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війна (56544) Запорізька область (2565) міна (159)

Майже кожен метр землі встелений російськими мінами на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські сапери показали шалену щільність російських мін на Запорізькому напрямку.

Сапери ЗСУ опублікували відео з полів Запорізької області, де майже кожен метр землі встелений російськими мінами. На відео можна помітити протитанкові та протипіхотні міни, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+31
Самое прикольное, что "разминирование Чонгара с Перекопом ничего не изменило" и "так медленно из-за мин" сейчас заявляют примерно одни и те-же люди.
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04.09.2023 23:09
+24
Удивительно, как такое может быть, да Зеля
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04.09.2023 23:02
+14
А шо ми не могли так зробити біля Чонгара?
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04.09.2023 23:06
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Удивительно, как такое может быть, да Зеля
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04.09.2023 23:02 Відповісти
это помёт шатлов.
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04.09.2023 23:05 Відповісти
Це треба показувати тим, хто волає, чого так повільно.
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04.09.2023 23:03 Відповісти
Самое прикольное, что "разминирование Чонгара с Перекопом ничего не изменило" и "так медленно из-за мин" сейчас заявляют примерно одни и те-же люди.
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04.09.2023 23:09 Відповісти
Боюся, в нас такої кількості не було. Але, суті це не міняє.
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04.09.2023 23:28 Відповісти
У нас там было лучше - мосты через оросительные системы и Сиваш. И до них мы еще не дошли.
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04.09.2023 23:37 Відповісти
Ну так. З боку Перекопу там все перерито. Але тепер вони висихають. Якщо не вже.
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04.09.2023 23:49 Відповісти
Там и воды не нужно. Там профиль магистральных каналов такой, что просто так их не пересечь.
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05.09.2023 00:20 Відповісти
При відсутності води канали можна буде пересипати грунтом для форсування технікою.
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05.09.2023 09:20 Відповісти
Грибів після дощу у лісі менше ніж ці виродки номінували за рік....
хто там що ***** каже про темпи контрнаступу-нехай пройде сто метрів на швидкість....
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04.09.2023 23:05 Відповісти
Ну так це ще півбіди, що ТМ-ки та ПМН-2 просто розкидані на повехні...
А як щоб були встановлені за "класикою".... прикопані?
Ну а тут просто здьоргуй і збирай... а далі за процедурою знешкодження і знищення...
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04.09.2023 23:05 Відповісти
А шо ми не могли так зробити біля Чонгара?
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04.09.2023 23:06 Відповісти
А разве так можно? Шо вы у шлепер-2 спрашивать.
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04.09.2023 23:08 Відповісти
Судя по всему нет, а кацапы смогли, и возле Чонгара уверен тоже смогут, если уже все не заминировали
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04.09.2023 23:09 Відповісти
Чонгар я считаю не особо важен, по этому узкому перешееку, вряд ли пойдут в наступление на крым. Сейчас цель иная - дойти и закрепиться на Токмаке, это важный ж\д узел, и вот тогда надо перебить крымский мост, и ВСЕ что западнее Токмака, станет очень сложно снабжать оружием и боеприпасами.
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04.09.2023 23:47 Відповісти
і взагалі стане хрєновато на острові Крим із 4 млн. населення
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05.09.2023 01:02 Відповісти
Окрім мосту потрібно буде й по переправі насипать.
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05.09.2023 09:21 Відповісти
Не совсем так, но было. Энергетики брали разрешение и провожатых чтобы добраться к высоковольтным столбам через мины.
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04.09.2023 23:10 Відповісти
Мины без оборонительных сооружений и пехоты ето бесполезно. Максимум на пол часа остановят врага. К тому же саму дорогу в Чонгаре никто не минировал. А вот почему с 2014-го мосты не взорвали и дороги не перекопали рвами ето нужно спросить кое у кого
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04.09.2023 23:18 Відповісти
Маасковскай лендліз працює.
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04.09.2023 23:08 Відповісти
Пока сухая погода нужно подгонять бензовоз, заливать все бензином и сжигать. В ручную размиировать бесполезно. 100 мин достанешь а на 101 подорвешься
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04.09.2023 23:13 Відповісти
Я так розумію, що водієм бензовозу бажаєте бути Ви особисто?
Мало того і сам бензовоз... а їх за вашою логікою такого "розмінування" потрибна не одна тисяча... помножуемо на середню заправку 4000л... помножуємо на вартість палива...
Додаємо вартість Вашого життя і життя екіпажу...
Ви готові до такого внеску?
І матеріального і морального?
Так, що не несіть бредятину... паливно-розміновувач Ви наш.
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04.09.2023 23:31 Відповісти
А кто сказал что сам бензовоз нужно тащить на минное поле? Можно протянуть магистраль шлангами а бензовоз хоть за километр поставить. Вон бульбаши когда наступали на Киев так топливопроводы на десятки километров тянули
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04.09.2023 23:48 Відповісти
У вас с физикой как? Чем вы запитаете насосы, которые должны качать на километр? И это насос отнюдь не "малыш" который в колодец опускается, это большой и тяжелый агрегат требующий стационарной установки.
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04.09.2023 23:51 Відповісти
Да любая пожарная машина имеет на борту насос способный качать на сотни метров. Но если не хотите огнем то есть такой аппарат который в минном поле прорывает безопасную тропу
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05.09.2023 00:18 Відповісти
Отнюдь, совсем не на сотни метров пожарная машина качает. Для тушения пожара в небоскребах, развитые страны стали применять вертолеты. И кроме того, вы всерьез собрались в боевой обстановке, применять огромную пожарную машину? Она там долго не проживет.
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05.09.2023 00:25 Відповісти
Вы путаете высоту и длину. Вверх действительно трудно качать. А в длину даже киловатный насос на пару сотен метров может качать не говорю уже о пожарном насосе. Да и пожарную машину я просто в пример привел. И обстановка как на данном видео не совсем боевая и минное поле походу уже в нашем тылу
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05.09.2023 00:35 Відповісти
для тыла есть специальные машины разминирования. с передовой больше проблем.
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05.09.2023 00:42 Відповісти
Так для військ ця машина просто мішень...
Для гуманітарного розмінування є більш цікаві...
наприклад "безілотний" ARMTRACK 400
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05.09.2023 00:49 Відповісти
Не несіть дурь, бо Ви в гідравліці... просто 0!!!
І якщо ІМР-3 це пожежна машина... пипець...
Доречі на озброєнні ЗСУ їх не має...
Що наводить на роздум...
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05.09.2023 00:43 Відповісти
Ви або провокатор, або просто... вибачте дурень, який тупо скачав картинку з НЕТу інженерної машини розгородженя... РОЗГОРОДЖЕННЯ, а не розмінування!!!
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05.09.2023 00:36 Відповісти
На військовій кафедрі ще при совку одержав підготовку для служби в трубопроводному батальйоні. Скажу, качати рідину можна на сотні кілометрів засобами мобільних перекачуючих станцій які установлені на автотранспорті.
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05.09.2023 09:29 Відповісти
Так закупіть за власний кошт усе це обладнання.
Мало того, й ще очольте цей "підрозділ"...
Велкам на 0!!!
Я хочу першим побачити Ваше НОУ ХАУ в дії...
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04.09.2023 23:55 Відповісти
Бензовоз от любого дрона, превратится в факел вокруг которого море огня, вы даже выскочить с кабины не успеете. Я к сожалению не инженер механик, но мне кажется нужно что то типа катка, который бы шел впереди какого то механического средства. Главное требование к этому средству - чтоб оно было приземистым.
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04.09.2023 23:37 Відповісти
Механічний "пристрій" про який Ви кажете, це КМТ-7, але за час "керування" Державою Україна, Зешмаркля енд "Компані 95-й квартал" списали на металобрухт більше 200 таких тралів...
А тепер маємо те, що маємо...
Розмінування вручну!!!
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04.09.2023 23:46 Відповісти
Хорт, я знаю ВСЕ, что шапито-95 натворило за время своего "крадивництва". Включая мародера резникова, который ворует уже 1,5 года в течении войны! И только сейчас наконец его оторвали от кормушки. Просто мрак.....
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04.09.2023 23:49 Відповісти
Відірвали від кормушки?... сумнівно? Завтра його заховають під ковдрою посла у дуже "цікавій" країні...
І усе!!!
Бо награбовані гроші давним давно вже поділені..
І знов приходить ЗЕлонодятловий "міністр оборони" але вже на нові схеми... Бо він "друган" дЄрьмака.
Питання ще є?
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05.09.2023 00:01 Відповісти
Я наверно оптимист, но хочется надеяться на лучшее, что новый министр не будет вором.
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05.09.2023 00:06 Відповісти
Доки не зміниться оця постсовкова ЗЕсистема, керована дЄрьмаквосьою "мамою рімою"... нічого не змінеться.
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05.09.2023 00:15 Відповісти
прочел, что такое Колейный минный трал КМТ-7. да, хорошая вещь. и наверняка можно было его приспособить к западной бронетехнике.....
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04.09.2023 23:58 Відповісти
Дурачкі якісь .... всі ж знають що "треба" під час війни: асфальт, дерева, шатли, стадіони , освітлення вулиць й т.п.......
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04.09.2023 23:13 Відповісти
Столько трескотни было во всех СМИ, что дескать нет самолетов и дальнобойных ракет, а в реальности самым сложным фактором для наступления, оказались мины. Очень не хочется обвинять в этом Залужного, но надо быть честным, в этом вопросе ВЕСЬ генштаб провалился.
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04.09.2023 23:31 Відповісти
Ну насчет мин было все прогнозируемо,и об этом говорили и местность то что надо для мин,степь.
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04.09.2023 23:34 Відповісти
Тогда не знаю, как это объяснить, что теперь жалуются на минные поля, если это было известно заранее.
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04.09.2023 23:38 Відповісти
Во ,суки, что с моей родной Украиной сделали . Горите , твари , в аду . Этих нелюдей нужно поубивать ,всех .
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04.09.2023 23:31 Відповісти
Жаль що трофейні УРи використали раніше не за призначенням
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04.09.2023 23:55 Відповісти
Західні союзники так відкладували постачання зброї, що рашисти встигли тисячі квадратних кілометрів замінувати.
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05.09.2023 00:06 Відповісти
і досі відкладують
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05.09.2023 00:50 Відповісти
на московському напрямку чиста земля з НУЛЕМ мін.
доведено прігожиним! правда в нього кишка тонка була все-таки дійти до мАААскви.
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05.09.2023 04:16 Відповісти
У пригожина була кувалда, у ЗСУ кувалди немає.
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05.09.2023 10:33 Відповісти
На Голанах до сих пор стоят таблички ,,заминировано,, и несколько десятков коровок каждый год из за мин погибает.( прошло более 50 лет и саперные работы все это время не прекращаются )
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05.09.2023 19:21 Відповісти
 
 