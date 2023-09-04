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Екіпаж ЗРК "Стріла-10" знешкодив ворожий розвідувальний дрон "Supercam". ВIДЕО
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Екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" виявив та знешкодив розвідувальний дрон "Supercam" російських загарбників на одному із напрямків фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха розповіли, що їхнім пріоритетним завданням є не допустити коригування та розвідку противника.
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