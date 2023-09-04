Питання забезпечення ЗСУ засобами РЕБ буде розглянуто на Ставці, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 558 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні увесь день – із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. Запорізький напрямок.
Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці.
Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів – величні люди, рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів. І знову знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам!", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
але закупка РЕБ не будуть нагадувати закупки зимових курток ....
іще.... чи понесе відповідальність - колективний резніков...
Українчикам один раз "зайшов" Голобородько, от і вдруге "зайде" героїчний, мудрий, турботливий, всіма любимий і величний Боневтік.
Крім того, навіть ті, хто зрозумів, що їх обманули в 2019му вже починають говорити "а кого вибирати?". І знову проголосують за "аби не Порох".