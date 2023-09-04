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Екіпаж ЗРК "Стріла-10" знешкодив ворожий розвідувальний дрон "Supercam". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" виявив та знешкодив розвідувальний дрон "Supercam" російських загарбників на одному із напрямків фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха розповіли, що їхнім пріоритетним завданням є не допустити коригування та розвідку противника.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Почему в Украине не производят огнемёты и напалм?
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04.09.2023 23:14 Відповісти
а гудзики чому не виробляють
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05.09.2023 00:40 Відповісти
Напалму як гівна на складах. Я був в учебці на строковій службі, ми той холодець тирили з бочок щоб в наряді картоплю варити. Попались ох і лящів наловили від старшого прапора начскладу.
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05.09.2023 11:22 Відповісти
Бісові діти!)))) Вдачі вам, Воїни!
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05.09.2023 01:48 Відповісти
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05.09.2023 06:14 Відповісти
Красиво.
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05.09.2023 08:55 Відповісти
Мінус Суперкум))
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05.09.2023 10:02 Відповісти
 
 