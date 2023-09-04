Майже кожен метр землі встелений російськими мінами на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські сапери показали шалену щільність російських мін на Запорізькому напрямку.

Сапери ЗСУ опублікували відео з полів Запорізької області, де майже кожен метр землі встелений російськими мінами. На відео можна помітити протитанкові та протипіхотні міни, передає Цензор.НЕТ.

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