ВIДЕО

Українські військові успішно виконують бойові завдання на Луганщині. При цьому, долають не лише опір ворога, а й болотисте бездоріжжя у лісах біля Кремінної.

Бійці Збройних сил України опублікували відео, як вони діставали пікап з болота під Кремінною. З великими зусиллями військовим вдалось відкопати та виштовхати машину, передає Цензор.НЕТ,

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