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Майже кожен метр землі встелений російськими мінами на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
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Українські сапери показали шалену щільність російських мін на Запорізькому напрямку.
Сапери ЗСУ опублікували відео з полів Запорізької області, де майже кожен метр землі встелений російськими мінами. На відео можна помітити протитанкові та протипіхотні міни, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 18c49ed2
показати весь коментар04.09.2023 23:09
+24 Odessa_1232
показати весь коментар04.09.2023 23:02
+14 Игорь Матвеев 4ee89144
показати весь коментар04.09.2023 23:06
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Будь ласка, зачекайте...
хто там що ***** каже про темпи контрнаступу-нехай пройде сто метрів на швидкість....
А як щоб були встановлені за "класикою".... прикопані?
Ну а тут просто здьоргуй і збирай... а далі за процедурою знешкодження і знищення...
Мало того і сам бензовоз... а їх за вашою логікою такого "розмінування" потрибна не одна тисяча... помножуемо на середню заправку 4000л... помножуємо на вартість палива...
Додаємо вартість Вашого життя і життя екіпажу...
Ви готові до такого внеску?
І матеріального і морального?
Так, що не несіть бредятину... паливно-розміновувач Ви наш.
Для гуманітарного розмінування є більш цікаві...
наприклад "безілотний" ARMTRACK 400
І якщо ІМР-3 це пожежна машина... пипець...
Доречі на озброєнні ЗСУ їх не має...
Що наводить на роздум...
Мало того, й ще очольте цей "підрозділ"...
Велкам на 0!!!
Я хочу першим побачити Ваше НОУ ХАУ в дії...
А тепер маємо те, що маємо...
Розмінування вручну!!!
І усе!!!
Бо награбовані гроші давним давно вже поділені..
І знов приходить ЗЕлонодятловий "міністр оборони" але вже на нові схеми... Бо він "друган" дЄрьмака.
Питання ще є?
доведено прігожиним! правда в нього кишка тонка була все-таки дійти до мАААскви.